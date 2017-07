Diretta Formula 1/ F1 streaming video e tv, gara live: vincitore e podio (Silverstone)

Diretta Formula 1: la Ferrari 2017 - LaPresse

DIRETTA FORMULA 1 F1, GRIGLIA DI PARTENZA E GARA LIVE: CRESCE L'ATTESA A SILVERSTONE – Altra domenica in compagnia della Formula 1: infatti si corre in diretta da Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna 2017, decimo appuntamento del Mondiale 2017 che arriva in questa prestigiosa e storica occasione a metà del suo cammino. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle classiche ore 14.00 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Silverstone): l’ora di fuso orario non incide, si partirà infatti alle 13.00 locali. Diamo adesso alcune importanti informazioni tecniche su questa pista, un nome mitico nella storia della Formula 1: la gara si svolgerà sulla distanza di 52 giri, ognuno dei quali misura 5.891 metri, per un totale di 306,198 km. Il tracciato di Silverstone è dunque fra i più lunghi della stagione. Da segnalare inoltre che ci saranno due rettilinei sui quali si potrà attivare l'ala mobile (Drs): a differenza di quanto accade di solito, non sarà fra questi il rettilineo d'arrivo, bensì sono stati scelti quello fra le curve 5 e 6 e quello fra le curve 14 e 15 (da ricordare che le curve di Silverstone sono in totale 18).

IL PRONOSTICO - Lewis Hamilton potrebbe ritrovare il sorriso dopo il GP d'Austria proprio sul circuito di casa, a Silverstone: il pilota della Mercedes ha fatto il vuoto nelle qualifiche ed è quindi favorito per la vittoria della gara del Gran Premio di Gran Bretagna. Hamilton ha dunque ottime possibilità di conquistare la quarta vittoria consecutiva a casa. Le strategie sono meno scontate rispetto al solito: Hamilton potrebbe adottarne una a due soste, visto che la W08 è quella che soffre maggiormente del blistering all'anteriore. La Ferrari invece stressa meno le gomme, ma dovrebbe optare comunque per la strategia a due soste, quindi in tal caso la differenza potrebbero farla, oltre alla partenza, anche i momenti nei quali le monoposto verranno chiamate ai box. Guai a dare per spacciato Sebastian Vettel: il compagno di scuderia Kimi Raikkonen potrebbe rivelarsi un alleato visto che partirà dalla prima fila. Se riuscisse ad impegnare Hamilton in un bel duello dopo il via, potrebbe approfittare della situazione proprio il tedesco.

LE QUALIFICHE - Uno scatenato Lewis Hamilton si è preso la pole position anche sulla pista di casa, Silverstone, dominando l'ultima sessione di qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna in programma domani e valido come decima prova del mondiale 2017 di Formula 1: con la pista ormai asciutta il britannico è stato l'unico capace di scendere sotto l'1:27 con la gomma rossa (super-soft). La buona notizia per la Ferrari è che sia Raikkonen che Vettel sono stati capaci di mettersi subito dietro alla Freccia d'Argento, tenendosi dietro Valtteri Bottas che per effetto delle cinque posizioni di penalità per la sostituzione del cambio partirà solamente dalla nona casella dello schieramento di partenza. Da sottolineare anche l'ottima prestazione di Nico Hulkenberg capace di conquistare la terza fila al volante della Renault che proprio in questi giorni festeggia il 40^ anniversario del suo debutto assoluto in Formula 1. È stato un pomeriggio senza un attimo di respiro, la pioggia ha bagnato la pista soprattutto nella prima sessione, poi l'asfalto è andato asciugandosi e questo ha consentito ai piloti di migliorarsi in continuazione, al punto che al termine della Q1 il più veloce di tutti era Fernando Alonso, poi i valori di forza sono tornati quelli abituali e Mercedes e Ferrari hanno fatto il vuoto, qualifica da dimenticare per la Red Bull con Ricciardo che ha accusato un problema tecnico nella prima fase e domani partirà in ultima fila accanto ad Alonso che per l'ennesima volta ha dovuto cambiare la sua power-unit Honda.

LE LIBERE 3 - Dopo un venerdì in sordina la Ferrari con la nuova power-unit torna a mostrare i muscoli nella FP3 del sabato mattina, soprattutto con Sebastian Vettel che con gomma rossa (super-soft) ha realizzato più o meno lo stesso tempo di Lewis Hamilton (il pilota britannico ha chiuso in 1.28.063): solamente 32 millesimi dividono i due rivali per la corsa al titolo, con il britannico che ha fatto la differenza nell'ultimo settore grazie alla maggiore velocità della Mercedes nelle rapide curve in sequenza. Vicinissimo anche Bottas, terzo a 74 millesimi, ma per il finlandese sono arrivate notizie non propriamente positive, essendo stato costretto nella giornata di ieri a sostituire il cambio. Per lui una penalità di 5 posizioni nella griglia di partenza. Positivo il quarto posto di Kimi Raikkonen, che paga però qualcosa nel tempo cronometrato, avendo chiuso a 6 decimi di distacco dal miglior crono di Hamilton.In seria difficoltà la Red Bull con Ricciardo e Verstappen a più di un secondo e mezzo di ritardo, dietro anche alla Renault di Hulkenberg e alla Haas di Grosjean, inoltre l'australiano dovrà scontare una penalità di 5 posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione del cambio, esattamente come Bottas. In fondo alla classifica troviamo Lance Stroll che non è riuscito a trovare il giro buono a differenza di Massa che ha chiuso la sessione nella top 10 davanti alle McLaren-Honda di Vandoorne e Alonso. Fp3 condizionata dalla pioggia che ha cominciato a cadere copiosa soprattutto nell'ultimo quarto d'ora, costringendo le squadre ad anticipare il lavoro, non a caso i migliori tempi sono stati registrati nella prima mezz'ora quando la pista era ancora asciutta.

FORMULA 1 INFO STREAMING VIDEO SKYGO E RAI.TV GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA 2017 SILVERSTONE (OGGI 16 LUGLIO 2017) - La gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2017 di Formula 1 sarà trasmessa come ogni altra gara della stagione su Sky Sport F1 HD, il canale tematico numero 207 della piattaforma satellitare Sky, mentre per chi segue la Formula 1 sulla Rai la notizia è che questo Gran Premio sarà visibile solamente in differita, non essendo compreso nel pacchetto di gare che la Tv di Stato può trasmettere in tempo reale come Sky.

Anche in Gran Bretagna la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici tra cui Marc Gené, voce interna al team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre a fare da filo conduttore alla giornata ci sarà la rubrica Paddock Live, che sarà affidata a Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il Gran Premio anche in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento con la differita sarà a partire dalle ore 21.00 su Rai Due, come sempre quando i Gran Premi sono visibili solamente in differita, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming di questa gara sullo storico circuito britannico sarà naturalmente garantito dal sito Internet ufficiale della tv di Stato www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

Parlando del circuito, va detto che lungo la sua storia il tracciato di Silverstone ha subito numerose e profonde modifiche rispetto al circuito originario che sorse nell'aeroporto militare della località del Northamptonshire, utilizzato dalla Royal Air Force nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Il ricordo del conflitto era ancora vivissimo quando, il 13 maggio 1950, proprio a Silverstone ebbe luogo il primo Gran Premio iridato della storia della Formula 1. Inizialmente era un tempio della velocità come Monza: tanti rettilinei e poche leggendarie curve, poi iniziarono ad apparire nuove chicane e curve con l'obiettivo di ridurre la velocità. Nel 2010 sono state apportate le ultime grandi modifiche al percorso, che fu allungato di ben 760 metri, tanto che la gara è passata quell'anno da 60 a 52 giri. Le novità però non erano finite: nel 2011 infatti è stato spostato il traguardo, non più collocato fra le curve Woodcote e Copse, bensì fra la Club e la Abbey. L'asfalto abrasivo comporta elevati carichi sulle coperture, sottoposte a uno stress tra i più alti dell'intero campionato. Sarà dunque interessante vedere come si comporteranno le gomme Pirelli, dal momento che il fornitore degli pneumatici ha scelto di portare le mescole medie, soft e supersoft, mentre l’anno scorso il terzetto era dure-medie-soft.

Le nuove monoposto dovrebbero esaltarsi a Silverstone, perché dovrebbero essere in grado di sviluppare appieno il loro potenziale sui curvoni del tracciato inglese. I livelli di aderenza saranno elevati, così come il carico aerodinamico, essenziale per tuffarsi nei velocissimi cambi di direzione dopo la Copse. La combinazione tra alto carico aerodinamico, tante curve veloci in appoggio e rapidi cambi di direzione, su asfalto mediamente abrasivo, fa sì che lo stress sulle coperture sia massimo. Per tutti questi motivi, il Gran Premio di Gran Bretagna dovrebbe essere tra le poche gare del 2017 a decidersi su una strategia con due soste ai box in gara. Mario Isola, Racing Manager di Pirelli, ha parlato così prima dell’inizio del weekend: “La decisione di portare mescole più morbide a Silverstone rispetto alle previsioni iniziali, è stata presa da Pirelli con il massimo accordo di piloti, FIA, team e degli organizzatori, i quali hanno apprezzato la scelta di una nomination più aggressiva. Questa apre a possibilità extra per quanto riguarda le strategie, e porterà i team verso opzioni con più di un pit stop. E’ una pista tra quelle che pretendono di più dagli pneumatici in tutta la stagione, quindi sarà interessante valutare le performance della supersoft”. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta della gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2017 di Formula 1 sul circuito di Silverstone sta per cominciare…

