Calendario Formula 1/ Gran premio d’Ungheria 2017 Budapest: diretta tv, orari di prove, qualifiche e gara

Sebastian Vettel (LaPresse)

CALENDARIO FORMULA 1, GRAN PREMIO D’UNGHERIA 2017 BUDAPEST: DIRETTA TV E ORARI DI PROVE, QUALIFICHE E GARA- Il calendario della Formula 1 ha previsto per il prossimo fine settimana del 28-30 luglio il prestigioso Gran Premio d’Ungheria 2017, che come da tradizione si correrà all’Hungaroring, pista posta nei dintorni della capita Budapest. Tra le più storiche e famose al mondo la prova del mondiale della Formula 1 in terra magiara, sarà l’ultimo appuntamento per i motori prima della pausa estiva e quindi ultima occasione di vedere in azione il duello per il comando del mondiale piloti tra il ferrarista Sebastian Vettel e l’alfiere della Mercedes Lewis Hamilton. Di certo la pista è all’altezza dello spettacolo atteso da tutti gli appassionati della Formula1 : tra i circuiti tra i più complessi come lettura oltre che fatica dei singoli piloti, con poche possibilità di sorpasso (che diminuiscono ora con le monoposto più larghe) . Vediamo ora nel dettaglio il calendario con gli appuntamenti tv e gli orari delle varie sessioni previste per questo weekend sulla pista di Budapest,ovvero prove, qualifiche e gara.

Si comincerà come al solito con il venerdi, per la precisione il 28 luglio con le due sessioni di prove libere: la Fp1 a Budapest sarà attesa dalle ore 10.00 alle 11.30 mentre la Fp2 sarà tra 14.00 alle 15.30. Si entrerà poi nel vivo del weekend dedicato al Gran Premio d’Ungheria con la Fp3 attesa per le ore 11.00 fino alle 12.00: alle ore 14.00 fino alle 15.00 via alle qualifiche che designeranno la griglia di partenza. La gara all’Hungaroring è in programma chiaramente per domenica 30 luglio: il via ufficiale verrà dato alle ore 14.00 e qui si scatenerà la bagarre prima della pausa estiva. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti in calendario per il Gp dell’Ungheria 2017, undicesima prova del mondiale della Formula 1 saranno visibili in diretta tv sulla piattaforma Sky: prove, qualifiche e gara quindi saranno a disposizione negli orari già precisati. Per la prova dell’Hungaroring la Rai ha acquistato i diritti tv: tutti gli appassionati della Formula 1 non abbonati alla tv pay-per- view potranno quindi godersi in diretta tutti gli appuntamenti previsti.

© Riproduzione Riservata.