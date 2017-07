DIRETTA/ Formula 1 F1 streaming video e tv prove libere live: risultato e tempi (Ungheria 2017)

Diretta Formula 1 GP Ungheria 2017 in streaming video (Foto: LaPresse)

DIRETTA FORMULA 1 GP UNGHERIA 2017: PROVE LIBERE

La Formula 1 è arrivata al giro di boa: con il Gran Premio di Ungheria si chiude la prima parte della stagione, poi via alla pausa estiva. Per il Mondiale è un momento delicato: sul circuito dell'Hungaroring andrà in scena il nuovo assalto di Lewis Hamilton al primato di Sebastian Vettel nella Classifica Piloti, mentre la Ferrari è chiamata a ridurre il gap dalla Mercedes in quella Costruttori. Si tratta allora di un appuntamento che può rivelarsi decisivo per il proseguo della stagione. I battenti si aprono oggi con le prove libere: la prima sessione è in programma alle 10, poi si riprenderà alle 14 con la seconda. Domani alle 11 ci sarà invece la terza sessione delle libere, ma l'attenzione dei tifosi sarà rivolta in particolare alle qualifiche: alle 14 partirà infatti l'assalto alla pole position, con la definizione della griglia di partenza per la gara di domenica che comincerà alla stessa ora. Sarà un weekend di Formula 1 molto interessante sulla celebre pista magiara, dove i sorpassi non sono affatto semplici.

FORMULA 1, DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DELL'HUNGARORING - LO STREAMING VIDEO RAI

I PROTAGONISTI E LE POSSIBILI SORPRESE

L'undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 si preannuncia spettacolare: Lewis Hamilton, che ha ridotto ad un punto il distacco da Sebastian Vettel nella corsa per il titolo, ha la ghiotta occasione per tentare il clamoroso sorpasso su una pista con la quale ha particolare feeling. D'altro canto la Ferrari ha un duplice obiettivo: mettere il pilota tedesco nelle condizioni di poter tornare a vincere e sfruttare anche la "fame" di Kimi Raikkonen per riaprire la sfida per il titolo costruttori. Il finlandese peraltro è chiamato a dare continuità ai propri risultati dopo il terzo posto in Gran Bretagna. Finora gli ha rubato la scena il connazionale Valtteri Bottas, la vera sorpresa di questa prima parte della stagione. Ci sono tutti gli ingredienti per un grande weekend? Non proprio, perché non possiamo ignorare la crescita della Red Bull: lo dimostrano i cinque podi consecutivi di Daniel Ricciardo, la cui striscia si è fermata proprio a Silverstone. La scuderia di Milton Keynes però deve dare risposte importanti in chiave affidabilità. Quale migliore occasione del Gran Premio d'Ungheria?

FORMULA 1, LE PROVE IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Il Gran Premio di Formula 1 d’Ungheria sarà trasmesso in tv da Sky, ma i tifosi Ferrari e tutti gli appassionati potranno seguirlo in diretta anche sulla Rai, dato che la gara è tra quelle coperte anche dalla tv di stato. L’appuntamento per le prove libere, è quindi sul canale dedicato Sky Sport Formula 1 (numero 207 del telecomando) dove troveremo la telecronaca affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin, confermate anche le grafiche tridimensionali di Fabiano Vandone. Gli utenti Sky avranno l'occasione di seguire le prove anche in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la Rai, invece, gli appassionati della Formula 1 per seguire in chiaro e in diretta tv le prime due sessioni di prove libere dovranno collegarsi su Raisport+ al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Potranno così seguire il racconto di tutto quello che succederà oggi sul circuito con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula1 e @F1.

IL PRONOSTICO

In molti considerano la Ferrari favorita alla vittoria all'Hungaroring, perché le caratteristiche del circuito ungherese si sposano bene con quelle della SF70H. Le considerazioni tecniche però non sono più attendibili delle statistiche: lo specialista di questa pista è Lewis Hamilton. Il pilota britannico si è imposto l'anno scorso, conquistando la quinta vittoria in carriera su questo tracciato. Nessuno ha fatto meglio di lui qui. Non sarà facile allora battere il pilota della Mercedes, ma questa è una sfida che Sebastian Vettel deve riuscire a vincere se vuole essere considerato un vero candidato per la vittoria del Mondiale. Il pronostico appare davvero difficile: continuerà a vincere Hamilton o tornerà al successo Vettel, che vanta il record della pista per velocità media? Nel 2010 con la Red Bull fu l'unico a compiere un giro ad una media di 200 km/h. Con una Ferrari nuovamente competitiva chissà cosa può fare anche Kimi Raikkonen, che quando si tratta di spingere sull'acceleratore non si tira mai indietro.

L'IMPEGNO DEI FRENI DURANTE IL GP

Quello dell'Hungaroring non è un circuito particolarmente impegnativo dal punto di vista dei freni. Per i tecnici Brembo la pista ha un indice di difficoltà per i treni uguale a quello di Monaco, Barcellona e Sepang. Su una scala da 1 a 10, il tracciato del Gran Premio d'Ungheria è a 7. Richiede un impegno dei freni pari al 22% della durata della gara: solo Monaco presenta un valore più alto (23%). Ed è dietro Monaco anche per quanto riguarda il carico totale sul pedale del freno: è di 100 tonnellate, il secondo più alto appunto. Si tratta di uno sforzo notevole per i piloti, che devono tener conto anche delle alte temperature del periodo. Attenzione alla prima curva dopo il traguardo, perché le vetture ci arrivano a 320 km/h e devono scendere fino a 91 km/h in 65 metri, quindi non è importante solo il carico sul pedale del freno, ma anche la sollecitazione dell'impianto frenante. Sarà interessante capire come reagirà quello della Mercedes, che nelle ultime gare ha mostrato qualche difficoltà. Un bel banco di prova sarà anche la curva 12, dove le monoposto passano da 288 km/h a 118 km/h in soli 49 metri.

L'USURA (E LA GESTIONE) DELLE GOMME

Reduce dalla "scottante" esperienza in Gran Bretagna con le forature di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, la Ferrari farà ancora più attenzione alla gestione delle gomme. Non dovrebbe esserci l'incognita maltempo a scombinare i piani delle scuderie: il cielo sarà sereno, mentre le temperature tenderanno a salire da oggi a domenica. Si passerà infatti dai 20-25° ai 30° previsti per l'inizio del Gran Premio. Ma proprio questo è un aspetto importante nella gestione dei pneumatici: in Ungheria le pressioni torneranno ad essere più basse, un aspetto che ben si sposa con il concept della SF70H, ma d'altro canto, essendoci un solo rettilineo vero e proprio, le gomme hanno poche possibilità di raffreddarsi. L'anno scorso è stata registrata una delle più alte temperature d'asfalto di tutta la stagione, nonostante la pioggia al sabato. Figurarsi quest'anno che non dovrebbe piovere affatto. Il circuito ungherese presenta curva strette e tortuose, richiede ridotte velocità medie e un basso livello di grip, ma il clima può portare dunque ad un incremento del degrado termico e questo è un aspetto del quale ovviamente bisogna tener conto in ottica pit stop. Le prove libere rappresentano l'occasione migliore per raccogliere il maggior numero di dati possibile per elaborare poi la strategia migliore per le soste, che solitamente in Ungheria sono due.

HUNGARORING, LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO

Nemmeno un attimo di respiro all'Hungaroring, circuito della lunghezza di 4,381 km: sono presenti molte curve, ben 14. Ciò produce un dispendio di energie da parte di piloti e vetture durante i 70 giri della gara. Ma anche le undici frenate a giro del Gran Premio d'Ungheria metteranno sotto pressione i piloti e le loro monoposto, per questo la loro affidabilità acquisisce ulteriore importanza. Si tratta di una delle piste più "lente" del Mondiale, perché ha la velocità media di percorrenza più bassa di tutto il calendario. Il circuito magiaro è infatti molto tortuoso, richiede inoltre un alto carico aerodinamico e una gestione ottimale delle gomme a causa della temperatura dell'asfalto. Sorpassare non è affatto semplice, quindi giocheranno un ruolo importante le qualifiche. Il record della pista comunque è stato firmato nel 2004 da Michael Schumacher 1'19"071, su Ferrari F2004.

I PRECEDENTI E LA LEZIONE: TUTTI PRONTI AL VIA...

L'ultimo pilota a trionfare nel Gran Premio d'Ungheria 2017 è stato Lewis Hamilton, che pure non aveva dominato nel weekend: decisivo è stato il sorpasso ai danni di Nico Rosberg al via. I tempi nelle prove libere e i risultati in qualifica sono dunque relativi: nel 2015, infatti, dal venerdì al sabato Hamilton fece registrare i migliori crono, ma la gara fu vinta da Sebastian Vettel, soprattutto per i sorpassi in partenza, grazie ai quali riuscì a portarsi davanti a tutti. Non ci sorprenderebbe un weekend dominato da Hamilton, ma non avrebbe alcun peso per la domenica: nel 2014, infatti, fu beffato da Daniel Ricciardo e Fernando Alonso, che era partito quinto con la sua Ferrari. La storia potrebbe ripetersi o regalare nuove sorprese... Una cosa è certa: i piloti dovranno allenarsi per la partenza, perché la prima (e forse unica) ghiotta occasione per sorpassare i propri avversari e cambiare così gli scenari della gara.

© Riproduzione Riservata.