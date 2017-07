INCIDENTE WEHRLEIN/ Video, Formula 1: perde il controllo della Sauber e va a muro (GP Ungheria 2017)

Pascal Wehrlein

Pascal Wehrlein è stato protagonista di un brutto incidente nella nuova sessione di prove libere del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il pilota della Sauber ha perso il controllo della sua vettura, finendo violentemente contro le barriere. La vettura ha riportato danni importanti, per fortuna non il pilota, che è stato comunque precauzionalmente visitato dai sanitari del centro medico del circuito. Dopo l'impatto è stata esposta la bandiera rossa, quindi la seconda sessione delle prove libere è stata sospesa. La curva 11 si è confermata quella più insidiosa per i piloti di Formula 1: stamattina, infatti, Antonio Giovinazzi è stato protagonista di un incidente, poco fa è invece andato a muro Pascal Wehrlein.

INCIDENTE WEHRLEIN: IL VIDEO

IL TEDESCO A MURO DOPO AVER PERSO IL CONTROLLO DELLA SAUBER

Nella curva destrorsa il tedesco ha perso il posteriore della sua Sauber, poi ha corretto con il volante e la vettura è "partita" sbattendo quasi frontalmente contro le barriere. «Ho sbattuto forte!», ha esclamato il giovane pilota nella comunicazione con i meccanici ai box prima di rassicurarli dicendo che non aveva riportato danni fisici. I commissari di percorso hanno intanto tolto tutti i detriti dalla via di fuga in cui è andato a sbattere Wehrlein per permettere la ripresa della sessione.

