Incidente Giovinazzi/ Video Formula 1, l’italiano sulla Haas va a sbattere contro le protezioni (Gp Ungheria)

INCIDENTE GIOVINAZZI, VIDEO FORMULA 1, L’ITALIANO DELLA HAAS PERDE IL CONTROLLO DELLA MONOPOSTO (GP UNGHERIA 2017)- Antonio Giovinazzi è incappato in un brutto incidente con la sua Haas mentre era in corso la Fp1, ovvero la prima sessione di prove libere per il Gran Premio d’Ungheria 2017, undicesima prova del mondiale della Formula 1. Il pilota italiano, che ha avuto la possibilità di sedersi al volante della Haas per questa prima sessione di prove ha visto così sfumare la possibilità di fare una bella figura in pista sull’Hungaroring. Come si vede nel video la dinamica non appare inconsueta: Giovinazzi entrato di gran velocità nel primo settore, vede a un certo punto scivolare il posteriore della sua monoposto. Perso il controllo della vettura il pilota dei Martina Franca è andato a sbattere sulle barriere di protezioni esse attorno al circuito registrando poi ampi danni alla Hass specialmente nella sua parte posteriore e laterale sinistra.

Nessun problema invece per lo stesso Antonio Giovinazzi, che uscito dalla monoposto con agilità si è poi diretto mestamente nell’area dell’hospitality, mentre la sua Hass veniva portata fuori dalla pista con una gru. Esposte subito le bandiere rosse sulla pista di Budapest sessione bloccata in attesa che la commissione di gara sgomberasse il campo: l’intervento è stato comunque immediato e la Fp1 ha potuto presto riprendere con serenità. Nulla di pericoloso quindi per questo incidente: va però detto che probabilmente se in quella area tra le barriere e la pista vi fosse stato la sabbia invece che l’asfalto l’urto successivo sarebbe stato forse meno violento. Polemiche a parte fa sicuramente piacere notare che il pilota italiano non ha riportato nessun danno se non la delusione di una grande occasione sfumata.

