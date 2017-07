DIRETTA FORMULA 1/ F1 streaming video Sky e Rai tv qualifiche live: pole position e tempi (Ungheria 2017)

Diretta Formula 1 GP Ungheria 2017 in streaming video (Foto: LaPresse)

DIRETTA FORMULA 1 GP UNGHERIA 2017: QUALIFICHE

Dopo le prime libere il weekend del Gran Premio d'Ungheria entra finalmente nel vivo: stamattina verranno concluse le prove libere con la terza sessione, poi partirà la caccia alla pole position con le qualifiche. Si tratta del primo momento decisivo di questo nuovo appuntamento del Mondiale di Formula 1, perché il circuito dell'Hungaroring non offre molti spunti per i sorpassi. Conquistare un ottimo posto sulla griglia di partenza è quindi fondamentale per non cominciare in salita la gara. Sarà una lotta a dir poco avvincente, considerando che i big sono racchiusi in pochi decimi. Non sarà duello tra Mercedes e Ferrari, perché nella battaglia si è iscritta pure la Red Bull, che è apparsa particolarmente competitiva finora. Aspettiamoci allora molte sorprese e diversi colpi di scena oggi, anche perché la pista, sebbene non sia particolarmente veloce, presenta delle curve molto insidiose, quindi richiede la massima concentrazione da parte dei piloti.

FORMULA 1, LE QUALIFICHE IN DIRETTA LIVE - LO STREAMING VIDEO SU RAI.TV

PER LA POLE POSITION SARÀ LOTTA SERRATA

Lewis Hamilton è ad un passo da Michael Schumacher: oggi potrebbe conquistare la pole position numero 68, eguagliando così l'ex pilota della Ferrari nella classifica di tutti i tempi. Ma il weekend in Ungheria non sembra essere cominciato nel migliore dei modi per il pilota della Mercedes, che ha chiuso le prove libere ieri al quinto posto. D'altra parte è un tempo conquistato con le gomme a mescola soft e ciò è molto indicativo del potenziale che ha il britannico. Ha preferito nascondersi all'inizio del weekend per non rivelare il potenziale della sua Mercedes con la mescola più performante, ma non sarà facile oggi nelle qualifiche con Ferrari e Red Bull. Deve fare i conti con la fame di Daniel Ricciardo, che ha ottenuto i migliori tempi nelle libere. Non è stato facile per la scuderia di Maranello far funzionare il nuovo pacchetto aerodinamico, ma le prestazioni registrate sono simili, quindi sarà lotta serrata oggi.

IL PRONOSTICO

I piloti di Formula 1 stanno facendo di tutto per renderci la vita difficile quando si tratta di fare i pronostici. No, le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria non saranno caratterizzate solo dal duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Prendete Daniel Ricciardo, che ha dominato le prove libere ieri candidandosi ad un ruolo da protagonista oggi. Ma non sottovalutate le capacità di Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, che sanno tirar fuori tempi davvero interessanti in qualifica. L'unico che sembra fuori dalla lotta è Max Verstappen. A caccia di un buon tempo per conquistare la pole position, la Ferrari non può temere solo l'uscita allo scoperto della Mercedes, che ieri si è un po' nascosta. C'è la Red Bull tra le scuderie molto competitive, del resto è un tracciato nel quale non è il motore a far la differenza, visto che è uno dei più lenti del Mondiale. E se allora fosse Ricciardo a prendersi la pole position? Sebastian Vettel dovrà fare attenzione, ma puntiamo ancora una volta su Lewis Hamilton: se è andato forte con le soft, figurarsi cosa può fare con le super-soft. Nella top ten potrebbe rientrare la McLaren per lo stesso motivo per il quale la Red Bull è tornata competitiva: è il telaio a fare la differenza, non il motore.

FORMULA 1, QUALIFICHE IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Dove è possibile seguire in diretta tv il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1? Gli abbonati al pacchetto Sport di Sky possono usufruire del canale dedicato, Sky Sport F1 (disponibile anche in alta definizione). Chi non è cliente dell'emittente satellitare non deve disperare, perché questo appuntamento del Mondiale di Formula 1 non è trasmesso in esclusiva da Sky, quindi può essere seguito anche in diretta tv con la Rai. L'ultima sessione di prove libere andrà in onda su Rai Sport, mentre le qualifiche verranno trasmesse su Raidue. Non è necessario cambiare il canale, invece, per Sky. Ma se non potete seguire l'appuntamento in diretta tv non disperate, perché è disponibile anche la diretta in streaming video. I clienti di Sky possono usufruire del servizio SkyGO, a patto che siano abbonati al pacchetto Sport. Chi non è abbonato può sfruttare il sito internet ufficiale della Rai per seguire sia l'ultima sessione di prove libere che le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Nel dettaglio, sulla tv pay per view l’appuntamento sarà sul canale 207 del telecomando ovvero Sky Sport F1 che trasmetterà in diretta tv sia la Fp3 che la qualifiche (negli orari sopra ricordati) con la cronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Genè oltre che numerosi inviati presenti sulla pista dell’Hungaroring. Confermata quindi la possibilità di seguire le vicende dell’asfalto magiaro in diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per la tv nazionale invece l’appuntamento per la diretta tv sarà su Raisport + (numero 57) per la Fp3 alle ore 11.00: ci si dovrà spostare invece su Rai 2 (numero 2) per assistere alla diretta delle qualifiche a partire dalle ore 14.00, sempre accompagnati dalla telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming video sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula1 e @F1.

RED BULL E FERRARI CAMBIANO: LE NOVITÀ

La Red Bull si è presentata in Ungheria con diverse novità tecniche. Adrian Newey aveva promesso un'evoluzione della RB13 e la promessa è stata mantenuta. Il salto di qualità è stato importante, considerando i risultati registrati da Daniel Ricciardo. Imbocco dell'aria per il raffreddamento più in alto e con un disegno non più tondeggiante, parte più bassa della pancia rastremata per favorire il passaggio di aria verso la parte posteriore, due paratie come convogliatori di flusso: sono queste alcune delle novità presentate in questo weekend. Aggiornamenti anche per la Ferrari: sono stati inseriti tre deviatori di flusso sul "pavimento", mentre sullo splitter sono apparsi due generatori di flusso per orientare l'aria verso la "scimitarra". Modifiche, ad esempio, anche sui sei slot a forma di Esse per ridurre l'effetto provocato dalla gomma quando viene sottoposta ai carichi laterali o quando passa sui cordoli. Basteranno per tenere a bada la Mercedes?

PROVE LIBERE, COME È ANDATA IN FP1

Red Bull in forma: Daniel Ricciardo ha dominato nella prima sessione di prove libere, confermandosi poi in quella successiva. Nella mattinata di ieri i piloti hanno girato usando soprattutto la mescola di gomme super-soft, quella della Pirelli che garantisce prestazioni migliori. Il pilota australiano ha dunque conquistato la leadership con il tempo di 1:18.486. Dietro Kimi Raikkonen che pur girando poco ha saputo tirare fuori dal cilindro un buon tempo e mettere in ombra l'altro ferrarista, Sebastian Vettel, che si è dovuto accontentare del sesto tempo, a oltre un secondo di ritardo dalla vetta. È rimasta alla finestra invece la Mercedes: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas non hanno spremuto più di tanto le loro monoposto per non stressare le varie componenti della W08 in vista delle qualifiche. Ha girato in FP1 anche Antonio Giovinazzi, che però si è reso protagonista di un incidente. L'italiano al volante della Haas è andato a sbattere contro le barriere a causa di un problema meccanico, non di suo errore di guida. I numerosi problemi riscontrati da Romain Grosjean nel tenere in pista la sua macchina hanno confermato questa tesi. Di conseguenza il "titolare" Kevin Magnussen nella sessione successiva è rimasto fermo ai box quasi tutto il tempo per permettere ai meccanici di riparargli la monoposto.

PROVE LIBERE, COME È ANDATA IN FP2

I piloti di Formula 1 sono tornati in pista nel pomeriggio, ma non è cambiato molto rispetto al mattino: Daniel Ricciardo si è confermato al primo posto con la mescola super-soft. L'australiano ha fatto registrare il miglior tempo: 1:18.455. L'unico ad avvicinarsi è stato Sebastian Vettel, a 183 millesimi di distacco. Il migliore della Mercedes è stato Valtteri Bottas, che si è preso il terzo posto, sistemandosi davanti al connazionale Kimi Raikkonen e al compagno di scuderia Lewis Hamilton. Quest'ultimo con la gomma gialla è andato fortissimo, ma non con la super-soft. La Red Bull sorride, ma non può essere del tutto felice, perché la giornata è stata negativa per Max Verstappen, che si è piazzato in sesta posizione a quasi mezzo secondo di ritardo da Ricciardo. A far notizia sono anche Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne, entrati nella top 10 con la loro McLaren. Non sono mancati gli incidenti: da quello di Pascal Wehrlein, che ha perso il controllo della Sauber andando così a muro, a quello di Jolyon Palmer, che ha timbrato le barriere. In difficoltà anche Felipe Massa che non riusciva a tenere in strada la sua Williams, apparsa davvero inguidabile tra escursioni nella via di fuga e qualche testacoda.

