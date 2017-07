Griglia di partenza Formula 1/ Hungaroring, GP Ungheria 2017: lotta per le migliori posizioni (oggi 29 giugno)

Sebastian Vettel e Lewis Hamilton (Foto: LaPresse)

GRIGLIA DI PARTENZA GP UNGHERIA: A CHI LA PRIMA FILA?

Sono pronti a sfrecciare i piloti di Formula 1 per le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria 2017. Saranno loro a disegnare la griglia di partenza per la gara di domani. Attraverso la caccia alla pole position prenderà forma lo schieramento sulla pista dell'Hungaroring. E sarà una lotta più che mai importante, perché si tratta di un tracciato che non offre molti spunti per i sorpassi, quindi partire davanti a tutti è importante per gestire al meglio la gara e candidarsi prepotentemente per la vittoria. Conquistare la pole position non è ovviamente sufficiente per ipotecare il successo in gara, perché al via tutto può succedere. Non è casuale a tal proposito la scelta della Ferrari di simulare la partenza: ieri la scuderia di Maranello ha effettuato più tentativi di tutti, dimostrando che Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen vogliono essere pronti per qualsiasi eventualità. Dovranno essere scattanti se partiranno dalla prima fila per conservare l'eventuale vantaggio sugli avversari, dovranno essere ancor più reattivi se partiranno dietro, perché la partenza è l'occasione migliore per sopravanzare i diretti concorrenti. Questo discorso ovviamente vale anche per gli altri piloti, ma in effetti la Ferrari in questa prima parte della stagione non ha brillato proprio da questo punto di vista. Il Gran Premio d'Ungheria però è un appuntamento fondamentale in chiave Mondiale, quindi assisteremo ad un bel duello a distanza tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton per la conquista della prima fila, in particolare del primo posto sulla griglia di partenza.

GRIGLIA DI PARTENZA: COME È ANDATA NEGLI ULTIMI ANNI

L'anno scorso la prima fila della griglia di partenza fu dominata dalla Mercedes: di Nico Rosberg il miglior tempo in qualifica, ma in gara a spuntarla fu invece Lewis Hamilton. La seconda fila invece venne conquistata dalla Red Bull, ma solo Daniel Ricciardo fu in grado di conservare il suo posto, perché Max Verstappen venne sorpassato da Sebastian Vettel. È evidente, dunque, quanto la griglia di partenza conti relativamente per la vittoria, d'altra parte però il Gran Premio d'Ungheria sa essere avaro di scossoni in classifica. Tradizionalmente competitiva la Red Bull, che due anni fa invece si prese il terzo e quarto posto con Daniel Ricciardo e Max Verstappen, nonostante non fossero andati benissimo in qualifica. La pole venne conquistata da Lewis Hamilton, affiancato da Nico Rosberg in prima fila, ma lo scatto fulmineo di Sebastian Vettel beffò entrambe le Mercedes. Il tedesco riuscì a vincere, chiudendo la gara a sorpresa davanti alle Red Bull di Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo. Notate qualcosa? Sì, Daniel Ricciardo è una costante: negli ultimi due GP d'Ungheria ha conquistato il terzo posto, nel 2014 invece riuscì a vincere. Insomma, bisogna fare attenzione anche al pilota australiano sulla griglia di partenza, perché ha davvero un buon feeling con la pista magiara, quindi non ci sorprenderemmo di vederlo ancora una volta protagonista.

