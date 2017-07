CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp di Ungheria 2017

Formula 1, classifiche piloti e costruttori (foto LaPresse)

Il Mondiale di Formula 1 in questo weekend fa tappa in Ungheria, e la situazione di classifica che si è molto ristretta nelle posizioni di vertice, suggerisce come la lotta per il titolo iridato potrebbe vivere un capitolo decisivo sulla pista dell’Hungaroring. Questo perché tra Sebastian Vettel alla guida della Ferrari e Lewis Hamilton alla guida della Mercedes c’è solamente un punto di differenza. La Ferrari ha iniziato alla grande la sua stagione, ma si è ritrovata poi tallonata dalle frecce d’argento, con il Gran Premio a Silverstone che è stato anche particolarmente sfortunato per le rosse, che hanno forato sul più bello e hanno perso l’opportunità di racimolare qualche punto in più. Terzo in classifica, comunque a soli ventitré punti dalla vetta, l’altro pilota della Mercedes, il finlandese Valtteri Bottas. A seguire la Red Bull di Ricciardo e sotto i cento punti l’altra Ferrari di Kimi Raikkonen, che a sua volta non sta vivendo una stagione brillante come quella del suo compagno di squadra.

CLASSIFICA PILOTI E COSTRUTTORI FORMULA 1

VETTEL-HAMILTON, CHE TESTA A TESTA!

Problematiche che hanno portato la Ferrari a interrogarsi sull’opportunità di mantenere Raikkonen nella scuderia anche l’anno prossimo, anche perché i pochi punti del finlandese si stanno rivelando un freno per le Rosse nella corsa al titolo costruttori. Al momento infatti la Ferrari con 275 punti insegue la Mercedes che guida la classifica Costruttori con 330 punti, la graduatoria che Sergio Marchionne ha definito come la regina, quella alla quale le scuderie guardano per acquisire crescita e prestigio, mentre quella piloti secondo il responsabile Ferrari ha sì una grande valenza sportiva, ma è meno indicativa per valurare a trecentosessanta gradi il lavoro compiuto da una squadra nel corso di tutta la stagione. Per il titolo costruttori sarà comunque una corsa a due tra Mercedes e Ferrari, visto che la Red Bull risulta molto più staccata a 101 punti di distanza dalle rosse. Addirittura sotto i cento punti la quarta scuderia in ordine di classifica, la Sahara Force India.

Classifica piloti

1 Sebastian Vettel (Ferrari) 177

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 176

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 154

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 117

5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 98

6 Max Verstappen (Red Bull) 57

7 Sergio Perez (Force India) 52

8 Esteban Ocon (Froce India) 43

9 Carlos Sainz (Toro Rosso) 29

10 Nico Hulkenberg (Renault) 26

10 Felipe Massa (Williams) 23

12 Lance Stroll (Williams) 18

13 Romain Grosjean (Haas) 17

14 Kevin Magnussen (Haas) 11

15 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

16 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 4

Classifica costruttori

1 Mercedes 330

2 Ferrari 275

3 Red Bull 174

4 Force India 95

5 Williams 41

6 Toro Rosso 33

7 Haas 27

8 Renault 26

9 Sauber 5

10 McLaren 2

© Riproduzione Riservata.