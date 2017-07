Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai tv gara live: vincitore e podio (Ungheria 2017)

Diretta Formula 1 GP Ungheria 2017 in streaming video (Foto: LaPresse)

DIRETTA FORMULA 1, GARA GP UNGHERIA 2017

Per i tifosi della Ferrari si è aperta una giornata importante: oggi Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen possono imprimere una svolta importante al Mondiale 2017 di Formula 1. L'occasione che il Gran Premio d'Ungheria offre è ghiotta: il pilota tedesco può staccare nuovamente Lewis Hamilton, quello finlandese può aiutare la scuderia di Maranello a riaprire la corsa per il titolo costruttori. La sua missione è altrettanto delicata: dovrà tenere a bada la voglia di riscatto di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Entrambi dovranno farsi trovare pronti al via per provare a sopravanzare le due Ferrari: questa sarà la prima grande occasione della gara, anche perché la pista dell'Hungaroring non ne concede molte altre per i sorpassi. Non a caso il Cavallino ha provato spesso nel weekend le partenze: non può compromettere il buon lavoro svolto ieri. Tra gli ingredienti per una gara avvincente ci sono anche le Red Bull, che partiranno dalla terza fila: Max Verstappen e Daniel Ricciardo potrebbero insinuarsi nella lotta al vertice dopo le delusioni di ieri.

FORMULA 1, LA DIRETTA LIVE IN TEMPO REALE DEL GP DI UNGHERIA 2017

IL PRONOSTICO

Il dominio della Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria è stato notevole, forse neppure i tifosi del Cavallino se lo aspettavano. L'obiettivo era la pole, ma è arrivata pure la doppietta, quindi gli scenari per la gara sono interessanti. Un risultato diverso dalla vittoria per Sebastian Vettel sarebbe deludente: il pilota tedesco ha la monoposto giusta per trionfare all'Hungaroring. La Ferrari si è dimostrata veloce, equilibrata e affidabile: la "fluidità" con cui ha girato e il passo gara fanno ben sperare per oggi i tifosi. Troppe invece le difficoltà evidenziate da Valtteri Bottas e Lewis Hamilton: il primo ha provato a "graffiare", ma non è riuscito a lasciare il segno; il britannico non ha mai avuto ritmo in questo weekend. La Mercedes sembra indietro rispetto alla Ferrari: a meno che non si inventino qualcosa o che la Rossa abbia qualche problema, non ci dovrebbe essere storia...

COSA ASPETTARCI...

Questo sembra essere il weekend giusto per Fernando Alonso: il pilota spagnolo festeggia il 36esimo compleanno partendo dal settimo posto in griglia, davanti a Stoffel Vandoorne. Per la McLaren è stato il miglior sabato della loro annata, quindi sarebbe il massimo chiudere il weekend portando a casa dei punti. Non sarà semplice invece la gara per la Toro Rosso, ma bisognerà provare a centrare qualche punto importante. Arranca invece la Force India, che sta facendo qualche passo indietro. Sarà una gara in salita anche per la Haas e la Williams. Ancor più terribile è stato il sabato per la Sauber: immaginate la delusione di Marcus Ericsson quando assiste al sorpasso di Paul Di Resta, che non gareggiava da quattro anni ed è stato chiamato per sostituire Felipe Massa, in Q1. Essere riuscito a precedere per 29 millesimi Pascal Wehrlein non può essere certo una consolazione... Male, anzi malissimo.

PENALITÀ E RETROCESSIONI

Non sono mancate le penalità in questo weekend: Daniil Kvyat è stato retrocesso di tre posizioni e gli è stato tolto un punto sulla patente. Non è sicuramente un momento facile per il pilota della Toro Rosso, protagonista a Silverstone di uno scontro con Carlos Sainz e punito ieri per il blocco effettuato nei confronti di Lance Stroll mentre questi stava effettuando il giro lanciato in Q1. Il pilota russo si è giustificato spiegando di non essere stato avvisato in tempo dal team via radio riguardo l'arrivo del pilota della Williams, quindi quando si è reso conto della situazione è andato sull'erba, ma per i commissari non si è spostato in tempo, quindi lo hanno costretto a partire oggi dalla sedicesima posizione. Ora Daniil Kvyat rischia la sospensione, perché è già a quota 10 su un totale di 12. La Toro Rosso si è già cautelata da questo punto di vista: in caso di sospensione, ci sarebbe spazio per Pierre Gasly. Non a caso è stato a Faenza, dove gli hanno già preparato il sedile. Sfortunato invece Nico Hulkenberg, che aveva conquistato il settimo posto, ma è stato retrocesso al dodicesimo per la sostituzione del cambio della sua Renault.

FORMULA 1, GARA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Il grande momento è arrivato, cioè quello di seguire la gara di Formula 1 in diretta tv. Il Gran Premio d'Ungheria, ultima gara prima della sosta estiva, potrebbe risultare decisivo per le sorti del Mondiale, quindi i tifosi e gli appassionati non possono perdersi questo appuntamento. Chi vorrà vedere la gara dell'Hungaroring in tv non resterà certo a corto di emozioni... La gara potrà essere seguita in diretta tv su Sky: basta sintonizzarsi su Sky Formula 1, canale 207, per non perdere neppure un momento di quello che accadrà in pista. Occhi puntati alle 14 per la gara che verrà commentata da Carlo Vanzini e Marc Gené con gli interventi di Roberto Chinchero. Alle 17 invece andrà in onda la replicasu Sky Sport F1 HD e Sky Sport Mix HD. Ma la gara del Gran Premio d'Ungheria verrà trasmessa in diretta anche su Raiuno, quindi anche chi non è abbonato alla pay tv potrà vederla. Se però non potete seguire la gara in tv, allora ricordatevi che è disponibile lo streaming video: potete collegarvi sul sito ufficiale della tv di Stato o sfruttare l'app RaiPlay. Non dimenticate neppure i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter: gli account @Formula1 e @F1.

FP3, COSA È SUCCESSO

Sabato targato Ferrari all'Hungaroring: Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno conquistato la prima fila nelle qualifiche, ma già dall'ultima sessione di prove libere era emersa la crescita del Cavallino. Sin dal mattino di ieri si è capito che qualcosa stava cambiando: prezioso il lavoro dei meccanici della Ferrari che hanno reso le monoposto di Vettel e Raikkonen più veloci della concorrenza. Il tedesco ha fatto suo il record della pista in 1:17.017, spazzando via il nome di Rubens Barrichello che lo deteneva dal 2004. Non altrettanto performanti le Mercedes: Bottas terzo a otto decimi e Hamilton quinto addirittura a 1.4 secondi di distacco. Ultima sessione di prove libere da dimenticare per Daniel Ricciardo: mentre stava effettuando la simulazione della qualifica è rimasto appiedato dalla sua Red Bull per un problema al cambio che i meccanici sono riusciti però a risolvere senza sostituire il pezzo, evitando una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza.

QUALIFICHE, COME È ANDATA

Quando arriva il momento delle qualifiche ecco il colpo di scena: Felipe Massa, che aveva accusato un malore venerdì, si arrende e lascia il suo posto a Paul Di Resta, che non gareggiava ufficialmente dal 2013. Il pilota scozzese se l'è comunque cavata, tenendo dietro la Sauber di Marcus Ericsson. Sebastian Vettel invece si è confermato al top. Nella seconda parte delle qualifiche è arrivato il ruggito di Lewis Hamilton, che con gomma rossa super-soft ha provato a mettere pressione alla Ferrari. Il giro in 1:16.693 sembra dargli modo di dire la sua per la pole position, ma in realtà è un'illusione. Negli ultimi 12 minuti delle qualifiche è arrivata infatti la zampata vincente di Vettel: al primo tentativo fa segnare un inavvicinabile 1:16.276. Questo il tempo con il quale ha conquistato la pole position. Kimi Raikkonen invece al secondo tentativo ha completato la prima fila, sistemandosi a 168 millesimi dal tedesco e regalando una doppietta in qualifica che mancava al Gran Premio di Montecarlo. La Mercedes invece non è andata oltre la seconda fila con Hamilton più lento anche di Valtteri Bottas. Red Bull ancora più defilata con Max Verstappen che si aggiudica almeno la lotta interna con Daniel Ricciardo.

