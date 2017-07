Incidente Ricciardo Verstappen/ Video Formula 1, out dopo il contatto con l'olandese (Gp d’Ungheria)

Daniel Ricciardo su Red Bull (LaPresse)

INCIDENTE RICCIARDO VERTSAPPEN, VIDEO FORMULA 1, AUSTRALIANO OUT DOPO IL CONTATTO AL VIA CON OLANDESE (GP D’UNGHERIA 2017)- E’ incominciato nel maggiore dei modi il Gp d’Ungheria 2017 per Daniel Ricciardo che è rimasto coinvolto in un piccolo incidente con il compagno di squadra in Red Bull Verstappen, che di fatto ne ha decreto l’uscita di scena dalla prova di Budapest della Formula 1. La dinamica di quanto accaduto sull’asfalto ungherese è abbastanza chiara: al via i due della scuderia delle lattine hanno dato vita a una grande bagarre con le due Mercedes per l’acquisizione della posizione. Nell’attacco però in uscita alla prima curva Max Verstappen chiude la strada a Ricciardo, costringendo l’australiano a uscire fuori di pista. Qui l’evento catastrofico: la Red Bull dell’australiano, oltrepassando i cordoli di protezione, quindi subisce la foratura della gomma posteriore sinistra che risulta quindi fatale.

Ricciardo in conseguenza perde il controllo della propria vettura e va a finire in testa coda nel mezzo della pista: fortunatamente la manovra del pilota rimane senza conseguenze nonostante la confusione solita che si registra nella prime curve di un Gran Premio di formula 1. Appresa la situazione a Ricciardo non è restato che invocare l’aiuto dei commissari di gara che impongono ben presto il regime di bandiere gialle con l’ingresso di safety Car: la Red Bull viene quindi presto tolta dalla pista di Budapest. La rabbia di Ricciardo è tanta e ben motivata: venir sbattuto fuori da un Gp così cruciale dal proprio compagno di squadra è davvero un’esperienza terribile. In conseguenza la direzione di gara ha poi deciso di mettere sotto investigazione l’episodio, decretando poi la penalità di ben 10 secondo all’Olandese colpevole di un fortissimo colpo dato alla monoposto del compagno di squadra, che ne ha deciso l’esclusione dal Gran Premio d'Ungheria 2017.

