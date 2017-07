Formula 1/ Video highlights e classifica del Gp d’Ungheria 2017 (Budapest)

Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen (LaPresse)

FORMULA 1: VIDEO HIGHLIGHTS E CLASSIFICA DEL GP D’UNGHERIA 2017 A BUDAPEST – Il Gran Premio di Ungheria 2017 è finito come meglio non poteva per la Ferrari, che ha centrato una doppietta fenomenale con Vettel e Raikkonen ai primi dei gradini del podio, riuscendo così ad arginare la rimonta della Mercedes e nello specifico di Hamilton, che grazie ai risultati ottenuti nelle ultime gare si era avvicinato moltissimo al tedesco nella classifica del mondiale piloti della Formula 1, arrivando addirittura a -1 dal tedesco prima di questa gara. Ora il vantaggio del pilota Ferrari in graduatoria è salito nuovamente a 14 lunghezze e parte del merito va anche a Raikkonen, come vedremo ora. La gara sulla pista di Budapest si può dire che è stata ben poco movimentata dal punto di vista dei sorpassi, conseguenza naturale per in circuito molto stretto con mote curve e saliscendi: solo Alonso è riuscito a di piazzarne un paio da cineteca non senza prendersi qualche pericolo importante (e lo spagnolo alla fine ha chiuso con un grande sesto posto). Tuttavia la corsa è stata emozionante, perchè giocata costantemente sul filo dei nervi tra i due piloti Ferrari e quelli della Mercedes. La gara si è infatti decisa alla partenza, quando Vettel, ottimamente assistito da un Raikkonen che ha stroncato subito le velleità di sorpasso di Bottas ed Hamilton, ha mantenuto la testa del gruppo, non mollandola più fino alla fine nonostante notevoli difficoltà di guida.

Vettel infatti ha dovuto compiere 70 giri con un problema allo sterzo che gli ha impedito di sfruttare i cordoli e quindi con una guida decisamente complicata e al limite. Va però detto che la vittoria del tedesco, arrivata sicuramente merito anche della sua tempra e del suo talento, è dovuta anche al gran lavoro di Raikkonen, che nonostante sia stato costantemente più veloce di lui ha accettato di fargli "da scorta" respingendo gli attacchi prima di Bottas e poi di un Hamilton che le ha provate tutte per prendersi la seconda piazza, senza però riuscire a superare il finlandese. Il Gp d’Ungheria 2017 è quindi andato avanti con i primi 4 costantemente incollati, mentre dietro Alonso, come detto, ha dato spettacolo approfittando pienamente della quarta fila guadagnata in griglia di partenza. Alla fine la Mercedes, una volta resasi conto che Hamilton non sarebbe mai riuscito a superare Raikkonen, ha deciso di far restituire la posizione a Bottas, che aveva lasciato passare il compagno di squadra impegnato nella lotta per il Mondiale Piloti e a caccia di un secondo posto che avrebbe significato un limitare i danni. Alla fine quindi, Bottas è salito sul podio insieme al suo connazionale e ha partecipato alla festa di Vettel, che con questo successo si è ripreso un piccolo margine su Hamilton.

Ora la stagione entra davvero nel vivo e voci di mercato a parte tutti sono concentrati sulle prossime gare, dove ci si aspetta ancora un grande equilibrio tra le due scuderie che si stanno dando battaglia per vincere i titoli Piloti e Costruttori. In classifica regna l'incertezza, ma quel che appare sicuro è che dopo le gare sfoderate oggi, Raikkonen e Bottas abbiano davvero la certezza di strappare il rinnovo alle rispettive scuderie. La classifica del mondiale piloti vede prima della sosta estiva Vettel ancora leader ora con 202 punti e Hamilton a seguire a 188 con Bottas sempre terzo a 169 punti: nei costruttori invece è la Mercedes a tenere la prima posizione con 356 punti, con la Rossa di Maranello che grazie alla doppietta di Budapest ha accorciato le distanze con le frecce d’argento portandosi a 318 punti.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHSTS DEL GP D'UNGHERIA 2017 A BUDAPEST

Classifica piloti

1 Sebastian Vettel (Ferrari) 202

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 188

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 169

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 117

5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 116

6 Max Verstappen (Red Bull) 67

7 Sergio Perez (Force India) 56

8 Esteban Ocon (orce India) 45

9 Carlos Sainz (Toro Rosso) 35

10 Nico Hulkenberg (Renault) 26

11 Felipe Massa (Williams) 23

12 Lance Stroll (Williams) 18

13 Romain Grosjean (Haas) 18

14 Kevin Magnussen (Haas) 11

15 Fernando Alonso (McLaren) 10

16 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

17 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 4

18 Stoeffel Vandoorne (McLaren) 1

Classifica costruttori

1 Mercedes 357

2 Ferrari 318

3 Red Bull 184

4 Force India 101

5 Williams 41

6 Toro Rosso 39

7 Haas 29

8 Renault 26

9 McLaren 11

10 Sauber 5

