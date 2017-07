Vettel ed Hamilton a Baku (LaPresse)

VETTEL HAMILTON, FORMULA 1: IL PILOTA DELLA FERRARI SI SCUSA, MA IL BRITANNICO LO ATTACCA CON UN "LIKE" - La FIA ha messo la parola fine alla questione relativa al "fallo di reazione" di Sebastian Vettel nei confronti di Lewis Hamilton, ma il caso non è ancora chiuso. Neppure la pubblicazione della lettera del pilota della Ferrari ha fermato lo strascico delle polemiche, come dimostra un "mi piace" galeotto del britannico. Ma andiamo per gradi e quindi partiamo dalle parole con cui Sebastian Vettel ha chiesto pubblicamente scusa per i fatti di Baku. «Durante il giro di ripartenza sono rimasto sorpreso da Lewis e l'ho colpito al posteriore. Con il senno di poi, non credo avesse alcuna cattiva intenzione. Nella foga dell'azione ho reagito in modo eccessivo, perciò voglio scusarmi direttamente con Lewis e con tutte le persone che stavano seguendo la gara», ha scritto il tedesco, resosi conto di non aver dato il buon esempio. «Non avevo alcuna intenzione, in nessun momento, di mettere in pericolo Lewis, capisco tuttavia di aver causato una situazione pericolosa», ha proseguito il pilota della Ferrari, che ha poi presentato le sue scuse alla FIA.

La vicenda poteva chiudersi così, ma la decisione della FIA non è stata gradita a Lewis Hamilton. Non è stato il pilota britannico a dirlo direttamente, ma lo ha lasciato intendere mettendo un like su Instagram al post di un tifoso che ha criticato la FIA, la Ferrari e poi Sebastian Vettel. «Ho perso tutto il rispetto per la FIA, la Ferrari e Sebastian Vettel dopo questa decisione. Il messaggio che passa è che tu puoi fare tutto quello che vuoi in pista, andare contro un altro e ti basta scusarti per cavartela! Se fosse stato Lewis, sarebbe stato squalificato, multato e gli sarebbero stati tolti dei punti. La FIA ha tutta una serie di strumenti a favore della Ferrari. È sempre stato così e sarà così sempre!», ha scritto il tifoso in questione. Il pilota britannico non ha commentato il post, ma ha messo un like che non è passato inosservato, anzi sta facendo discutere molto.

Lewis just liked. Am literally shaking right now.. ?? Un post condiviso da Tilly & Hamilton fan (@tillykeeper_zackfan) in data: 3 Lug 2017 alle ore 11:57 PDT

