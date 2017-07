Diretta Formula 1/ F1, streaming video e prove libere live: tempi e classifica (Gp Austria 2017)

Diretta Formula 1: Lewis Hamilton - LaPresse

DIRETTA FORMULA 1 PROVE LIBERE DEL GP AUSTRIA 2017 ZELTWEG, TEMPI LIVE E CRONACA (OGGI 7 LUGLIO) – La Formula 1 oggi, venerdì 7 luglio, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Austria 2017 in diretta dal circuito di Zeltweg, ora ribattezzato Red Bull Ring per evidenti esigenze di sponsorizzazione, che ospita nei dintorni della località di Spielberg il nono appuntamento del Mondiale 2017 di Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno naturalmente quelli classici di tutti i Gran Premi che durante la stagione si svolgono nel cuore dell’Europa. Si riaccendono i motori, ecco dunque gli orari delle due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 10.00 del mattino; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.00 per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica su questa pista che, pur con numerose interruzioni, è senza dubbio una delle più ricche di fascino e tradizione dell’intero calendario iridato.

FORMULA 1 INFO STREAMING VIDEO SKY GO E RAIPLAY PROVE LIBERE FP1 E FP2 GRAN PREMIO D'AUSTRIA 2017 ZELTWEG (OGGI 7 LUGLIO 2017) – Le prove libere del Gran Premio d'Austria 2017 saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Questa è inoltre una delle gare che pure sulla Rai sono visibili anche in tempo reale, dunque ci sono ottime notizie per tutti gli appassionati di Formula 1, anche quelli non abbonati a Sky. Qui di seguito vi presentiamo tutte le modalità per seguire le prove dell'appuntamento sul circuito che sorge fra le verdi colline della Stiria, appuntamento classico nel calendario iridato anche se tornato in pianta stabile solamente a partire dalla stagione 2014.

Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi per quanto riguarda Sky è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da vari commentatori fra i quali Marc Gené, che sarà la voce dall'interno dei box Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata a Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend potremo seguire tutto in tempo reale, a seguire già dalle due odierne sessioni di prove libere: appuntamento sia per la FP1 sia per la FP2 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) per seguire il racconto di tutto quello che succederà oggi sul circuito con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

DIRETTA FORMULA 1 PROVE LIBERE DEL GP AUSTRIA 2017 ZELTWEG: COSA C'È DA SAPERE - Dopo tre circuiti cittadini consecutivi, sia pure molto diversi fra loro, si tornerà in questi giorni in un vero autodromo, nello splendido scenario delle colline austriache, fra l’altro a breve distanza dal confine italiano - dunque una meta ideale per gli appassionati, in particolare del Nord-Est. Il tema che tiene banco è naturalmente quello della rivalità fra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, in particolare dopo il discusso episodio che li ha visti protagonisti a Baku due domeniche fa: la tregua all’insegna di frasi improntate al massimo rispetto è finita, ora saranno scintille, pur se si spera sempre all’interno della correttezza, perché il duello che vogliamo vedere è quello per la vittoria, non una sfida fra tamponamenti dietro la Safety Car e ruotate alle fiancate della monoposto altrui per reazione. In ogni caso, è manna per i nuovi padroni della Formula 1: non si poteva chiedere di meglio che la sfida Ferrari-Mercedes e Vettel-Hamilton per accendere l’interesse del grande pubblico attorno al Circus, come accadeva nelle migliori epoche della F1.

Dal punto di vista strettamente tecnico, questa dovrebbe essere una pista favorevole alla Mercedes, che ha vinto tutte le tre edizioni disputate da quando il Gran Premio d’Austria è tornato in calendario. Bilancio pessimo invece per Sebastian Vettel, che non è ancora riuscito nemmeno a salire sul podio del rinnovato Red Bull Ring. La Ferrari però deve dare un segnale forte, perché nelle ultime gare la Mercedes ha dato importanti segnali di crescita e Maranello è chiamata a replicare, con la consapevolezza che riuscire a rimanere davanti alle Frecce d’Argento su una pista dove negli ultimi anni la Mercedes è stata sempre praticamente perfetta mentre la Ferrari ha spesso sofferto avrebbe grandissimo valore. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Austria 2017 di Formula 1 a Zeltweg (Red Bull Ring) sta per cominciare…

