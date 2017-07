Diretta Formula 1/ F1 streaming video tv e qualifiche live: pole position e tempi (Gp Austria 2017)

Diretta Formula 1: la Red Bull è padrona di casa a Zeltweg - LaPresse

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA, QUALIFICHE E POLE POSITION GP AUSTRIA 2017 (OGGI 8 LUGLIO) - La Formula 1 sarà oggi, sabato 8 luglio, di nuovo in diretta con le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2017 sul circuito Red Bull Ring di Zeltweg, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani, nono appuntamento con il Mondiale 2017. Questa è la terza edizione della gara da quando l’Austria è tornata a fare parte del calendario iridato, ma certamente è uno degli appuntamenti più classici della stagione. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni odierne. Naturalmente non ci sono problemi di fuso orario con questa località che sorge a breve distanza dal confine con l’Italia, si comincerà dunque alle ore 11.00 del mattino con la terza e ultima sessione di prove libere FP3, che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani sul Red Bull Ring - il nuovo nome dettato da evidenti motivi di sponsorizzazione. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle classiche ore 14.00.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI FORMULA 1: QUALIFICA E GRIGLIA DI PARTENZA LIVE

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA E QUALIFICHE: IL PRONOSTICO - Un'altra botta per Lewis Hamilton, ma questa volta non è Sebastian Vettel a dargliela. Il pilota della Mercedes necessita della sostituzione del cambio, quindi scatta la penalizzazione di 5 posizioni sulla griglia di partenza. Se dovesse far pole, partirà sesto. Problemi per il britannico? Sicuramente si tratta di un intoppo, ma in vista delle qualifiche potrebbe essere una motivazione ulteriore. Del resto nelle prove libere è stato un "martello", facendo segnare la miglior prestazione. Hamilton dunque ha le carte in regola per conquistare la pole position, così da non compromettere ulteriormente la sua gara. Per Vettel, invece, c'è la possibilità di partire dalla pole o in prima fila. L'obiettivo nel suo caso è mettere dietro Valtteri Bottas, perché il finlandese avrà il compito di marcarlo stretto per favorire il "rientro" di Hamilton. Ci aspettiamo di più da Kimi Raikkonen o almeno che si riveli un valido alleato per Vettel. Attenzione alle Red Bull, che hanno lavorato molto sulla qualifica, ma non sul passo gara (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA E QUALIFICHE: IL COMMENTO ALLA FP2 - Come da prassi nella giornata di venerdì le squadre non svelano tutto il loro potenziale nascondendo le carte migliori in vista delle qualifiche e della gara: pur realizzando il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere è evidente che Lewis Hamilton si sia tenuto più di qualcosa per sé e non abbia spinto al 100% soprattutto con la gomma ultra-soft, la più performante. Il che vuol dire che domani nelle fasi cruciali per la pole position potremmo addirittura vedere qualche 1:04 magari proprio da parte del britannico al volante della Mercedes. Capitolo Ferrari: in termini di prestazione pura la SF70-H paga qualcosa nei confronti delle Frecce d'Argento, anche se il gap tra le due big del mondiale 2017 di Formula 1 sia sul giro secco che sul passo gara sembra ai minimi termini, con Vettel che potrebbe impensierire Hamilton a meno che quest'ultimo oggi non abbia passeggiato. Nella gara di casa la Red Bull si conferma terza forza in grado di fare qualche dispetto a Ferrari e (forse) anche a Mercedes con Verstappen che non si tira di certo indietro a portare oltre il limite la sua RB13, ma quando si tratta di girare per un considerevole quantitativo di giri i bibitari non hanno proprio il ritmo per star dietro alle Rosse e alle Frecce d'Argento. Anche nel pomeriggio la McLaren-Honda ha confermato i progressi fatti intravedere in mattinata, e ora Alonso e Vandoorne sperano di poter quantomeno dire la loro per la zona punti dopo un inizio di stagione a dir poco sofferto e frustrante. Per la Sauber invece non si vede ancora la luce in fondo al tunnel, sia Wehrlein che Ericsson hanno sempre occupato le ultime posizioni a distanza siderale dal resto della compagnia.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA E QUALIFICHE: IL COMMENTO ALLA FP1 - Nella FP1 del Gran Premio d'Austria Lewis Hamilton ha dimostrato di essere in gran forma, realizzando il miglior tempo in 1:05.975 utilizzando la gomma soft (gialla) e questo ci porta a pensare che in qualifica quando tutti utilizzeranno il compound più prestazionale (l'ultra-soft) potremo vedere anche un 1:04 grazie ai nuovi regolamenti che hanno reso le macchine estremamente più rapide rispetto a un anno fa. Max Verstappen continua a spremere come un limone la sua Red Bull e utilizzando la mescola super-soft si è portato a meno di due decimi dal britannico, mettendosi a sandwich tra le due Mercedes. Ferrari leggermente in ombra con Vettel che nonostante la mescola di vantaggio nei confronti di Hamilton ha girato circa mezzo secondo più piano rispetto all'acerrimo rivale, con Raikkonen che non è andato oltre il sesto tempo. Qualche segnale di ripresa per la McLaren con Alonso e Vandoorne entrambi in top 10, sarà il preludio a un weekend finalmente positivo o i due piloti hanno girato con macchine scariche? Periodo di transizione in casa Sauber con l'arrivo di Luca Furbatto come nuovo capo progettista, Wehrlein ed Ericsson chiudono la graduatoria con Ericsson che non è stato capace neppure di scendere sotto l'1:10. Pista sporca almeno nella prima ora e tanti fuoripista anche per i due ferraristi, col passare dei minuti la sede stradale è andata gommandosi e questo ha consentito ai piloti di avere più grip e abbassare i propri tempi.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA E QUALIFICHE: COSA E’ SUCCESSO NELLE FP2 - Nelle seconde prove libere Lewis Hamilton si è confermato il pilota più veloce in pista, abbassando il miglior giro firmato nella mattinata in 1.05.483. La prima guida della Mercedes ha però dietro di sé subito la Ferrari di Sebastian Vettel. Il 4 volte campione del mondo tedesco è staccato soltanto di 1 decimo rispetto al pilota britannico. Un importante passo in avanti quello compiuto dalla Rossa di Maranello, che ha avvicinato notevolmente le prestazioni della Mercedes rispetto al mattino. In terza posizione si conferma Valtteri Bottas, che rispetto alle prime prove libere davanti ha ora Vettel e non più Verstappen, scivolato in quarta posizione, ma comunque molto vicino a Lewis, poiché il suo distacco è nell'ordine dei 3 decimi. Bene anche Ricciardo, quinto, che firma praticamente lo stesso giro veloce del compagno di squadra (i due sono separati soltanto da 41 millesimi). Più staccato invece Kimi Raikkonen, staccato di oltre mezzo secondo. Conferma i propri progressi la Mclaren Honda, ottava con Alonso (ad 1 secondo e 2 decimi da Hamilton), dietro soltanto a Magnussen (Haas) e davanti a Hulkenberg e Grosjean, che completano le prime dieci posizioni.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA E QUALIFICHE: COSA E’ SUCCESSO NELLE FP1 - Nelle prove libere 1 del mattino, il più veloce sulla pista austriaca di Formula 1 è Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha girato in 1.05.975, facendo vedere le cose migliori con la sua Mercedes, anche se dall'altra parte i suoi avversari non sono rimasti a guardare. A meno di due decimi troviamo infatti Max Verstappen, ottimo secondo con la sua Red Bull, che conferma quanto di buono fatto dalla scuderia austriaca in queste ultime settimane, con la monoposto guidata da Verstappen e Ricciardo che ha avvicinato sensibilmente le prestazioni delle due scuderie leader del Mondiale di quest'anno, la Ferrari e la Mercedes. In terza posizione si è piazzato il finlandese Valterri Bottas, che paga 3 decimi rispetto al compagno di squadra britannico. Bottas non ha fatto altro che dimostrare la grande solidità delle Mercedes nella prima sessione di libere, compiendo complessivamente 73 giri. Quarto, distanziato di 4 decimi, troviamo Sebastian Vettel, attuale leader della classifica piloti, e reduce dal processo che la Fia ha voluto aprire - salvo poi chiudere senza alcuna condanna ulteriore - dopo i fatti di Baku. Prima sessione di prove normale per la Ferrari, che ha sì pagato sul giro singolo ma che comunque appare competitiva sul passo gara, che è poi la cosa importante per la corsa di domenica. In quinta posizione troviamo invece Daniel Ricciardo, staccato di 6 decimi di secondo da Lewis e oltre mezzo secondo dal compagno di scuderia, a conferma della competitività di Verstappen. Sesto Raikkonen, che ha chiuso ad 8 decimi di distacco dal più veloce in pista. Chiudono la top ten della prima sessione di prove libere Stoffel Vandoorne su Mclaren, Daniil Kvyat (Toro Rosso), Fernando Alonso (prima guida Mclaren) e Ocon, della Force India. Qualifiche dunque brillanti fino a questo momento per la Mclaren, anche se i distacchi (1.3 e 1.5 secondi) dai piloti migliori sono importanti.

FORMULA 1 F1 INFO STREAMING VIDEO SKY GO E RAIPLAY QUALIFICHE E PROVE LIBERE FP3 GRAN PREMIO D'AUSTRIA 2017 ZELTWEG (OGGI SABATO 8 LUGLIO 2017) – Tutto quanto accadrà sul Red Bull Ring - lo storico Osterreichring, tornato in calendario a partire dal 2014 - sarà visibile in tempo reale su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky che detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Questa è inoltre una delle gare che pure sulla Rai sono visibili in tempo reale: presentiamo dunque tutte le modalità per seguire le prove dell'appuntamento sul circuito che sorge fra le verdi colline della Stiria, un appuntamento che è fra i più classici della stagione, anche se con un ritorno in pianta stabile solo da pochi anni.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LE QUALIFICHE DI ZELTWEG

La telecronaca di tutti gli eventi sarà naturalmente affidata alla voce della F1 su Sky, Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici d'eccezione tra cui in particolare Marc Gené dall'interno del team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre Federica Masolin condurrà la rubrica Paddock Live, che farà da filo conduttore alla giornata. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend potremo vedere tutto in tempo reale come su Sky: prima la FP3 su Rai Sport + HD (canale numero 57), poi le qualifiche come di consueto su Rai Due, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it e naturalmente sarà gratuito e accessibile a tutti, opzione fondamentale se non potrete mettervi davanti a un televisore. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LE QUALIFICHE DI ZELTWEG

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA, QUALIFICHE E POLE POSITION: COSA C'E' DA SAPERE - In attesa di buttarci sull'attualità, andiamo però a ripercorrere in breve l'affascinante ma complicata storia della Formula 1 in Austria. Una storia che ebbe inizio nel 1964, quando si disputò il primo Gran Premio d'Austria valido per il Mondiale (dopo un'edizione già disputata l'anno precedente ma non inserito nel calendario iridato) su un circuito ricavato all'interno dell'aerodromo di Zeltweg: la gara fu vinta da Lorenzo Bandini con la Ferrari, ma rimase l'unica disputata su quella pista troppo sconnessa ed abrasiva per le vetture di Formula 1. Si dovette così aspettare il 1970 per tornare in Austria sul nuovo Osterreichring, un circuito permanente a breve distanza dall'aerodromo, tanto che si continuò a parlare di circuito di Zeltweg anche per questo nuovo autodromo, che però ad essere pignoli sorge più vicino all'adiacente comune di Spielberg. Sul nuovo circuito si corse per 18 anni consecutivi, fino cioè al 1987 compreso: da ricordare la vittoria di Vittorio Brambilla nel 1975, l'unica per il pilota italiano in Formula 1, quella conquistata nel 1982 da Elio De Angelis e quella di Niki Lauda nel 1984, l'unica per l'idolo locale nel Gran Premio di casa, che invece fu vinto per ben tre volte dal francese Alain Prost (1983, 1985 e 1986).

Dopo una lunga sosta e necessari lavori di ammodernamento del circuito, il Gran Premio d'Austria tornò in calendario nel 1997 con la vittoria di Jacques Villeneuve, seguita dai successi di Mika Hakkinen nel 1998 e 2000, di Eddie Irvine nel 1999, di David Coulthard nel 2001 e infine dalla doppietta di Michael Schumacher nel 2002 e 2003, la prima delle quali celebre però per il sorpasso ai danni dell'altra Ferrari di Rubens Barrichello proprio sul rettilineo finale in ossequio ad un ordine di scuderia. Zeltweg però uscì ancora una volta dal calendario iridato per rientrarci soltanto nel 2014 grazie all'impegno economico di Dietrich Mateschitz, il patron della Red Bull che molto ha investito per una nuova ristrutturazione dell'autodromo, ora dunque ribattezzato Red Bull Ring. Le gioie però sono state tutte per la Mercedes, vincitrice due volte con Nico Rosberg nel 2014 e nel 2015 e poi l’anno scorso con Lewis Hamilton. Ecco perché sulla carta questa è una gara favorevole alle Frecce d’Argento, mentre Sebastian Vettel deve sfatare un tabù perché nelle precedenti tre edizioni non è mai nemmeno salito sul podio. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Austria 2017 di Formula 1 a Zeltweg sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.