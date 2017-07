Griglia di partenza Formula 1/ Zeltweg, Gran Premio d'Austria 2017 (oggi 8 luglio)

Griglia di partenza Formula 1: in gara a Zeltweg (LaPresse)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, GRAN PREMIO D’AUSTRIA 2017 ZELTWEG (OGGI SABATO 8 LUGLIO) - Oggi conosceremo la griglia di partenza del Gran Premio d’Austria 2017 di Formula 1 a Zeltweg, che sarà decisa dalle qualifiche che si disputeranno sul circuito ora noto come Red Bull Ring. Sarà una sfida molto stimolante quella che andrà in scena su questo tracciato decisamente veloce, nel quale dunque i sorpassi in gara dovrebbero essere possibili. La battaglia per le migliori posizioni sulla griglia di partenza sarà comunque molto importante, anche se condizionata dalla penalizzazioni di 5 posizioni che sarà inflitta a Lewis Hamilton, ieri costretto a sostituire il cambio sulla propria Mercedes. Un interessante dato statistico ci dice che in tutti i Gran Premi finora disputati nel 2017 chi ha vinto era primo oppure al massimo secondo alla prima curva, con l’eccezione naturalmente di due settimane fa a Baku, quando però abbiamo vissuto una gara troppo ricca di imprevisti e colpi di scena per essere attendibile da questo punto di vista. In questa stagione la crescita della Ferrari è stata molto buona anche sul giro secco, che nelle scorse stagioni era probabilmente in assoluto il punto più forte delle Frecce d’Argento. A Sochi e poi a Montecarlo la Ferrari ha addirittura monopolizzato la prima fila, in Russia con Sebastian Vettel in pole position davanti a Kimi Raikkonen e nel Principato con il finlandese davanti al tedesco. La Mercedes ha comunque fatto meglio, conquistando sei pole position su otto (cinque con Lewis Hamilton e una con Valtteri Bottas), ma il dominio di Stoccarda sulle prime posizioni della griglia di partenza non è più così scontato.

Va però detto che nelle ultime gare la Mercedes - al netto della penalità che farà scivolare indietro Hamilton - sta tornando ad avere una superiorità in qualifica piuttosto evidente e questo potrebbe essere un segnale molto importante per il prosieguo della stagione, nel quale la Ferrari dovrà riuscire a reggere il passo di Stoccarda per poter contendere davvero fino in fondo i due titoli mondiali a chi ha dominato negli ultimi anni. A proposito dei dati statistici relativi alla griglia di partenza in questa stagione della Formula 1, va sottolineato il fatto che monopolizzare la prima fila non sembra portare molto bene a chi riesce a dominare al sabato: a Sakhir dopo un grande sabato Mercedes vinse Seb Vettel, a Sochi la gioia della Ferrari fu spenta dalla partenza da manuale di Valtteri Bottas che fu decisiva per la vittoria del finlandese, a Montecarlo finalmente la scuderia che ha dominato il sabato è riuscita poi a vincere la domenica, ma ricorderete tutti molto bene la delusione di Kimi Raikkonen per il sorpasso subito da Vettel nel gioco dei pit-stop. Infine a Baku la prima fila tutta Mercedes non è servita a molto in una gara con colpi di scena a ripetizione ed infine vinta da Daniel Ricciardo. Aggiungete che a Melbourne la pole position fu di Lewis Hamilton ma la vittoria andò a Sebastian Vettel, che era scattato al suo fianco: dunque solo tre volte fino a questo momento nel 2017 chi è partito davanti a tutti sulla griglia di partenza ha poi vinto la gara. Protagonista in tutte le occasioni è stato Hamilton, in pole al sabato e poi vittorioso alla domenica sia a Shanghai, sia al Montmelò e pure nell’amata Montreal. Il pilota inglese è dunque quasi sempre micidiale quando riesce a partire davanti a tutti, mentre Vettel potrebbe essere definito l’uomo della domenica, perché in occasione delle sue tre vittorie non era mai partito dalla prima posizione.

