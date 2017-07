Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Austria 2017 Zeltweg (oggi)

Classifica Formula 1: Sebastian Vettel e Lewis Hamilton - LaPresse

FORMULA 1: CLASSIFICA MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI (GRAN PREMIO AUSTRIA 2017 ZELTWEG, OGGI DOMENICA 9 LUGLIO) – La classifica del Mondiale di Formula 1 che aspetto prenderà oggi con il Gran Premio d’Austria a Zeltweg? In attesa di vivere un’altra tappa molto importante della stagione, facciamo il punto sulla situazione attuale, cioè quella maturata negli otto Gran Premi fin qui disputati. Il grande duello fra la Ferrari e la Mercedes è già lanciassimo, sia nella classifica Piloti che vede al comando Sebastian Vettel davanti a Lewis Hamilton, sia per quanto riguarda la classifica Costruttori, nella quale sono invece le Frecce d’Argento ad essere davanti alle Rosse. Dunque, nel Mondiale Piloti troviamo al comando Vettel con 153 punti davanti a Hamilton, secondo a quota 139. La sfida è sempre più bollente, quanto successo a Baku due domeniche fa ha sicuramente aumentato il livello della sfida: il bicchiere è mezzo pieno per il tedesco della Ferrari, che ha guadagnato due lunghezze e adesso è a +14 sul rivale - forse l’unico davvero pericoloso. Zeltweg però sarà una tappa molto delicata, perché in Austria Vettel non è mai salito sul podio mentre la Mercedes ha vinto tre volte su tre da quando il Red Bull Ring è tornato a fare parte del calendario iridato. A proposito di Red Bull, vedremo se la gara di casa farà bene a Daniel Ricciardo che in Azerbaigian, approfittando delle disgrazie altrui, ha vinto portandosi a quota 92 punti: difficile immaginare l’australiano davvero in lotta per il titolo iridato, ma certamente bisognerà tenerlo d’occhio.

L’Austria però potrebbe essere una tappa importante soprattutto per il Mondiale Costruttori, dove la Mercedes ha già 24 lunghezze di vantaggio sulla Ferrari (250 punti contro 226) e potrebbe approfittare di un circuito amico per allungare ulteriormente questo margine di vantaggio. Questa riflessione chiama in causa Kimi Raikkonen, perché è il gap che il finlandese accusa dal connazionale Valtteri Bottas - 73 punti per Raikkonen contro i 111 di Bottas - ad avere creato questo solco fra le due scuderie. A Vettel forse non dispiace, perché con ben 80 punti di differenza fra i due piloti in casa Ferrari le gerarchie sono ormai chiarissime mentre con 28 punti di ritardo non si può ancora dire che Bottas dovrà fare ufficialmente il secondo ad Hamilton, tuttavia è chiaro che per Maranello non può stare bene una così netta differenza fra i due piloti. Anche fra i costruttori naturalmente la Red Bull è la terza forza, ma con 137 punti è già molto lontana dalle due fuggitive. Dietro alle ‘lattine’, la Force india è stabilmente la quarta forza, ma qualche segnale di risveglio arriva da una Williams nella quale Lance Stroll sta finalmente cominciando a dare un contributo, mentre a Baku sono arrivati i primi due punti della stagione per Fernando Alonso e per la McLaren-Honda, che però resta clamorosamente confinata ad un umiliante ultimo posto nella classifica Costruttori, pietra tombale sulle ambizioni di un progetto che voleva rinverdire i fasti dell’epoca di Alain Prost e Ayrton Senna.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1 Sebastian Vettel (Ferrari) 153

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 139

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 111

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 92

4 Kimi Raikkonen (Ferrari) 73

6 Max Verstappen (Red Bull) 45

7 Sergio Perez (Force India) 44

8 Esteban Ocon (Froce India) 33

9 Carlos Sainz (Toro Rosso) 29

10 Felipe Massa (Williams) 20

11 Nico Hulkenberg (Renault) 18

12 Lance Stroll (Williams) 17

13 Kevin Magnussen (Haas) 11

14 Romain Grosjean (Haas) 10

15 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

16 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 4

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

1 Mercedes 250

2 Ferrari 226

3 Red Bull 137

4 Force India 79

5 Williams 37

6 Toro Rosso 33

7 Haas 21

8 Renault 18

9 Sauber 5

10 McLaren 2

