Diretta Formula 1/ F1 streaming video Rai tv gara live: vincitore e podio (Zeltweg)

Diretta Formula 1: Sebastian Vettel in azione - LaPresse

DIRETTA FORMULA 1 F1, STREAMING VIDEO RAI TV E SKY GRIGLIA DI PARTENZA E GARA LIVE: VINCITORE E PODIO (GP AUSTRIA 2017) – Domenica 9 luglio in compagnia della Formula 1: infatti si corre in diretta da Zeltweg il Gran Premio d’Austria 2017 sul circuito del Red Bull Ring, che ospita il nono appuntamento del Mondiale 2017. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle classiche ore 14.00 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Zeltweg). Naturalmente non ci saranno problemi di fuso orario: il Red Bull Ring, come è stato ribattezzato per ragioni di sponsorizzazione lo storico Osterreichring, sorge nelle verdi colline austriache, per la precisione fra le località di Zeltweg e Spielberg in Stiria. Siamo non lontani dal confine con l'Italia, da dove infatti arrivano molti tifosi della Ferrari per assistere a questo Gran Premio storico, anche se tornato in calendario solo dal 2014 proprio grazie all’impegno della Red Bull dopo una lunga assenza.

DIRETTA FORMULA 1 F1, STREAMING VIDEO RAI TV E SKY GRIGLIA DI PARTENZA E GARA LIVE: IL PRONOSTICO - Gara in discesa per Sebastian Vettel: è senza dubbio il pilota della Ferrari il grande favorito per il Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il tedesco non ha conquistato la pole position, su cui ha invece messo le mani Valtteri Bottas, ma partirà davanti a Lewis Hamilton, quindi dovrà sfruttare al meglio la partenza e poi gestire con attenzione il resto della gara. Il pronostico, dunque, lo vede favorito. La partenza sarà comunque il primo momento decisivo della gara, perché il finlandese della Mercedes farà di tutto per conservare il primato. Un attacco al via da parte del ferrarista impedirà alle Frecce d'Argento di usare Bottas come "tappo" per aiutare il rientro di Hamilton. Ma la scelta spetta a Bottas: pensare a sé o alla squadra? Vettel dal canto suo spera di poter contare su Raikkonen, che dovrà difendergli le spalle dal britannico. Gli scenari potrebbero essere totalmente diversi, visto che Hamilton partirà dietro a Perez e davanti al "caldissimo" Ocon. Ci sono tutti gli ingredienti per un'altra gara spettacolare in Formula 1. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA FORMULA 1 F1, STREAMING VIDEO RAI TV E SKY GRIGLIA DI PARTENZA E GARA LIVE: LE QUALIFICHE - Valtteri Bottas ha fatto in pieno il suo dovere conquistando la pole position (la seconda da quando corre in Formula 1 per il finlandese) nelle qualifiche del Gran Premio d'Austria sul circuito di Zeltweg, in questa maniera il finlandese della Mercedes ha tenuto dietro Sebastian Vettel che pur partendo dalla prima fila della griglia di partenza al via dovrà compiere un autentico capolavoro per scavalcare la Freccia d'Argento e approcciare la prima curva al comando, in caso contrario Bottas terrebbe dietro il tedesco della Ferrari favorendo la rimonta del compagno di squadra Lewis Hamilton che per effetto della penalità di 5 posizioni per la sostituzione del cambio scatterà solamente dalla quarta fila, dunque gara d'attacco per il britannico che a differenza degli altri partirà con le gomme super-soft anziché le ultra-soft, un compound più resistente che potrebbe consentirgli di ritardare la prima sosta. Esattamente come Bottas, il compito di Raikkonen per domenica sarà quello di tenere il più dietro possibile Hamilton, stesso discorso per le Red Bull di Ricciardo e Verstappen che di certo non stenderanno il tappeto rosso al portacolori della Mercedes. Molto bene la Haas che ha conquistato la terza fila con Romain Grosjean, peccato per Kevin Magnussen che nel corso della Q1 si è fermato per il cedimento di una sospensione e dunque non ha avuto la chance di poter entrare nella top 10. Sabato disastroso per la Williams con Massa e Stroll fuori già in Q1, solamente le Sauber di Ericsson e Wehrlein hanno fatto peggio di loro mentre sono riusciti a limitare i danni i piloti della Force India, Ocon e Perez, sempre nelle retrovie durante le prove libere ma che in qualifica sono riusciti a centrare la Q3.

DIRETTA FORMULA 1 F1, STREAMING VIDEO RAI TV E SKY GRIGLIA DI PARTENZA E GARA LIVE: LA FP3 - Sebastian Vettel suona la carica e realizza il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria che si correrà domenica sul circuito di Zeltweg, di proprietà della Red Bull. La notizia delle cinque posizioni di penalità per Lewis Hamilton che ha sostituito il cambio ha sicuramente galvanizzato il tedesco della Ferrari che non si lascerà certo sfuggire l'occasione di partire davanti a tutti, e già nella FP3 ha dimostrato di poter andare più veloce delle due Mercedes. L'obiettivo fondamentale per il quattro volte campione del mondo di Formula 1 sarà dunque stare davanti a tutti i costi a Valtteri Bottas che in qualifica avrà il delicatissimo compito di tenere dietro il rivale del suo compagno di box per la corsa al titolo e favorire così la rimonta di Hamilton che nel corso della mattinata ha anche avuto un serio problema al freno anteriore destro che lo ha estromesso anzitempo dalla sessione. Si attende un contributo anche da parte di Kimi Raikkonen che qua e là lascia per strada qualche decimo di troppo che rischia di lasciarlo troppo indietro, da tenere d'occhio anche le Red Bull di Verstappen e Ricciardo che hanno lavorato parecchio in ottica qualifica e potrebbero dare fastidio alle contendenti per la pole position. Infine, dalla FP3 è emerso come il traffico potrebbe essere una delle variabili impazzite in grado di condizionare l'esito delle prove ufficiali, la pista è tra le più corte del mondiale e gli incroci non si conteranno, solamente questa mattina se ne sono verificati un paio tra Hamilton e Vettel, questa volta senza alcuna polemica da parte di entrambi.

FORMULA 1 INFO STREAMING VIDEO SKYGO E RAI.TV GARA GRAN PREMIO D'AUSTRIA 2017 ZELTWEG (OGGI 9 LUGLIO 2017) - La gara del Gran Premio d'Austria 2017 di Formula 1 sul circuito di Zeltweg, sarà trasmessa come ogni altra gara della stagione su Sky Sport F1 HD, il canale tematico numero 207 della piattaforma satellitare Sky che detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1, mentre per chi segue la F1 sulla Rai la buona notizia è che questo Gran Premio è compreso nel pacchetto dei Gp che anche la Rai può far vedere in tempo reale ai suoi telespettatori.

CLICCA QUI PER LA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Anche a Zeltweg la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici tra cui Marc Gené, voce interna al team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre a fare da filo conduttore alla giornata ci sarà la rubrica Paddock Live, che sarà affidata a Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il Gran Premio anche in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà su Rai Uno, come sempre quando i Gran Premi sono in diretta, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming di questa gara sullo storico circuito austriaco sarà naturalmente garantito dal sito Internet ufficiale della tv di Stato www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

CLICCA QUI PER LA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA FORMULA 1 F1, STREAMING VIDEO RAI TV E SKY GRIGLIA DI PARTENZA E GARA LIVE: COSA C'E' DA SAPERE - Diamo adesso alcune importanti informazioni tecniche su questa pista: la gara si svolgerà sulla distanza di 71 giri, ognuno dei quali misura 4.326 metri, per un totale di 307,020 km. Il tracciato di Zeltweg è dunque fra i più brevi della stagione ed è anche tra i più semplici come disegno: solo nove curve in tutto, tre rettilinei e un tratto misto centrale. Da sottolineare che si potrà attivare il Drs sia sul rettilineo d'arrivo sia su quello fra le curve 2 e 3. Pista breve e anche piuttosto veloce quella del leggendario Osterreichring, infatti il tempo di percorrenza di un giro è di poco superiore al minuto ed è una delle gare che - naturalmente salvo imprevisti - richiede uno dei tempi di percorrenza più bassi.

Il circuito di Zeltweg è tra i più esigenti con i freni, come informa la Brembo: infatti le curve sono poche, ma richiedono tutte frenate piuttosto brusche, in un continuo alternarsi appunto di accelerazioni e frenate, ben sette delle quali richiedono decelerazioni importanti e con poco tempo fra una e l'altra per far raffreddare l'impianto frenante. Per scendere maggiormente nel dettaglio, il 17% del tempo di percorrenza di ogni giro viene trascorso in frenata e la più impegnativa è quella in corrispondenza della curva 2. Quanto invece agli pneumatici, saranno utilizzabili le tre mescole più morbide fra le cinque gomme Pirelli per il Mondiale 2017 di Formula 1, cioè le Soft (morbide, che saranno però le più dure tra quelle a disposizione), le Supersoft e le Ultrasoft. “Per questo tipo di circuito, la scelta più logica è quella di portare le tre mescole più morbide del range. In passato abbiamo visto che Spielberg può riservare alcune sorprese. I carichi longitudinali – quindi trazione e frenata – sono determinanti in Austria, più di quelli in curva”, ha spiegato nei giorni scorsi il dirigente Pirelli Mario Isola in sede di presentazione del Gran Premio d’Austria.

Ricordiamo anche come era andata la gara l'anno scorso: il vincitore del Gran Premio d'Austria 2016 fu Lewis Hamilton, dopo la doppietta dell’allora compagno di squadra Nico Rosberg nel 2014 e nel 2015. Tutti ricorderete l’esplosione di uno pneumatico sulla Ferrari di Sebastian Vettel nel rettilineo dei box e poi il contatto proprio all’ultimo giro fra le due Mercedes. Hamilton ormai da qualche giro stava rimontando Rosberg, che era al comando: un doppio contatto danneggiò la monoposto di Rosberg, che nel giro di poche curve fu sorpassato anche da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che così salirono sul podio al fianco del vincitore Hamilton, mentre Nico dovette accontentarsi del quarto posto. Emozioni a non finire dunque: andrà così anche questa volta? Mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta della gara del Gran Premio d’Austria 2017 di Formula 1 sul circuito di Zeltweg sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.