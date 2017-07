Incidente Verstappen/ Video Formula 1, Kvyat dà vita alla carambola al via, out anche Alonso (Gp d'Austria)

Max Verstappen (LaPresse)

INCIDENTE VERSTAPPEN, VIDEO FORMULA 1, KVYAT DA VITA ALLA CARAMBOLA ALLA PARTENZA –Il Gp d’Austria 2017 inizia e termina nel peggiore dei modi per Max Verstappen: il pilota della Red Bull infatti assieme a Alonso rimane vittima di un brutto incidente alla partenza della prova della Formula 1 sulla pista di Zeltweg. La dinamica dell’incidente non è apparsa fin da subito chiarissima ma pare che sia sa stata la Toro Rosso di Daniil Kvyat a innescare la carambola nella parte finale della griglia di partenza per questa prova,. Di conseguenza al tocco del russo nella prima curva del circuito di Zeltweg sono rimasti coinvolte anche la Red Bull di Verstappen E la McLaren di Alonso, e costretto gli altri piloti a finire fuori strada per non scontrarsi con le vetture girate in pista coinvolte. Dopo l’incidente è stato evidente l’immediato ritiro della vettura del pilota spagnolo, mentre per Verstappen si è dovuto attendere un team radio tra l’olandese e il suo muretto per apprendere la gravità dei danni subiti al posteriore. Successivamente la direzione di gara del Gp D’Austria 2017 ha deciso si mettere sotto investigazione il comportamento di Kvyat alla partenza della prova della Formula 1 in corso in terra austriaca.

Un weekend in terra austriaca quindi davvero complicato per Max Verstappen che conferma il poco feeling del pilota olandese con la pista di casa del suo team. Già negli anni scorsi l’Olandese volante non ha raccolto particolari successi proprio qui a Zeltweg e molti ricorderanno le accese polemiche scatenate dal pilota nei confronti dei cordoli innalzati dalla direzione di gara per favorire la MotoGP nell’edizione del Gran Premio dell’anno scorso. Dopo un weekend difficile dove nelle prove libere sono stati diversi i testa coda registrati da Verstappen, per lui si configura il quinto ritiro in appena 9 gare del mondiale 2017 della Formula 1 disputate: prima del Austria il giovane pilota della Red Bull si era dovuto ritirare al Gp del Bahrain, a Montecarlo, in Canada a anche in Azerbaigian, appena due settimane fa.

El incidente de la salida visto desde el coche de Alonso, Verstappen y Kvyat #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/TtBHb9Dx2D — Juego De Micros (@juegodemicros) 9 luglio 2017

