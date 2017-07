Test Formula 1 Budapest/ Info streaming video e diretta tv, tempi e protagonisti (1^ giornata)

Diretta Test F1 a Budapest (LaPresse)

DIRETTA TEST FORMULA 1 BUDAPEST: INFO STREAMING VIDEO E TV, TEMPI CLASSIFICA E PROTAGONISTI (1^GIORNATA)- Comincia oggi martedi 1 agosto la due giorni di test per la Formula 1 a Budapest 2017: due giorni di prove quindi per il mondo della F1 prima di impacchettare tutto per la sosta estiva e salutare tutti, per poi ritornare in pista solo il prossimo 25-27 agosto per il Gp del Belgio 2017. Come al solito saranno due giorni di prove divisi rispettivamente in due sessioni: salvo imprevisti il via verrà quindi dato al solito alle ore 9.00 sulla pista di Budapest dell’Hungaroring, con un’oretta di pausa prevista tra le ore 13 e le ore 14.00. La bandiera a scacchi quindi è attesa per le ore 18.00, ma come al solito potrebbe venir spostata dalla commissione F1, nel caso in cui qualche incidente e inghippo dovessero bloccare temporaneamente i test. La due giorni di prove a Budapest per la formula 1 appare particolarmente attesa dagli appassionati e non solo perché è stata messa in calendario a metà della stagione (con tutti i dati e verdetti che ne potrebbe conseguire): saranno infatti moltissimi i piloti giovani, le terze guide e gli esordienti che scenderanno in pista oggi in terra magiara.

Da regolamento infatti la Fia ha obbligato tutte le scuderie ad affidare una monoposto per almeno due giorni a un pilota collaudatore, esterno alla line up ufficiale, in possesso ovviamente della licenza internazionale, che abbia corso al massimo due Gp in Formula 1 in tutta la carriera: via libera quindi ai volti nuovi che potrebbero un giorno salire anche sul gradino più alto del podio, magari qui all’Hungaroring. Vediamo quindi la line up della prima giornata di test per la Formula 1 a Budapest: in Mercedes vedremo George Russell (facente parte del suo programma giovani), mentre il Ferrari il pilota sarà il monegasco Charles Leclerc (leader della F2 in carica), centre alla Force India vedremo Nikira Mazapin, con Nichlas Latifi in Renault e Gasly in Red Bull. Due poi sono i nomi più attesi ovvero l’Italiano Luca Ghiotto che sarà sulla Williams già dalla giornata di oggi e Robert Kubica alla suo grande ritorno nella F1 (ma che dovremmo vedere in pista con la Renault solo da domani).

Ricordiamo infine che non è stata prevista una diretta tv dei due giorni di test a Budapest e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video dell’evento. La piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti in esclusiva della F1, ha però promesso ampia copertura sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) che su Sky Sport F1 (numero 207) con numerosi collegamenti dalla pista di Budapest e momenti di approfondimento previsti durante tutto l’arco della giornata. Consigliamo pertanto di rimanere collegati sul sito ufficiale della Formula 1 all’indirizzo www.formula1.com, oltre che sui profilo social collegati per rimanere informati su quanto sta succedendo in terra magiara.

© Riproduzione Riservata.