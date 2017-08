Diretta/ Test Formula 1 Budapest: info streaming video e tv: Vettel subito veloce, bene Ghiotto! (2^giornata)

Diretta test Formula 1 a Budapest (LaPresse)

DIRETTA TEST FORMULA 1 BUDAPEST, INFO STREAMING VIDEO E TV, TEMPI E CLASSIFICA (2^GIORNATA) VETTEL E' IL PIU' VEOCE, ATTENZIONE A KUBICA E GHIOTTO - Siamo entrati subito nel vivo di questa seconda giornata di test per la formula 1 a Budapest! Molte le machine già in pista per effettuare i primi giri veloci dopo i classici installation lap e nelle varie case fervono i lavori anche attorno alle vetture dei rookies oggi presenti, impazienti di mettersi in mostra sulla pista magiara. Ma non sono solo i volti nuovi i protagonisti di oggi: in casa ferrari per esempio segnaliamo che è sceso in pista Vettel, mentre nel pomeriggio è atteso Kimi Raikkonen al volante della SF 70 H e in Toro Rosso al momento il pilota è Daniil Kvyat. Ma vediamo subito come si sta configurando la classifica di tempi, dato che non solo stati pochi i piloti finora in grado di mettere a bilancio qualche giro veloce benchè manchino ancora parrocchie ore alla conclusione di test. Per il momento il leader della graduatoria rimane Sebastian Vettel che ha fermato un cronometro sul 1.17.646, e seguito da Carlos Sainz con Luca Ghiotto che sulla Williams ha già realizzato il terzo miglior tempo della giornata. In questi minuti però la scena è tutta per Robert Kubica, che dopo qualche installation lap sulla Renault, il polacco sta finalmente realizzando i primi giri cronometrati.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BUDAPEST, INFO STREAMING VIDEO E TV, TEMPI E CLASSIFICA (2^GIORNATA)- Seconda e ultima giornata di test per la Formula 1 a Budapest: ultimo appuntamento quindi con il circus sulla pista magiara dell’Hungaroring prima della consueta sosta estiva, che lascerà a secco tutti gli appassionati fino al prossimo 25-27 agosto con il Gp del belgio 2017. Oggi come anche nella giornata di ieri i protagonisti saranno i rookies e uno in particolare ovvero Robert Kubica: dopo le meraviglie mostrate da Leclerc e gli altri giovani scesi in pista, ora è il turno di altri volti nuovi oltre che dell’ex pilota della formula 1 pronto al gran ritorno del circus. Prima di andare a scoprire chi saranno i piloti attesi in pista oggi a Budapest nell’ultima giornata di test riepiloghiamo brevemente gli orari: come ieri il via ufficiale sarà dato alle ore 9.00 con la bandiera a scacchi attesa per le ore 18.00 circa con un’oretta per la pausa pranzo solitamente prevista tra le ore 13.00 e le ore 14.00.

Vediamo quindi la lista di partenza di oggi, mercoledì 2 agosto all’Hungaroring: sulla Ferrari dopo la bella prova di Leclerc oggi dovremmo vedere uno dei due piloti ufficiali con buone chance che sia Vettel in pista, mentre per la Haas Santino Ferrucci avrà una seconda chance. In Mercedes dovremmo vedere ancora Russell già sceso in pista ieri mentre Bottas era impegnato nei test Pirelli, con Gasly confermato per la Redbull: Norris dovrebbe farsi vedere sula McLaren, con uno tra Sainz e Kvyat atteso in Toro Rosso e il giapponese Matsushida alla guida della Sauber. Sulla Williams dovrebbe esordire l’azzurro Luca Ghiotto mentre sulla Renault rivedremo Robert Kubica: sono senza dubbio loro due i nomi più attesi oggi a Budapest, data la giovane età del primo ( 5^ nella F2) e la storia alle spalle del secondo (che sia questo l‘ultimo test prima del suo grande ritorno nel circus?).

In attesa di vedere il semaforo verde accendersi sulla pista dell'Hungaroring vediamo cosa è successo ieri in terra magiara: tanti i protagonisti visti sia come lavoro che per velocità in pista. Tra i tanti vale la pensa di sottolineare la grande prova di Charles Leclerc che sulla Ferrari Sf 70 H è riuscito a totalizzare un buon numero di giri ottenendo anche il crono migliore della giornata, vincendo così l'inusuale duello di tempi che si era creato tra il monegasco e Stoeffel Vandoorne sulla McLaren (vittima comunque di qualche problemino). Chi invece ha dato nuova prova di affidabilità è stata la Mercedes: Bottas impegnato come detto nei test Pirelli ha saputo confermarsi a Budapest sia per velocità con un ottimo terzo crono al termine delle due sessioni che per lavoro avendo messo a bilancio più di 155 giri di pista. Maggiori problemi invece per Red Bull e Toro Rosso: per la prima Verstappen ha dovuto passare gran parte della giornata fermo ai box per problemi al motore mentre la seconda, nelle mani di Sean Gelael ha sofferto parecchi problemi di guidabilità, già segnalati anche dai piloti ufficiali nel corso dei precedenti weekend.

Ricordiamo infine che non è stata prevista una diretta tv dei due giorni di test a Budapest e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video dell’evento anche per la giornata di oggi. La piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti in esclusiva della F1, ha però promesso ampia copertura sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) che su Sky Sport F1 (numero 207) con numerosi collegamenti dalla pista di Budapest e momenti di approfondimento previsti durante tutto l’arco della giornata. Consigliamo pertanto di rimanere collegati sul sito ufficiale della Formula 1 all’indirizzo www.formula1.com, oltre che sui profilo social collegati per rimanere informati su quanto sta succedendo in terra magiara.

