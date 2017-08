Diretta/ Formula 1 streaming video e tv prove libere: tempi e classifica (Gp Belgio Spa 2017)

Diretta Formula 1 - LaPresse: riparte il duello fra Vettel e Hamilton

La Formula 1 oggi, venerdì 25 agosto, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Belgio 2017 in diretta dallo storico circuito di Spa Francorchamps, località mitica per il Circus dell’automobilismo, che ospita il dodicesimo appuntamento del Mondiale 2017 di Formula 1, che riparte dopo ben quattro settimane di pausa estiva. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno quelli classici di tutti i Gran Premi che durante la stagione si svolgono nel cuore dell’Europa: dopo questa lunga sosta sarà però cosa buona fare un pro-memoria. Si riaccendono i motori, ecco dunque gli orari delle due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 10.00 del mattino; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.00 per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica su questa pista che è senza dubbio una delle più ricche di fascino e tradizione dell’intero calendario iridato.

FORMULA 1, DIRETTA LIVE DELLE PROVE - STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DOVE VEDERE LE SESSIONI IN STREAMING VIDEO E TV

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio del Belgio 2017 sul circuito di Spa Francorchamps, che ospita il dodicesimo atto del Mondiale 2017, saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. La Rai invece potrà trasmettere solamente in differita le varie sessioni che caratterizzeranno questo evento, fra i più storici, affascinanti e prestigiosi dell'intera stagione iridata. Anche quest'anno la telecronaca Sky di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da vari commentatori fra i quali Marc Gené, la voce dall'interno dei box Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà come sempre condotta da Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN TV IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend potremo seguire tutto solamente in differita. Per quanto riguarda le due odierne sessioni di prove libere, appuntamento per la FP1 alle ore 15.45 e per la FP2 alle ore 18.45, in entrambi i casi su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) per seguire il racconto di tutto quello che succederà oggi sul circuito con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

LA SFIDA SULLE ARDENNE

Tutti vogliono vincere a Spa Francorchamps: il Gran Premio del Belgio è una delle più attese in assoluto, sia perché spezza un lungo digiuno sia e soprattutto perché la pista di Spa è amata sia dai tifosi sia dagli stessi piloti per il suo valore tecnico che la rende probabilmente la pista più difficile ma anche più emozionante dell'intero Circus iridato, in particolare grazie al passaggio dell'Eau Rouge-Raidillon, ma anche grazie a tante altre curve e rettilinei (è la pista più lunga in calendario) che hanno scritto la storia della Formula 1. Il tema che tiene banco attualmente è quello della rivalità fra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, manna per i nuovi padroni della Formula 1: non si poteva chiedere di meglio che la sfida Ferrari-Mercedes e Vettel-Hamilton per accendere l’interesse del grande pubblico attorno al Circus, come accadeva nelle migliori epoche della F1.

FOCUS MERCEDES

Il weekend è particolarmente atteso da Hamilton, che deve recuperare 14 punti di ritardo dal grande rivale tedesco su una pista sulla carta favorevole alla Mercedes, dunque l’occasione va sfruttata, senza contare che alle sue spalle incalza uno scatenato Valtteri Bottas, compagno di squadra decisamente più scomodo di quanto lo sia invece Kimi Raikkonen per Vettel in Ferrari. Finito il dualismo con il quasi finlandese Nico Rosberg, Hamilton sperava di essere il leader unico delle Frecce d’Argento, invece si ritrova con soli 19 punti di vantaggio sull’ultimo arrivato, che fino all’inizio di questa stagione non aveva ancora vinto nemmeno un Gran Premio in tutta la carriera.

FOCUS FERRARI

La Ferrari dal canto suo sa che le due storiche gare di Spa e Monza (settimana prossima) sono entrambe favorevoli sulla carta alla Mercedes, quindi sarà importante vedere cosa saprà fare la Rossa. L’aspetto positivo è che se la Ferrari saprà lottare ad armi pari con le Frecce d’Argento, le possibilità di conquistare il titolo iridato cresceranno in maniera esponenziale. La curiosità dunque è grande: la Ferrari ha avuto un miglioramento spettacolare rispetto alla passata stagione, ma il cammino è ancora lunghissimo (mancano nove gare su 20) e sarà importante vedere come le due scuderie sapranno sviluppare le proprie monoposto. In tal senso per la Ferrari da Spa si attendono risposte importanti, proprio perché questa dovrebbe essere una pista pro Mercedes e sarà fondamentale valutare gli sviluppi sulle piste più veloci, anche in ottica Monza. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Belgio 2017 di Formula 1 a Spa Francorchamps sta per cominciare…

