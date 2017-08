Incidente Massa/ Video Formula 1, il brasiliano si schianta nella Fp1 del Gp del Belgio. E’ labirintite?

Felipe Massa su Williams (LaPresse)

Un Gp del Belgio iniziato con il botto per Massa, incappato in un brutto incidente questa mattina mentre con la Williams stava disputando la Fp1 della prova il terra belga del mondiale della formula 1. Come si sa il circuito di Spa Francorchamps non è tra i più semplici, anzi: è forse il più complicato nel calendario della F1 e di certo tra i più veloci. Proprio la velocità eccessiva potrebbe essere la motivazione dietro all’erroraccio del pilota brasiliano, occorso nella prima sessione di libere. A pochi minuti dal via della sessione Massa parte lanciatissimo e dopo appena 3 giri, sbaglia nell’interpretare la curva 15 del circuito di Spa e con la Williams si schianta contro le protezione poste in fondo alla curva, frenato dalla ghiaia. Come si vede dal video l’incidete è stato parecchio violento: il brasiliano non ha riportato problemi ma la sua Williams ha riportato parecchi danni, tanto che la scuderia ha affermato che il pilota non scenderà in pista nella Fp2 del pomeriggio a Spa.

MASSA ANCORA SOFFERENTE PER LABIRITITE?

Dietro all’incidente di Massa avvenuto questa mattina a Spa potrebbe però esserci ben più di un semplice errore di valutazione da parte del brasiliano, comunque inspiegabile per un pilota di grande esperienza come è lui. Certo la pista di Spa Francorchamps è molto veloce e di difficile lettura ma Felipe Massa non è certo un novellino. Come spiegare quindi l’incidente? L’ipotesi è che il brasiliano della Williams non sia ancora al top della forma: già dopo il Gp dell’Ungheria il brasiliano aveva deciso di non disputare i test ufficiali perché sofferente di una fastidiosa labirintite virale. Un malanno comune ma allo stesso tempo estremamente debilitante per chi ne soffre dato che porta a vertigini e difficoltà ad orientarsi nello spazio. Allora Massa aveva motivato la sua assenza all’Hungaroring, parlando del malanno e rassicurando i tifosi: “Ho bisogno di un po’ di riposo per tornare a Spa, quindi ti ringrazio tanto per il tuo sostegno e per il tuo aiuto, e aiuteremo la squadra questo fine settimana. Grazie e vederti a Spa”. La paura però è che il brasiliano non sia in grado di disputare il Gp del Belgio domenica.

?? This wasn't what @MassaFelipe19 wanted on his #F1 return#BelgianGP ???? #FP1 pic.twitter.com/mboipxNwtE — Formula 1 (@F1) 25 agosto 2017

