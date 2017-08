Pronostico Formula 1/ Gran Premio del Belgio 2017 Spa-Francorchamps: il punto di Giancarlo Minardi (esclusiva)

Formula 1, il punto sul Gran Premio del Belgio (Foto LaPresse)

Dopo la pausa estiva riprende il Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio del Belgio 2017, sulla pista di Spa – Francorchamps. Si attende di nuovo questo duello tra Ferrari e Mercedes, tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton che sta infiammano la lotta per il titolo. Questa gara con quella di Monza della settimana prossima potrebbe essere molto importante. Potrà chiarire tante cose, vedere come si troveranno per esempio la Ferrari e la Mercedes dopo la prima parte della stagione. Circuito favorevole alla monoposto tedesca in cui sarà fondamentale anche il comportamento di Raikkonen e Bottas, quello della Red Bull, magari della Force India. Per presentare il Gran Premio del Belgio 2017, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Giancarlo Minardi.

Come vede questo Gran Premio del Belgio? Sarà un Gran Premio molto importante per questo Mondiale. Del resto il futuro della stagione dipenderà anche dalla strategia che le varie scuderie utilizzeranno, scuderie, la Mercedes e la Ferrari che dovranno fare il minor numero di errori possibili per ottenere la conquista del titolo.



La pista di Spa - Francorchamps sembra adatta a esaltare le caratteristiche della Mercedes, cosa aspettarsi dalle Frecce d'argento? In effetti Spa è un circuito molto adatto alle caratteristiche della Mercedes che qui dovrebbe trovarsi molto bene.

Quale sarà l'asso della manica della rossa, magari qualche novità tecnica studiata nella pausa estiva? La Ferrari ha già programmato da tempo tutto, i vari cambiamenti durante l'anno, le cose che potrebbe essere introdotte. Poi si sa che durante la pausa estiva non sono possibili per regolamento interventi sulle varie monoposto.

Sarà lotta fino all'ultimo per il Mondiale oppure si aspetta che Hamilton possa andare in fuga nelle prossime gare? Penso sempre che la Mercedes sia superiore alla Ferrari e Hamilton possa essere il favorito per il titolo. Nei circuiti favorevoli la monoposto tedesca ha vinto con facilità. Bisogna dire che la Ferrari in ogni caso sta facendo bene. C'è da dire che magari Hamilton potrebbe tirare fuori qualcosa d'importante nel resto della stagione...

Quanto potrebbe contare la pausa estiva per le scuderie? Come ho detto prima, le varie scuderie hanno già programmato tutto. Questo periodo può essere servito per riposarsi e prepararsi al meglio per la seconda parte della stagione.

Hamilton soffre Vettel ormai a livello psicologico? Direi di no, non credo che sia una cosa che possa avere la sua valenza.

Quanto conteranno Raikkonen e Bottas per questo Mondiale? Comprimari o protagonisti? Diciamo che Ferrari e Mercedes hanno ormai deciso che siano Vettel e a Hamilton le loro prime guide a questo punto dell'anno. C'è poi da dire che per quello che si è visto Bottas finora ha fatto meglio di Raikkonen e potrebbe essere più importante del pilota finlandese.

In Belgio potrebbe inserirsi anche la Red Bull per il podio? Dopo tutto Ricciardo è stato secondo in Belgio lo scorso anno... La Red Bull potrebbe essere veramente l'ago della bilancia nella lotta per il titolo. Mi aspetto un Ricciardo quindi che possa competere ad alti livelli.

Come giudica la pista di Francorchamps? E' una delle piste storiche, più belle della Formula 1, per un Gran Premio che ha fatto la storia di questo sport. Questa gara come è successo altre volte potrebbe essere condizionata però dalle condizioni atmosferiche che spesso influenzano l'esito del risultato finale.

(Franco Vittadini-Michela Colombo)

