Formula 1 / Ferrari, Vettel rinnova fino al 2020: il comunicato da Maranello

Formula 1, Vettel rinnova (lapresse)

IL COMUNICATO UFFICIALE

La notizia era ormai nell'aria e nelle ultime ore ha trovato conferma con l'ufficialità. Sebastian Vettel ha depositato la firma sul contratto che lo legherà alla Ferrari fino al 2020. Il prolungamento è stato diramanto questa mattina attraverso una nota, come riferito dai principali media sportivi. Dunque Sebastian Vettel proseguirà la sua avventura in Ferrari per le prossime tre stagioni. Tutto questo è accaduto quando pochi giorni prima, la Ferarri aveva annunciato il rinnovo di Kimi Raikkonen. Per i tifosi è una notizia straordinaria: Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo in Ferrari, è attualmente al comando della classifica iridata. Dopo aver trionfato in Ungheria, il pilota vuole togliersi altre belle soddisfazioni col Cavallin. Ecco invece il comunicato diffuso da Maranello nelle scorse ore riguard il rinnovo: "E' stato prolungato l'accordo tecnico sportivo con il pilota Sebastian Vettel per le stagioni 2018, 2019 e 2020 del Campionato Mondiale di Formula 1".

