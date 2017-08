Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Belgio 2017 Spa Francorchamps (oggi)

Classifica Formula 1 - LaPresse: Sebastian Vettel

La classifica del Mondiale di Formula 1 che sorprese ci regalerà al termine del Gran Premio del Belgio a Spa Francorchamps? In attesa di vivere un’altra tappa molto importante della stagione, sia perché si corre su una pista leggendaria sia perchè si riparte dopo quattro settimane di pausa, facciamo il punto sulla situazione attuale, cioè quella maturata negli undici Gran Premi fin qui disputati. Il grande duello fra la Ferrari e la Mercedes è già lanciassimo, sia nella classifica Piloti che vede al comando Sebastian Vettel davanti a Lewis Hamilton, sia per quanto riguarda la classifica Costruttori, nella quale sono invece le Frecce d’Argento ad essere davanti alle Rosse. Dunque, nel Mondiale Piloti troviamo al comando Vettel con 202 punti davanti a Hamilton, secondo a quota 188. La situazione è fluida: a Silverstone era stato un trionfo di Hamilton che, approfittando anche del brutto piazzamento di Vettel, si era riportato ad un solo punto di ritardo dal tedesco; Budapest invece ha segnato la riscossa Ferrari, con una doppietta che ha favorito un nuovo allungo a +14, anche grazie alla posizione restituita da Hamilton a Valtteri Bottas proprio all’ultimo giro. Se a fine anno Vettel dovesse vincere il Mondiale con uno scarto minimo, questo episodio entrerebbe di diritto fra i più clamorosi di tutti i tempi in Formula 1…

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

Nel Mondiale Costruttori invece la Mercedes ha 39 lunghezze di vantaggio sulla Ferrari (357 punti contro 318) e potrebbe approfittare di un circuito amico per allungare ulteriormente questo margine che a Budapest la Ferrari era riuscita a ridurre. Per la Rossa comunque è una situazione ideale se si fa il paragone con le stagioni più recenti: essere in lotta per entrambi i titoli mancava da qualche anno, adesso vedremo fino a che punto si può davvero sognare. Il ritardo nel Costruttori chiama in causa Kimi Raikkonen, perché è il gap che il finlandese accusa dal connazionale Valtteri Bottas - 116 punti per Raikkonen contro i 169 di Bottas - ad avere creato questo solco fra le due scuderie. A proposito di Bottas, è chiaro che avere il compagno di squadra (tra l'altro alla prima stagione nel team) a soli 19 punti non è una notizia molto positiva per Hamilton, che rischia di avere un rivale anche in casa (vedi Ungheria), mentre in Ferrari i risultati hanno già definito in modo chiarissimo le gerarchie. Fra i costruttori naturalmente la Red Bull è la terza forza, ma con 184 punti è già molto lontana dalle due fuggitive; Daniel Ricciardo riesce almeno a stare davanti a Raikkonen con 117 punti contro 116, mentre Max Verstappen è sesto con “soli” 67 punti. Dietro alle ‘lattine’, la Force india è stabilmente la quarta forza, forte di 101 punti che sono più del doppio di quelli ottenuti dalla quinta, cioè una Williams che è in evidente difficoltà, a quota 41.

Classifica piloti

1 Sebastian Vettel (Ferrari) 202

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 188

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 169

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 117

5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 116

6 Max Verstappen (Red Bull) 67

7 Sergio Perez (Force India) 56

8 Esteban Ocon (orce India) 45

9 Carlos Sainz (Toro Rosso) 35

10 Nico Hulkenberg (Renault) 26

11 Felipe Massa (Williams) 23

12 Lance Stroll (Williams) 18

13 Romain Grosjean (Haas) 18

14 Kevin Magnussen (Haas) 11

15 Fernando Alonso (McLaren) 10

16 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

17 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 4

18 Stoeffel Vandoorne (McLaren) 1

Classifica costruttori

1 Mercedes 357

2 Ferrari 318

3 Red Bull 184

4 Force India 101

5 Williams 41

6 Toro Rosso 39

7 Haas 29

8 Renault 26

9 McLaren 11

10 Sauber 5

