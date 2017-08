Diretta Formula 1/ F1 streaming video e tv gara live: vincitore e podio (Gp Belgio Spa 2017)

Diretta Formula 1 - LaPresse: un dettaglio della partenza 2016

Domenica in compagnia della Formula 1: infatti in diretta da Spa Francorchamps si corre il Gran Premio del Belgio 2017, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2017 che finalmente riparte dopo le quattro settimane di pausa estiva. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle classiche ore 14.00 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Spa Francorchamps), come è normale che sia per un Gp che si corre nel cuore dell’Europa. Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche: la gara si svolgerà sulla distanza di 44 giri, ognuno dei quali misura 7.004 metri, per un totale di 308,052 km. Il tracciato che sorge nei pressi della celebre località termale di Spa è il più lungo fra quelli attualmente compresi nel calendario iridato e quindi è anche quello nel quale va affrontato il minor numero di giri.

La gara del Gran Premio del Belgio 2017 di Formula 1 sul circuito di Spa Francorchamps sarà trasmessa come ogni altra gara della stagione su Sky Sport F1 HD, il canale tematico numero 207 della piattaforma satellitare Sky, mentre per chi segue la Formula 1 sulla Rai la notizia è che purtroppo questo Gran Premio sulle colline delle Ardenne sarà visibile solamente in differita, non essendo compreso nel pacchetto di gare che la Tv di Stato può trasmettere in tempo reale come Sky. Anche in Belgio la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici tra cui Marc Gené, voce interna al team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre a fare da filo conduttore alla giornata ci sarà la rubrica Paddock Live, che sarà affidata a Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il Gran Premio anche in streaming video tramite l'applicazione SkyGo.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento con la differita della gara di Spa sarà a partire dalle ore 21.00 su Rai Due, come sempre quando i Gran Premi sono visibili appunto solamente in differita, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming di questa gara sullo storico circuito belga sarà naturalmente garantito dal sito Internet ufficiale della tv di Stato www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

PROVE LIBERE 3, COSA È SUCCESSO

Kimi Raikkonen torna davanti nelle prove libere 3 del Gran Premio del Belgio. Il pilota finlandese si riaffaccia davanti a tutti girando in 1.43.916, il tempo più veloce del weekend. Alle sue spalle, stavolta, non c'è Lewis Hamilton ma Sebastian Vettel, secondo con il crono di 1.44.113. Il tedesco si mette dietro il pilota della Mercedes, suo diretto rivale per la corsa al titolo piloti, di un solo millesimo, a testimonianza di come tutto possa ribaltarsi nelle qualifiche ufficiali previste nel primo pomeriggio. Non dovrebbe esserci pioggia, come invece segnalato ieri, più dubbi invece circa le condizioni meteo della giornata di domani, quando il sole potrebbe lasciare posto alla pioggia, rimescolando tutte le carte in tavola. Quarto tempo per Max Verstappen, l'idolo di casa, che però è lontanissimo dai crono fatti registrare dai migliori piloti. Il fiammingo ha un distacco di oltre un secondo rispetto al miglior tempo di Raikkonen. Ancora peggio, potenzialmente, ha fatto Valterri Bottas, che ha posizionato la sua Mercedes soltanto al quinto posto, ad un secondo e tre decimi di distacco da Kimi. Sesto Ricciardo, staccato di soli 6 centesimi da Bottas. Un'ulteriore conferma di come il motore Renault sia cresciuto qui a Spa è il settimo tempo fatto registrare da Palmer. Soltanto ottava la Force India, motorizzata Mercedes, di Sergio Perez, con la scuderia che alla vigilia del Gran Premio aveva sperato addirittura nella lotta per il podio. Chiudono le prime dieci posizioni della mattina Carlo Sainz (Toro Rosso) e Fernando Alonso su Mclaren. L'ex campione del mondo spagnolo è distante oltre 2 decimi dai migliori.

LE QUALIFICHE, COSA È SUCCESSO

La pole position va ad uno straordinario Lewis Hamilton, che firma un crono spaziale, 1.42.553. Il britannico, e la Mercedes in generale, evidentemente si erano nascosti fino a stamattina, per poi tirare fuori il meglio dalla loro monoposto. La Ferrari comunque non è lontana, con Vettel che ha un distacco di soli due decimi rispetto al pilota britannico, a conferma dei progressi compiuti dalla Rossa di Maranello, competitiva anche in un tracciato che dovrebbe esaltare invece la forza della Mercedes, che ha presentato una nuova (l'ultima) power unit qui in Belgio. Seconda fila che vede Valterri Bottas e Kimi Raikkonen rispettivamente partire dalla terza e quarta posizione. Per Bottas un grande passo in avanti rispetto alle prove libere, nonostante il mezzo secondo di ritardo subito dal compagno di squadra, mentre Raikkonen si deve accontentare del quarto tempo dopo aver dimostrato di essere più veloce del proprio collega per tutto il weekend iniziale. Kimi, durante le qualifiche, si è lamentato delle vibrazioni che arrivavano dal retrotreno della monoposto, ma è riuscito ugualmente a limitare i danni e stare davanti alle due Red Bull, piazzatesi in quinta e sesta posizione con Max Verstappen, idolo di casa, e Daniel Ricciardo, che ha concluso le Q3 in sesta posizione. Fuori dalla Q3, eliminato in Q2, Fernando Alonso, con la sua Mclaren che ha dato nuovamente problemi allo spagnolo, con la power unit in fumo.

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO

Sono numerose le possibilità che Spa offre per tentare il sorpasso, che potrebbero essere ulteriormente favoriti dall'utilizzo del Drs sul rettilineo d'arrivo e ancor di più sul lungo rettilineo che segue il mitico passaggio dell'Eau Rouge-Raidillon, probabilmente il più affascinante dell'intero Mondiale. Sul rettilineo del Kemmel praticamente ad ogni giro assistiamo a grandi battaglie e chi riesce ad uscire meglio dal Raidillon quasi sempre ha la meglio una volta arrivati a Les Combes. Altro punto delicato della pista belga è la curva a gomito che chiude il breve rettilineo di partenza, che è fondamentale soprattutto al primo giro quando costituisce un problema non da poco per i piloti che sono appena scattati dalla griglia: tutti ricorderanno il drammatico incidente del 2012 innescato da Romain Grosjean, ma spesso la partenza è risultata essere molto delicata a Spa. I punti celebri della pista belga sono comunque davvero tanti, curve velocissime ma anche lente come la chicane finale, nota come 'Bus stop' a ricordare quando la pista di Spa Francorchamps era formata da strade aperte al traffico durante l'anno.

FRENI E GOMME: COSA C’E’ DA SAPERE

Quanto ai freni, la Brembo informa che non si tratta di un circuito particolarmente impegnativo perché le frenate impegnative sono solamente due, naturalmente quella di Les Combes al termine del rettilineo del Kemmel e appunto quella della chicane Bus Stop che poi immette sul rettilineo del traguardo, poche su un tracciato così lungo che per il resto è caratterizzato da curvoni veloci che determinano frenate poco impegnative e che permettono all'impianto frenante di respirare. Da tenere conto c'è il meteo spesso variabile nelle Ardenne, un aspetto che potrebbe essere determinante nelle strategie dei team in particolare per quanto riguarda tempistiche dei pit-stop e scelta delle gomme, anche perché un giro è molto lungo a Spa e un qualsiasi imprevisto che si verificasse subito dopo l'ingresso della pit-lane avrebbe effetti disastrosi. Le tre mescole di gomme Pirelli a disposizione dei piloti saranno le Soft, le Supersoft e le Ultrasoft, una combinazione che possiamo definire estrema dal momento che comprende le tre mescole più morbide fra le cinque possibili (mai in precedenza era stato così a Spa). Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una delle corse da sempre più emozionanti, divertenti e appassionanti, grazie ad un circuito dall'elevato coefficiente di difficoltà tecnica: la diretta della gara del Gran Premio del Belgio 2017 di Formula 1 sul circuito di Spa Francorchamps sta per cominciare…

