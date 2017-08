Incidente Verstappen/ Video Formula 1, l’olandese si parcheggia a Spa: guasto alla Power Unit?

Max Verstappen (LaPresse)

Si è chiuso a meno di 10 giri disputati il Gran Premio del Belgio 2017 per Max Verstappen, costretto al ritiro per un probabile guasto tecnico alla sua Red Bull, nella dodicesima prova del mondiale della Formula 1. L’incidente per l’olandese è arrivato al decimo giro della gara di Spa Francorschamps, quando Verstappen, appena affrontata la pit lane si è accorto di un’improvvisa mancanza di potenza: il pilota della Red Bull non riusciva più ad accelerare e nonostante i diversi settaggi e suggerimenti giunti dal suo muretto ha alla fine dovuto arrendessi. Fortunatamente il giovane pilota della casa austrica è riuscito a parcheggiarsi vicino a una via di fuga facilitando enormemente le operazioni di recupero della sua monoposto, senza mettere di fatto in gran pericolo lo svolgimento della gara. Verstappen lascia la gara con la quinta posizione ottenuta al termine del quinto giro di pista.

SESTO RITIRO PER L'OLANDESE

Quello appena avvenuto sulla pista di Spa non è certo il primi ritiro in questa stagione di Max Verstappen, che nella stagione 2017 della Formula 1 ha già messo a bilancio prima di quanto avvenuto al Gp del Belgio già 5 out. Un anno che pare davvero sfortunato per l’Olandese volante spesso tradito dalla sua Red Bull, come oggi, dove il punto debole pare sia stata la Power Unit. Non è però solo l’ennesimo DNF a scoraggiare il giovane talento olandese: Verstappen, infatti risulta particolarmente affezionato al Gp del Belgio, dato che è la prova del campionato di Formula 1 che risulta più vicina geograficamente alla sua amata Olanda. Sui prati e gli spalti del circuito di Spa Francorschamps infatti erano tantissimi i fan dello stesso Vertsappen venuti dai Paesi bassi per sostenere il proprio beniamino. Purtroppo per loro non potranno oggi gioire delle imprese dell’olandese volante, che pur prometteva scintille.

Verstappen literally parked it right in front of us #F1 pic.twitter.com/lsghFFOCVx — Knut Martinsen (@FisiFan91) 27 agosto 2017

© Riproduzione Riservata.