Michael Schumacher/ Il figlio Mick in pista a Spa per ricordare il papà con la Benetton B194

Mick Schumacher (LaPresse)

La Formula 1 non ha dimenticato Michel Schumacher e non lo farà neanche oggi, dove è attesa sulla pista di Spa il prestigioso Gran Premio del Belgio 2017: qui il figlio Mick farà infatti un giro d’onore per ricordare il 25^ anniversario della prima vittoria del papà. Proprio sul complesso ma affascinate circuito di Spa Francorchamps, Michael Schumacher ha tagliato il primo traguardo nella campionato della formula 1 1992 nel suo secondo anno nel circus con la famosa Benetton B 194, che oggi tornerà a correre sotto le mani del figlio Mick, dopo aver regalato al padre nel 1994 il primo titolo mondiale (ma ne realizzerà 7 in tutto di cui 5 di fila questi ultimi per la Ferrari), insomma tante date e tanti anniversari a cui rendere giustamente onore per il pilota che più di tutti ha vinto nella Formula 1, e che nonostante versi ancora in situazione critiche ormai da qualche nano non ha lasciato il cuore di tutti, appassionati e uomo di mestiere.

MICK: CHE ONORE CORRERE QUI

L’anniversario è particolarmente caro e senza dubbio i tifosi apprezzeranno il giro di onore per Michael Schumacher effettuato dallo stesso figlio, su cui da sempre sci sono i riflettori puntati anche per i suoi meriti sportivi. Sappiamo infatti che Mick Schumacher non è certo un novellino, benchè sia nato solo nel 1999: dopo i Kart Mick si è infatti dato con la Formula 2000 e Formula 4 dove ha raccolto parecchie soddisfazioni negli anni scorsi, prima del passaggio in Formula 3 avvenuto solo nel 2017. Trovando alla pista di Spa Francorchamps ricordiamo che oggi Mick Schumacher scenderà in pista per onorare i successi del padre con un casco speciale diviso a metà tra la sua grafica solita e quella che ha sempre caratterizzato quello del papà Michael, lo stesso Mick ha poi commentato la vicenda con poche ma pesanti parole: "È stato grandioso, la macchina è stata eccezionale. Un onore farlo qui”.

© Riproduzione Riservata.