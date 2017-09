Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai prove libere: tempi e classifica (Gp Singapore 2017)

Diretta Formula 1 - LaPresse: Daniel Ricciardo, outsider con la Red Bull

La Formula 1 oggi, venerdì 15 settembre, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Singapore 2017 in diretta dal circuito cittadino che sorge nella città Stato del Sud-Est asiatico, per la precisione nel quartiere di Marina Bay, dove domenica si correrà il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2017 di Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno molto simili a quelli classici dei Gran Premi che si svolgono in Europa. Questo perché, nonostante Singapore sia ben sei ore avanti rispetto all’Italia, si correrà in notturna e di conseguenza tutti gli appuntamenti sono spostati verso la sera locale. Ecco dunque gli orari delle due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 10.30 italiane del mattino, quando a Singapore saranno già le 16.30; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.30 per la FP2 (le 20.30 locali), la sessione più significativa perché si disputerà all’incirca alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica, un appuntamento molto delicato nella lunga lotta per il Mondiale fra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel e di conseguenza fra la Mercedes e la Ferrari, che questa volta potrebbe avere un vantaggio sui rivali dal punto di vista tecnico.

DOVE VEDERE LA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio di Singapore 2017 saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Inoltre va detto che per questo Gran Premio di fine estate, anche la Rai potrà trasmettere in tempo reale tutte le varie sessioni che caratterizzeranno questo evento, una bella doppietta dunque dopo avere già seguito Monza due settimane fa. Qui di seguito vi presentiamo tutte le modalità per seguire le prove odierne, che apriranno il weekend sull'affascinante ma tortuoso tracciato di Singapore.

Anche quest'anno la telecronaca Sky di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da vari commentatori fra i quali Marc Gené, la voce dall'interno dei box Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà come sempre condotta da Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend potremo seguire tutto in tempo reale proprio come sul satellite, di conseguenza con gli stessi orari. Per quanto riguarda le due odierne sessioni di prove libere, appuntamento per la FP1 e per la FP2 in entrambi i casi su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) per seguire il racconto di tutto quello che succederà oggi sul circuito con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

FOCUS MERCEDES

Il weekend è particolarmente atteso da Hamilton e dalla Mercedes proprio perché finora quest’anno le Frecce d’Argento hanno sempre sofferto nel confronto con la Ferrari su circuiti simili a quello di Singapore. In questi giorni le parti si invertiranno rispetto a Spa e Monza, quando la Mercedes partiva favorita ed era la Ferrari a dover mostrare miglioramenti e limitare i danni - ci è riuscita molto bene in Belgio, più sofferta invece la gara in Italia. Stavolta è la Ferrari teoricamente al servizio (per usare una metafora tennistica) e toccherà a Hamilton magari difendersi, oppure contrattaccare a sorpresa sapendo che una eventuale vittoria a Singapore costituirebbe un brutto colpo per Vettel e per la Ferrari, che si attendono moltissimo da questo Gran Premio, al termine del quale puntano a tornare in vetta alla classifica Piloti, che il tedesco ha dovuto mollare per la prima volta in tutta la stagione proprio al termine della gara di Monza.

FOCUS FERRARI

A Montecarlo e Budapest sono arrivate due vittorie per la Ferrari, che arriva a Singapore consapevole che questa potrebbe essere di nuovo una gara favorevole, ma anche con la pressione di chi non può sbagliare per tornare davanti a Hamilton dopo l’esito certamente non esaltante della gara di Monza. Un banco di prova dunque importante per Vettel ma pure per Kimi Raikkonen, chiamato a ripetere quanto gli era riuscito benissimo nel Principato (a dire il vero con rimpianti personali) e in Ungheria, cioè proteggere le spalle al capitano e possibilmente tenere dietro le Mercedes. Tutto questo tenendo conto anche della Red Bull, che storicamente a Marina Bay ha sempre fatto molto bene, anche perché rispetto ad altre piste naturalmente patisce meno il gap di velocità e potenza pure e può sfruttare altre qualità. Le ‘lattine’ diventeranno così inevitabilmente alleata dell’una oppure dell’altra: il sogno della Ferrari naturalmente sarebbe vincere con le Red Bull davanti alle Mercedes, ma Daniel Ricciardo e Max Verstappen potrebbero togliere punti anche alle Rosse. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Singapore 2017 di Formula 1 a Marina Bay sta per cominciare…

