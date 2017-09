Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai, qualifiche live: verso la pole position (Gp Singapore 2017)

Diretta Formula 1 - LaPresse: Vettel è il più vincente a Singapore

La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2017 sul circuito di Marina Bay, uno dei principali quartieri della megalopoli asiatica che è sede del quattordicesimo Gp del Mondiale di quest'anno. Un appuntamento attesissimo: trattandosi di un circuito cittadino con spazi stretti e basse velocità, molto simile a Montecarlo, sorpassare in gara non è affatto semplice e di conseguenza partire davanti potrebbe rivelarsi semplicemente decisivo. A Singapore oggi, sabato 16 settembre, naturalmente l’appuntamento più atteso sarà appunto quello con le qualifiche, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani su questo affascinante ma tecnicamente non esaltante tracciato. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi: gli orari saranno molto simili a quelli europei nonostante sei ore di fuso orario, perché si gareggia in notturna e dunque tutto è spostato verso la sera locale. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L'appuntamento sarà alle ore 12.00 italiane (le 18.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 15.00, quando cioè a Singapore saranno le 21.00.

DOVE VEDERE LE QUALIFICHE DI FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le qualifiche e le prove libere FP3 del Gran Premio di Singapore di Formula 1 saranno visibili in tempo reale su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky che trasmette tutti gli appuntamenti della stagione. Questa è inoltre una delle gare che sulla Rai sono visibili anche in tempo reale, una bella "doppietta" dopo Monza: presentiamo dunque tutte le modalità per seguire le prove odierne dell'appuntamento sul circuito che sulla carta potrebbe tra l'altro essere favorevole alla Ferrari nella lotta per il titolo. La telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata alla voce della F1 su Sky, Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali ad esempio Marc Gené, dall'interno del team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre Federica Masolin condurrà la rubrica Paddock Live, che farà da filo conduttore alla giornata. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend potremo vedere tutto in tempo reale, proprio come sulla Tv satellitare: la FP3 sarà trasmessa su Rai Sport+ HD (canale numero 57), poi le qualifiche come di consueto su Rai Due, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it e naturalmente sarà gratuito e accessibile a tutti. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

PROVE LIBERE 1, COSA È SUCCESSO?

Prove libere del mattino conquistate dalla Red Bull di Daniel Ricciardo, che si mette davanti a tutti. L'australiano firma il tempo di 1.42.489, risultando più veloce di 1 decimo rispetto al ferrarista Sebastian Vettel, secondo. La Ferrari ha iniziato il weekend in maniera positiva, in una pista - quella di Marina Bay - che dovrebbe esaltare il passo corto della Rossa di Maranello ed il suo telaio, di certo non inferiore a quello di Red Bull e Mercedes. Terzo tempo per Max Verstappen, anche lui staccato di un solo decimo di secondo rispetto al tedesco. L'olandese in stagione ha sprecato tante occasioni, molte volte non a causa sua, ed è questo un punto fondamentale del suo discorso. Lewis Hamilton ha staccato il quarto tempo, accusando però un ritardo più importante, nell'ordine dei quattro decimi, evidenziando da subito come per la Mercedes questo possa essere un weekend non propriamente brillante. Attenzione però alle risorse infinite della Mercedes, soprattutto in qualifica, dove Lewis potrebbe ancora una volta mettersi alle spalle tutti, dopo aver raggiunto il record di pole position da un paio di settimane. Più staccati tutti gli altri. Perez è quinto, a 9 decimi, sesto Valterri Bottas, anche lui staccato di 9 decimi di secondo rispetto alla pole provvisoria di Ricciardo. Superiore al secondo il ritardo di Kimi Raikkonen, settimo. Ha il suo stesso tempo la Mclaren-Honda di Fernando Alonso. Mclaren che proprio in occasione del Gran Premio di Singapore ha siglato il suo accordo con la Renault a partire dalla prossima stagione, con la Honda che rifornirà invece la Toro Rosso. Completano le prime dieci posizioni Niko Hulkenberg su Renault, distante 1 secondo e 6 decimi e Kvyat, decimo a 1 secondo e 7 decimi.

LA CHIAVE DI LETTURA DELL’FP1 DI FORMULA 1

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore la Red Bull conferma il suo ottimo stato di forma che aveva già palesato due settimane fa a Monza, quando su una pista non adatta alle caratteristiche della RB13 Verstappen e soprattutto Ricciardo hanno fatto faville. La Scuderia di Maranello ha giocato a nascondino per la maggior parte del tempo, dando l'impressione di non poter replicare i tempi dei rivali, poi è arrivato il guizzo di Vettel che alla prima vera simulazione di qualifica è stato in grado di portarsi immediatamente a ridosso di Ricciardo. Anche la Mercedes si sta nascondendo con il quarto tempo di Hamilton e il sesto di Bottas, entrambi hanno comunque dato la sensazione di avere ampi margini di miglioramento, soprattutto con la gomma ultra-soft. Un po' meno competitivo del previsto Kimi Raikkonen che non è andato oltre il settimo tempo davanti ad Alonso che qui a Singapore punta a fare bene su un tracciato dove la power-unit Honda non può tarpare più di tanto le ali al telaio della McLaren MCL32. Nella FP1 hanno girato anche Giovinazzi e Gelael: il pilota italiano al volante della Haas è stato appena più lento di Grosjean mentre il giovane indonesiano che ha girato con la Toro Rosso di Sainz ha completato il programma di lavoro senza intoppi, rivelandosi più veloce delle Sauber di Ericsson e Wehrlein.

PROVE LIBERE 2, COSA È SUCCESSO?

La Red Bull si conferma velocissima anche nelle libere 2, piazzando entrambi i piloti in prima e seconda posizione. Daniel Ricciardo stampa un tempo impressionante, 1.40.852, rifilando mezzo secondo di distacco a Max Verstappen, che è soltanto secondo. Terzo tempo per Lewis Hamilton, distante sette decimi. Sofferenza Mercedes testimoniata anche dal ritardo superiore al secondo di Valterri Bottas, che non è riuscito a fare meglio del quarto tempo staccato di 1 secondo e due decimi. Quinto tempo per la Renault di Hulkenberg, che si mette davanti a Vandoorne e Fernando Alonso. Entrambi i piloti della Mclaren sembrano più competitivi rispetto alle altre piste del Mondiale e potrebbero essere protagonisti anche domenica. Ottavo tempo per Sergio Perez, soltanto nono Kimi Raikkonen, staccato di 1 secondo e 9 decimi. Superiore ai due secondi il ritardo dell'altro ferrarista Sebastian Vettel, lontano due secondi e due decimi dal miglior tempo di giornata di Daniel Ricciardo. Molto probabilmente il tedesco si è nascosto, visto che ha girato anche più lento rispetto a quanto fatto in mattinata. Avremo indicazioni più precise nella giornata di domani, sabato, quando sono in programma le terze libere e le qualifiche ufficiali del Gran Premio.

LA CHIAVE DI LETTURA DELL’FP2 DI FORMULA 1

Fa sempre più paura la Red Bull che nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore sul circuito di Marina Bay piazza entrambi i suoi piloti, Ricciardo e Verstappen, nelle prime posizioni della classifica dei tempi. Grazie al maggior carico aerodinamico la RB13 può essere la grande protagonista di questo fine settimana, a meno che Ferrari e Mercedes non tirino fuori dal cilindro qualche trovata per rimescolare le carte. È stato un venerdì enigmatico per la scuderia di Maranello con Vettel che non è riuscito a completare la simulazione della qualifica, chiudendo solamente all'undicesimo posto; Raikkonen, invece, non è riuscito a trovare il feeling con la pista. Le Frecce d'Argento confermano di essere molto competitive con la gomma soft (gialla) e a questo punto non è escluso che Hamilton o Bottas (oppure entrambi) azzardino la strategia della sola sosta in gara, partendo con le ultra-soft e poi montare un treno di soft fino alla bandiera a scacchi: non sarebbe la prima volta, infatti, che la casa di Stoccarda adotta una simile tattica. Per il ruolo di outsider le principali candidate sembrano Renault e McLaren: a Singapore la power-unit ha un peso specifico meno considerevole, e dunque per Alonso, Vandoorne e Hulkenberg c'è la grande possibilità di lottare per un piazzamento decente, affidabilità permettendo. In difficoltà la Williams, non è una novità che il team di Grove vada piano nelle piste lente e tortuose (Monaco, Ungheria e Singapore), male anche la Haas con Magnussen e Grosjean che hanno chiuso davanti solamente alle due Sauber, costantemente fanalino di coda del gruppo.

IL DEBUTTO NEL 2008 E IL CRASH-GATE

In attesa di buttarci sull'attualità, andiamo a ripercorrere in breve la storia della Formula 1 a Singapore. A confronto con le precedenti gare di Spa e Monza è una storia evidentemente assai meno gloriosa, tuttavia non sono mancati molti momenti da ricordare. Le prime gare automobilistiche furono disputate fra gli anni Sessanta e Settanta, tuttavia per vedere il Mondiale di Formula 1 fare il suo debutto nella piccola ma ricca nazione del Sud-Est asiatico bisognerà attendere il 2008. Una gara memorabile ma purtroppo per un motivo poco piacevole, cioè il famoso 'Crah Gate' che coinvolse la Renault, accusata di aver volutamente causato l'incidente a Nelson Piquet jr per favorire la vittoria di Fernando Alonso stravolgendo la gara con conseguenze assai pesanti per la Ferrari e Felipe Massa, che con il senno di poi si giocò il titolo mondiale con il pasticcio al rifornimento deciso proprio in base all'ingresso della Safety Car per l'incidente di Nelsinho Piquet. Decisamente più piacevole per la Ferrari e probabilmente anche per il pilota spagnolo il ricordo della seconda vittoria ottenuta da Fernando a Marina Bay, quella conquistata nel 2010 al volante della Ferrari in un weekend caratterizzato dall'unico Grand Chelem (vittoria partendo dalla pole position, con il giro veloce e rimanendo in testa dal primo all'ultimo giro) della carriera di Fernando.

VETTEL MEGLIO DI HAMILTON A MARINA BAY

Due vittorie a Singapore anche per Lewis Hamilton, che conquistò il primo successo nel 2009 al volante della McLaren e poi ha bissato la vittoria nel 2014 con la Mercedes, un trionfo fondamentale sulla strada del titolo iridato perché arrivò in una gara che vide il ritiro di Nico Rosberg, che si era presentato a Marina Bay in testa alla classifica ma subì il definitivo sorpasso di Lewis proprio a causa del 25-0 in favore dell'inglese. Il re di Singapore è però Sebastian Vettel, che a Marina Bay ha vinto ben quattro volte in nove edizioni disputate. Le prime tre affermazioni arrivarono consecutivamente dal 2011 al 2013, anni in cui il binomio formato dal pilota tedesco e dalla Red Bull era imbattibile da queste parti. Vettel poi ha vinto anche nel 2015 al volante della Ferrari - ricordate il "Lasciatemi guidare" cantato sulle note di Toto Cutugno per festeggiare dopo il traguardo? Quattro successi di Vettel, due a testa per Hamilton e Alonso: manca solamente di ricordare che cosa successe l’anno scorso, quando fu Nico Rosberg ad imporsi guadagnando anche 10 punti su Hamilton (terzo), una differenza che al termine della stagione si rivelerà determinante in favore del figlio d’arte. Tornando dunque a dedicarci all'attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara, non c'è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante e per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve di Singapore, dove bisognerà sfiorare i Guard Rail senza però andare oltre il limite, perché il confine fra capolavoro e disastro è davvero sottile. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Singapore 2017 di Formula 1 a Marina Bay sta per cominciare…

