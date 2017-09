Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Singapore 2017 (oggi 17 settembre)

Classifica Formula 1 - LaPresse: i rivali in azione

La classifica del Mondiale di Formula 1 che sorprese ci regalerà al termine del Gran Premio di Singapore? Il tracciato di Marina Bay potrebbe essere sulla carta favorevole alla Ferrari, ma in attesa di capire se sarà davvero così facciamo il punto sulla situazione attuale, cioè quella maturata nei tredici Gran Premi fin qui disputati. Il grande duello fra la Ferrari e la Mercedes è già lanciassimo, sia nella classifica Piloti che vede al comando Lewis Hamilton di un soffio davanti a Sebastian Vettel, sia per quanto riguarda la classifica Costruttori, nella quale sono invece le Frecce d’Argento ad essere davanti alle Rosse con un margine a dire il vero che appare piuttosto ampio. Dunque, nel Mondiale Piloti troviamo al comando Hamilton con 238 punti davanti a Vettel, secondo con 235 punti. La situazione è fluida: a Silverstone era stato un trionfo di Hamilton che, approfittando anche del brutto piazzamento di Vettel, si era riportato ad un solo punto di ritardo dal tedesco; Budapest invece ha segnato la riscossa Ferrari, con una doppietta che ha favorito un nuovo allungo a +14, anche grazie alla posizione restituita da Hamilton a Valtteri Bottas proprio all’ultimo giro. Dopo la sosta, a Spa Hamilton è tornato a guadagnare qualcosa, ma forse meno del previsto, mentre a Monza ha completato il sorpasso, ma tre lunghezze di differenza con sette Gran Premi ancora da disputare sono praticamente nulla.

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

Nel Mondiale Costruttori invece la Mercedes ha 62 lunghezze di vantaggio sulla Ferrari (435 punti contro 373): a Singapore sulla carta potrebbe rischiare qualcosa, ma il margine è piuttosto ampio e di conseguenza in questa classifica bisogna indicare Stoccarda come la grande favorita. Per la Rossa comunque è una situazione ideale se si fa il paragone con le stagioni più recenti: essere in lotta per entrambi i titoli mancava da qualche anno, adesso vedremo fino a che punto si può davvero sognare. Il ritardo nel Costruttori chiama in causa Kimi Raikkonen, perché è il gap che il finlandese accusa dal connazionale Valtteri Bottas - 138 punti per Raikkonen contro i 197 di Bottas - ad avere creato questo solco fra le due scuderie. A proposito di Bottas, è chiaro che avere il compagno di squadra (tra l'altro alla prima stagione nel team) a soli 41 punti non è una notizia molto positiva per Hamilton, anche se dopo Spa e Monza le gerarchie sembrano essersi definitivamente chiarite, come in Ferrari sono già da tempo. Fra i costruttori naturalmente la Red Bull è la terza forza, ma con 212 punti è già molto lontana dalle due fuggitive; Daniel Ricciardo riesce almeno a stare davanti a Raikkonen con 144 punti contro 138, mentre Max Verstappen è sesto con “soli” 68 punti e una serie di imprevisti che lo hanno frenato in questa sfortunata stagione. Dietro alle ‘lattine’, la Force India è stabilmente la quarta forza, forte di 113 punti che sono più del doppio di quelli ottenuti dalla quinta, cioè una Williams che è in evidente difficoltà, a quota 55. Attenzione però al sempre vivace duello interno fra Sergio Perez ed Esteban Ocon, nel Mondiale Piloti rispettivamente settimo e ottavo con 58 e 55 punti.

Classifica piloti

1 Lewis Hamilton (Mercedes) 238

2 Sebastian Vettel (Ferrari) 235

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 197

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 144

5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 138

6 Max Verstappen (Red Bull) 68

7 Sergio Perez (Force India) 58

8 Esteban Ocon (Force India) 55

9 Carlos Sainz (Toro Rosso) 36

10 Nico Hulkenberg (Renault) 34

11 Felipe Massa (Williams) 31

12 Lance Stroll (Williams) 24

13 Romain Grosjean (Haas) 24

14 Kevin Magnussen (Haas) 11

15 Fernando Alonso (McLaren) 10

16 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

17 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 4

18 Stoeffel Vandoorne (McLaren) 1

Classifica costruttori

1 Mercedes 435

2 Ferrari 373

3 Red Bull 212

4 Force India 113

5 Williams 55

6 Toro Rosso 40

7 Haas 35

8 Renault 34

9 McLaren 11

10 Sauber 5

