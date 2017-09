Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai, gara live: vincitore e podio (Gp Singapore 2017)

Diretta Formula 1 - LaPresse

Domenica in compagnia della Formula 1: infatti si corre il Gran Premio di Singapore 2017 in diretta dal circuito cittadino di Marina Bay, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2017 che vivrà dunque una tappa simile a quella di Montecarlo, su un tracciato stretto, tortuoso e con velocità ridotte, anche se con due importanti differenze costituite dall’umidità tropicale e dal fatto che si gareggia in notturna (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Singapore). Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato di Marina Bay avrà luogo alle ore 14.00 italiane, cioè il classico orario di partenza delle gare europee di Formula 1. La spiegazione è semplice: come abbiamo detto, si gareggia in notturna e dunque i semafori si spegneranno alle ore 20.00 locali. Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche: la gara si svolgerà sulla distanza di 61 giri, ognuno dei quali misura 5.065 metri, per un totale di 308,828 km. Il circuito è decisamente tortuoso, dal momento che prevede ben 23 curve. La gara sarà tra le più lunghe del Mondiale: infatti si disputa su un circuito cittadino che come abbiamo detto è lento e tortuoso, dunque si va sempre a sfiorare il limite delle due ore, soprattutto in caso di maltempo o di incidenti che costringano i commissari a decidere per l'ingresso della Safety Car, magari anche per più di una volta nel corso del Gp.

FORMULA 1, LA GARA LIVE IN TEMPOREALE

COME VEDERE LA GARA DI FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La gara del Gran Premio di Singapore 2017 di Formula 1 sarà trasmessa su Sky Sport F1 HD, il canale tematico numero 207 della piattaforma satellitare Sky, mentre per chi segue la Formula 1 sulla Rai la buona notizia è che questo Gran Premio nell'affascinante Singapore sarà visibile anche in tempo reale, essendo compreso nel pacchetto di gare che la Tv di Stato può trasmettere contemporaneamente a Sky. Anche da Singapore la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici tra cui Marc Gené, voce interna al team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre a fare da filo conduttore alla giornata ci sarà la rubrica Paddock Live, che sarà affidata a Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il Gran Premio anche in streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento con la cronaca della gara di Marina Bay sarà, naturalmente in tempo reale, su Rai Uno, come sempre quando i Gran Premi sono visibili anche sulla nostra Tv di Stato, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming di questa gara sullo storico circuito brianzolo sarà naturalmente garantito dal sito Internet ufficiale della tv di Stato www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

PROVE LIBERE 3, COSA È SUCCESSO?

Max Verstappen il più veloce in pista nel sabato mattina di Singapore, con il tempo di 1.41.829 millesimi. Secondo Vettel, a 72 millesimi di ritardo dal pilota fiammingo, una risposta convincente dopo le libere del venerdì non proprio esaltanti in casa Ferrari. Terzo Lewis Hamilton, ad un decimo e quattro centesimi di ritardo. Sorprendente quarta posizione per Fernando Alonso, a soli cinque decimi dal tempo fatto registrare da Verstappen. Quinto Vandoorne, a conferma di come la Mclaren sia molto competitiva. Sesto Ricciardo, con l'australiano che chiude davanti a Hulkenberg, Bottas, Raikkonen e Perez.

LA CHIAVE DI LETTURA

Ferrari, Mercedes, Red Bull e - ma sì dai, perché no - McLaren affilano le armi in vista delle qualifiche del Gran Premio di Singapore. Nella FP3 il miglior tempo è stato siglato da Max Verstappen, l'olandese fa le prove tecniche in vista di quella che potrebbe essere la sua prima pole position in carriera. Sul circuito di Marina Bay la Red Bull rimane incollata all'asfalto e Verstappen stampa un 1:41.829 che gli consente di guardare tutti dall'alto in basso alla fine dell'ultima sessione di libere. Dopo le difficoltà di ieri arrivano segnali rincuoranti di ripresa da parte della Ferrari con il secondo tempo di Sebastian Vettel davanti a Lewis Hamilton. Ma la grande più grande del sabato mattina (italiano) è rappresentata da Alonso e Vandoorne, i due piloti della McLaren-Honda chiudono entrambi in top-5 ed è la prima volta che accade in tre anni. Probabilmente avevano la macchina scarica di benzina e una mappatura estrema, ma fa piacere rivedere la McLaren nelle posizioni di vertice, anche se si tratta solamente di una sessione di prove libere che ai fini del risultato conta come spade quando regna bastoni. In crisi le seconde guide, Bottas e Raikkonen non sono riusciti a replicare i tempi dei compagni di box e hanno chiuso lontano dai primi, in difficoltà anche Williams e Haas che su una pista dove il carico aerodinamico sembra avere un peso specifico maggiore rispetto alla power-unit non riescono a scalare la classifica.

LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio di Singapore hanno regalato la pole position per la Ferrari, che è riuscita con Sebastian Vettel a superare le resistenze della Red Bull. Nonostante la scuderia austriaca sia stata in testa nelle libere 1, 2 e 3, Vettel ha trovato un giro fantastico proprio in Q3, al quale né Verstappen (secondo) né Ricciardo (terzo) hanno saputo opporsi. Per Vettel è la terza pole position nel campionato mondiale di quest'anno. Una pole che vale doppio su questo circuito, dove 7 volte su 9 ha sempre vinto il pilota che scattava dalla prima posizione al via. Una corsa che si preannuncia avvincente, con la Red Bull che darà del filo da torcere alla Ferrari sia con Verstappen che soprattutto con Ricciardo, considerato il favorito da Toto Wolff al termine della seconda sessione delle qualifiche ufficiali di oggi pomeriggio. Si è ripreso Kimi Raikkonen, che non ha però fatto meglio della quarta posizione. Un piazzamento comunque più che positivo per come si erano messe le cose per il finlandese, bravo a ritrovarsi nelle ultime qualifiche decisive. Per la Mercedes un passo indietro deciso. Hamilton paga mezzo secondo di ritardo rispetto a Sebastian, un distacco notevole se consideriamo che nelle prove libere 3 l'inglese era comunque stato a contatto con i primi. Il vice-campione del mondo della passata stagione affronterà domani una gara non semplicissima, consapevole che sul circuito di Singapore i sorpassi sono difficilissimi, un po' come capita a Montecarlo e all'Hungaroring. Potrebbe essere annullato già da questa domenica quindi il leggero vantaggio che l'inglese ha accumulato due settimane fa a Monza, dove è riuscito a vincere il Gran Premio d'Italia mettendosi alle spalle il proprio compagno di squadra Bottas e lo stesso Vettel. Hamilton partirà dalla terza fila, in quinta posizione, davanti al suo compagno di squadra, Bottas. Giornata nera per la Mercedes, che rischia di pagare un conto salatissimo al termine del Gran Premio di domani, anche se tutto è ancora da scrivere. Settimo tempo per la Renault di Niko Hulkenberg, un'ulteriore conferma di come le monoposto motorizzate Renault siano state brillanti in queste qualifiche. Marina Bay è anche un tracciato che esalta il telaio della vettura e per questa ragione abbiamo Fernando Alonso e Vandoorne in ottava e nona posizione. Il distacco rispetto ad Hamilton di Alonso è di un secondo, solo tre i decimi di distacco dalla seconda guida Mercedes, Valterri Bottas. Chiude in decima posizione Carlos Sainz, il pilota spagnolo, il cui futuro nel 2018 sarà in Renault.

GRIGLIA DI PARTENZA E POLE POSITION, CHI PROTAGONISTA IN GARA?

Dopo aver lasciato sfogare le Red Bull nelle prove libere, Sebastian Vettel mette le cose in chiaro nelle qualifiche, in particolare nell'ultima mini-sessione che assegnava la pole position: prendendosi incredibili rischi e pizzicando il muretto il tedesco ha regalato un'altra pole position alla Ferrari con il tempo stratosferico di 1:39.481, niente da fare per Max Verstappen e Daniel Ricciardo che pur scendendo sotto l'1:40 si sono dovuti accontentare della seconda e terza posizione. Sarà comunque una prima fila caldissima, l'olandese cercherà in tutti i modi di uscire da curva 1 davanti a tutti, Vettel dovrà stare molto attento a lui. Durante le qualifiche si è svegliato all'improvviso Kimi Raikkonen che dopo aver fatto fatica nelle prove libere ha risalito la china fino alla quarta posizione, comunque davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas che possiamo considerare tra le grandi sconfitte di oggi. Il britannico non è riuscito a fare la differenza sul giro secco - la sua specialità - e ancora peggio è andata al suo compagno di squadra che ha pagato sette decimi nei suoi confronti e un gap di +1.319 nei confronti del poleman Vettel. Per rendere l'idea della giornata no della seconda guida Mercedes basti considerare che Hulkenberg, Alonso e Vandoorne hanno accusato pochi decimi di ritardo nei suoi confronti, quando di solito il divario era quantificabile in secondi. Se Renault e McLaren-Honda possono sorridere, Force India e Williams hanno invece pochi motivi per essere di buon umore: Perez e Ocon hanno fallito l'accesso alla Q3 mentre Massa e Stroll sono stati eliminati già dopo la prima manche.

UNA SFIDA LUNGA E STRESSANTE

Effettuare sorpassi non è facile, anche se ad agevolare gli attaccanti provvedono i due tratti nei quali sarà possibile attivare il Drs: uno sarà sul rettilineo dei box, mentre l'altro sarà nel settore di pista compreso fra le curve 5 e 7. Singapore presenta dunque il più alto numero di curve di tutto il calendario iridato (23x61 fa 1403), un’umidità di circa l'80% dal momento che il clima è tipicamente tropicale, un tempo di gara prossimo alle due ore e vie di fuga quasi inesistenti che rendono letale ogni errore: una sfida dunque molto impegnativa per tutti i piloti. Per quanto riguarda i freni, Brembo ci informa che nessuna delle 13 frenate previste lungo un giro del tracciato è particolarmente impegnativa, ma il ritmo serrato e la mancanza di adeguati spazi per il raffreddamento ne fanno uno dei circuiti più duri per gli impianti frenanti. Il tempo speso in frenata è del 24%, la decelerazione media è di 3,3 g. La gara a Singapore è lunga e stressante, metterà a dura prova la resistenza di tutti i big più attesi a cominciare naturalmente da Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, i due grandi rivali per il titolo mondiale 2017.

FOCUS SULLE GOMME

Per quanto riguarda le gomme, le tre mescole messe a disposizione dalla Pirelli per il Gran Premio di Singapore saranno le soft, le supersoft e le ultrasoft, dunque quelle più morbide tra le cinque del Mondiale 2017 di Formula 1. La Ferrari ha attuato una scelta molto aggressiva e ha selezionato la bellezza di dieci treni di gomme ultrasoft (stessa scelta per la Red Bull) contro i nove della Mercedes, differenza comunque minima. La sfida per le gomme è quella tipica di un circuito cittadino, quindi asfalto irregolare, tante sconnessioni, critiche in frenata, costanti richieste di trazione che impegnano l'asse posteriore, insieme a temperature ambientali elevate. La configurazione del tracciato pone l'accento sul grip meccanico e la gomma più sollecitata è la posteriore sinistra. Le caratteristiche del fondo segnalano un basso livello di aderenza, con la gommatura che diventa sempre più importante con tutte le monoposto in azione in gara, mentre l'abrasione è collocata nella media della scala Pirelli. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una delle corse più lunghe e difficili da affrontare, anche se onestamente non sempre emozionante, salvo imprevisti tipo le frequenti Safety Car: la diretta della gara del Gran Premio di Singapore 2017 di Formula 1 sul circuito di Marina Bay sta per cominciare…

