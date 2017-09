INCIDENTE VETTEL-RAIKKONEN-VERSTAPPEN/ Video, fuori le Ferrari per colpa della Red Bull alla prima curva!

Incidente Ferrari, Vettel e Raikkone fuori a Singapore! (Instagram)

Incredibile, il Mondiale di Formula 1 potrebbe essere finito oggi a Singapore: alla prima curva del Gran Premio le due Ferrari di Vettel e Raikkonen sono fuori gioco per una mossa a dir poco azzardata di Max Verstappen su Red Bull. Non poteva esserci giornata peggiore per la Ferrari che aveva Seb in pole position scattato subito davanti all’olandese della Red Bull che ha tentato di chiudere subito verso destra per limitare il tedesco. Di contro però, Raikkonen dalla quarta posizione scatta benissimo e cerca di superare con successo, inizialmente, alla sinistra dell’olandese che però compie a nostra avviso una colpa gravissima: chiude forte verso Raikkonen toccandolo forte, a quel punto la carambola della prima curva è servita con il finlandese che gira su se stesso e va a colpire prima Vettel e poi lo stesso Verstappen. Subito fuori gioco Kimi e Max, mentre Vettel con la monoposto gravemente danneggiata due curve dopo - complice un tracciato bagnatissimo e sotto diluvio torrenziale - compie un testacoda che gli fa staccare il muso della Ferrari mettendolo definitivamente ko. Il Mondiale è compromesso anche perché ora Hamilton, che partiva quinto, si ritrova miracolosamente primo e con le due Ferrari che invece che trovarsi al primo e secondo posto, sono tutte e due ritirate.

POLEMICHE SU PARTENZA SENZA SAFETY CAR

È sotto investigazione il maxi incidente della prima curva a Singapore, con Verstappen forte indiziato nella manovra pericolosa ai danni di Raikkonen e Vettel che di fatto ha costretto al ritiro tutte e tre le monoposto: nel corso delle prossime ore i commissari di gara decideranno il da farsi sull’azione delle prime curve, ma intanto il Mondiale sembra compromesso: Vettel invece che guadagnare 10-15 punti su Hamilton si ritrova ritirato e con possibili -25 punti secchi dall’inglese. Insomma, “ballano” 40 punti complessivi che potranno essere decisivi per la classifica finale: non solo, le polemiche che già impazzano tra i tifosi della Ferrari si aggiunge la critica alla federazione per la decisione di far partire il Gran Premio sotto un diluvio torrenziale senza la Safety Car ma con la normale griglia di partenza. Con i se e con i ma non si va da nessun parte ovviamente, ma sicuramente per la Formula 1 e per la Ferrari la giornata di oggi rimarrà nella storia per motivi non certo positivissimi.

