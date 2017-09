Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai qualifiche live: pole position e tempi (Gp Italia 2017 Monza)

Diretta Formula 1: le Ferrari a Monza nel 2016 - LaPresse

La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2017 sul circuito di Monza, sede del tredicesimo Gp del Mondiale di quest'anno. Un appuntamento attesissimo: una gara leggendaria, sulla pista che più volte è stata presente nel calendario del Mondiale, quella dove si raggiungono le maggiori velocità e naturalmente il Gran Premio di casa per la Ferrari. A Monza oggi, sabato 2 settembre, naturalmente l’appuntamento più atteso sarà appunto quello con le qualifiche, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sull’Autodromo Nazionale. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi sul leggendario circuito brianzolo. Gli orari saranno naturalmente quelli classici di tutti i Gran Premi europei. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L'appuntamento sarà alle ore 11.00 per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 14.00.

FORMULA 1, LE QUALIFICHE IN DIRETTA LIVE - LE SESSIONI IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DOVE VEDERE LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutto quanto accadrà sullo storico circuito del nostro Autodromo Nazionale, uno degli appuntamenti più ricchi di fascino, prestigio e tradizione dell'intera stagione, sarà visibile in tempo reale su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky che trasmette tutti gli appuntamenti della stagione. Questa è inoltre una delle gare che sulla Rai sono visibili anche in tempo reale, come è normale che sia trattandosi di Monza: presentiamo dunque tutte le modalità per seguire le prove odierne dell'appuntamento sul circuito più veloce nel calendario del Mondiale 2017, la casa della Ferrari. La telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata alla voce della F1 su Sky, Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali ad esempio Marc Gené, dall'interno del team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre Federica Masolin condurrà la rubrica Paddock Live, che farà da filo conduttore alla giornata. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, sulla Rai in questo weekend potremo vedere tutto in tempo reale, proprio come sulla Tv satellitare: la FP3 sarà trasmessa su Rai Sport + HD (canale numero 57), poi le qualifiche come di consueto su Rai Due, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it e naturalmente sarà gratuito e accessibile a tutti. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

PROVE LIBERE 1, COSA È SUCCESSO

Dominio Mercedes nelle prove libere 1 del Gran Premio di Monza 2017 di Formula 1. Lewis Hamilton ha girato con il miglior tempo di 1.21.537, precedendo di oltre 4 decimi il proprio compagno di scuderia, il finlandese Valtteri Bottas. Uno strapotere incredibile per le Frecce d'argento, che sono riuscite ad imporre da subito il loro ritmo subito forsennato in questo inizio di weekend italiano. Hamilton, alla vigilia, aveva confermato il proprio feeling con il tracciato di Monza e la sua prestazione monstre del mattino non ha fatto altro che confermare quanto ci si aspettava dal vice-campione del mondo. Male le Ferrari, lontane oltre 1 secondo dalla pole provvisoria fatta registrare da Lewis Hamilton. Per Vettel terzo tempo in 1.22.652, ad un secondo e un decimo di distanza dal rivale in classifica, che al termine della gara di domenica potrebbe anche sopravanzarlo in classifica generale, visto il margine ridotto che ha nei suoi confronti dopo il secondo posto del Belgio (+7). Alle spalle del tedesco si è piazzato Kimi Raikkonen, con un ritardo quasi identico fatto registrare dal proprio compagno di squadre. Distanti anche le Red Bull, ma la casa austriaca ha praticamente girato sugli stessi tempi della Ferrari. Il migliore è Daniel Ricciardo, che ha fermato i cronometri sull'1.22.742, precedendo di soli 7 millesimi il compagno di squadra Max Verstappen, reduce dall'ennesima debacle in stagione, stavolta davanti ai propri tifosi, in quello che doveva essere il suo Gran Premio di casa. Completano le prime dieci posizioni del mattino le due Force India di Perez e Ocon, la Mclaren di Vandoorne ed infine la Williams di Felipe Massa, decimo a due secondi di ritardo dal miglior crono di Hamilton al mattino.

PROVE LIBERE 2, COSA È SUCCESSO

E' di Valtteri Bottas il tempo migliore di giornata. Il finlandese chiude girando in 1.21.406 millesimi. Seconda posizione per Lewis Hamilton, che rispetto al mattino si migliora soltanto di un decimo. Un comportamento si può dire anomalo quello delle Mercedes, soprattutto della macchina di Lewis, quasi non voler svelare il vero potenziale della vettura, dal momento che tutti quanti hanno migliorato le proprie prestazione al pomeriggio rispetto al mattino. E' il caso della Ferrari, che con Vettel conferma la terza posizione. Molto più vicino ora il ferrarista, che ha un ritardo di un solo decimo, rispetto al secondo di ritardo rimediato in mattina. Raikkonen ugualmente conferma la quarta posizione, anche lui abbassando il suo miglior crono del mattino, portandosi a 4 decimi dalla Mclaren. Chi non migliore, e se lo fa è di pochissimo, è la Red Bull, quinta con Verstappen, che conclude in 1.22.409, migliorando di soli 3 decimi la prestazione del mattino. Sesto il suo compagno di scuderia, Daniel Ricciardo, mentre in settima e ottava posizione a sorpresa si piazzano le due Mclaren Honda, laddove la velocità della pista di Monza dovrebbe sulla carta svantaggiare il motore Honda, che invece fa meglio del rivale Mercedes montato sule Force India, che resiste al nono posto con il solo Ocon. Decimo tempo infine per Felipe Massa, in ritardo di un secondo e mezzo rispetto a Bottas.

MONZA, CULLA DELL’AUTOMOBILISMO

In attesa di buttarci sull'attualità, andiamo a ripercorrere in breve la storia della Formula 1 all'Autodromo Nazionale. Una storia che è quella dell'automobilismo sportivo fin dai suoi albori: il circuito infatti fu costruito nel 1922 e fu dunque il terzo autodromo del mondo dopo quello inglese di Brooklands – oggi non più esistente – e quello americano di Indianapolis. Forse basterebbe questo per rendere l'idea del prestigio di Monza e per capire cosa perderebbe la Formula 1 se la pista brianzola uscisse dal calendario, rischio comunque per ora sventato. Un ripasso di storia dunque giova anche per il futuro, per essere consapevoli di cosa vuol dire Monza per l'automobilismo: fin da quell'anno è stata sede praticamente fissa del Gran Premio d'Italia (che si era corso per la prima volta l'anno precedente a Montichiari), con rare eccezioni. Dunque quando nel 1950 nacque il Campionato del Mondo di Formula 1 naturalmente Monza fu inserita nel calendario di quella prima edizione e da allora ha saltato solo l'edizione del 1980, quando il Gp d'Italia si disputò ad Imola: questi numeri fanno di Monza la pista più presente nel Mondiale con 67 edizioni su 68 (compreso quest'anno) davanti a Montecarlo che ne vanta 64. Monza dunque è la storia e anche la velocità: infatti il tracciato brianzolo è uno dei pochi sopravvissuto ai tempi mantenendo la sua conformazione iniziale con solo piccole modifiche che non ne hanno intaccato la sua essenza di circuito velocissimo. Inoltre da tradizione Monza è l'ultima gara europea della stagione: quando il calendario era più tradizionale, tante volte proprio in Brianza si è deciso il Mondiale - adesso naturalmente è ben più difficile, dal momento che mancano ancora sette gare extra-europee.

SCHUMACHER IL PIU’ VINCENTE

Sfogliando l'albo d'oro delle edizioni dal 1950 in poi, notiamo che sono ben 18 le vittorie di Maranello, da Alberto Ascari nel 1951 a Fernando Alonso nel 2010, con una citazione speciale per i ben cinque successi di Michael Schumacher nel 1996, 1998, 2000, 2003 e 2006. Da ricordare tutti i successi che sono coincisi con le vittorie nei Mondiali: oltre ad Ascari nel 1952 e Schumacher nel 2000 e 2003, ricordiamo Phil Hill nel 1961, John Surtees nel 1964, Jody Scheckter nel 1979. Ci piace però ricordare anche la vittoria di Ludovico Scarfiotti nel 1966, che resta purtroppo l'ultima di un pilota italiano dopo quella di Nino Farina nel 1950 con l'Alfa Romeo e la doppietta di Ascari con la Ferrari nelle due edizioni successive, ed inoltre il successo di Gerhard Berger nel 1988 ad un mese dalla morte di Enzo Ferrari e unico Gp sfuggito alla McLaren in una stagione dominata da Lauda e Prost. Oltre ai successi della Ferrari e a quello dell'Alfa Romeo, ricordiamo le vittorie della Maserati con Juan Manuel Fangio nel 1953 e Stirling Moss nel 1956 e quella della Toro Rosso nel 2008 con un certo Sebastian Vettel, che vinse sotto la pioggia la prima gara della carriera, ripetendosi poi nel 2011 e nel 2013 con la Red Bull. Tra i piloti in attività il più vincente è proprio il tedesco a pari merito con Lewis Hamilton (2012 con la McLaren, 2014 e 2015 con la Mercedes), davanti ad Alonso che ha vinto nel 2007 con la Renault e nel 2010 con la Ferrari. L’anno scorso invece vinse Nico Rosberg. Tornando dunque a dedicarci all'attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara sempre appassionante, non c'è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante e per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve e i rettilinei di Monza, dove bisognerà schiacciare al massimo il pedale dell'acceleratore per conquistare la pole position (pur meno importante che altrove, visto che sorpassare è più facile che sugli altri circuiti). Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d'Italia 2017 di Formula 1 a Monza sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.