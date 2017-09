Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky, prove libere live: tempi e classifica (Gp Malesia 2017 Sepang)

Diretta Formula 1 - LaPresse: Max Verstappen

La Formula 1 oggi, venerdì 29 settembre, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio della Malesia 2017 in diretta dal circuito di Sepang, dove domenica si correrà il quindicesimo appuntamento del Mondiale 2017 di Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno fortemente condizionati dalle sei ore di fuso orario che separano l’Italia dalla Malesia. Ecco dunque quando si svolgeranno le due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 5.00 italiane del mattino, quando a Sepang saranno già le 11.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 9.00 per la FP2 (le 15.00 locali), la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora della gara di domenica sul circuito che sorge a breve distanza dalla capitale malese Kuala Lumpur e che è alla sua ultima apparizione in Formula 1, dal momento che è già stato annunciato che dal 2018 la Malesia uscirà dal calendario del Mondiale per motivi economici. Sepang si congederà dicendoci se Sebastian Vettel e la Ferrari potranno rilanciare l’inseguimento al titolo iridato o se la botta subita due domeniche fa a Singapore diventerà determinante.

FORMULA 1, LA DIRETTA LIVE IN TEMPOREALE

LE PROVE DI FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio di Malesia 2017 sul circuito di Sepang saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Inoltre va detto che per questo Gran Premio la Rai non potrà trasmettere in tempo reale tutte le varie sessioni che caratterizzeranno questo evento, perché il Gp Malesia è di quelli che potremo vedere in chiaro solamente in differita. Anche quest'anno la telecronaca Sky di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da vari commentatori fra i quali Marc Gené, la voce dall'interno dei box Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà come sempre condotta da Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend non potremo seguire tutto in tempo reale, ma solamente in differita. Per quanto riguarda le due odierne sessioni di prove libere, appuntamento per la FP1 alle re 10.45 e per la FP2 alle ore 13.45, in entrambi i casi su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) per seguire il racconto di tutto quello che succederà oggi sul circuito con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

FOCUS MERCEDES

Lewis Hamilton è stato oggettivamente molto fortunato a Singapore: le qualifiche erano andate male per la Mercedes, il rischio di perdere molti punti da Sebastian Vettel era forte ed invece alla prima curva entrambe le Ferrari erano già fuori e l’inglese, partito piuttosto cauto, si è ritrovato al comando della corsa e con la vittoria praticamente servita su un piatto d’argento. Ciò che però fa sorridere ancora di più la Mercedes è il fatto che le gare peggiori per le Frecce d’Argento dal punto di vista delle caratteristiche del circuito sono ormai tutte alle spalle: ci potrebbe forse essere ancora Abu Dhabi, ma sicuramente la temuta Singapore ha dato una svolta che forse Hamilton e il suo team non osavano nemmeno sperare alla vigilia. Questo naturalmente nulla toglie ai meriti della Mercedes e del pilota inglese, che guidano le classifiche stagionali per numero di pole position e vittorie: adesso per loro il compito sarà quello di gestire nel migliore dei modi questo regalo della sorte.

FOCUS FERRARI

In casa Ferrari logicamente l’obiettivo è esattamente l’opposto. Si contava molto su Singapore e le qualifiche autorizzavano a sognare, con Sebastian Vettel in pole position e Hamilton relegato in terza fila. Poi è successo quello che è successo, un incidente di gara ma nel quale onestamente il tedesco ha delle responsabilità, vista la traiettoria seguita subito dopo la partenza - in modo legittimo perché chi è davanti può seguire la traiettoria che vuole, ma forse incauto considerando che a fianco c’era un certo Max Verstappen, senza considerare che pure la sfortuna ci ha messo lo zampino sotto forma di un Kimi Raikkonen autore di una partenza strepitosa nel giorno sbagliato, perché si è trovato di fianco a Verstappen quando l’olandese ha sbandato a causa appunto dello spostamento di Vettel. Adesso l’unica cosa da fare è voltare pagina e provare a rilanciare un inseguimento che si fa molto difficile, ma non impossibile. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio della Malesia 2017 di Formula 1 a Sepang sta per cominciare…

