Incidente Grosjean/ Formula 1 video: il pilota Haas a muro per colpa di un tombino (FP2 Gp Sepang 2017)

Brutto incidente per Romain Grosjean nel corso delle prove libere FP2 di Sepang, la seconda sessione in vista del Gran Premio della Malesia 2017 di Formula 1. Il pilota francese della Haas-Ferrari ha perso il controllo della propria monoposto quando, passando su un cordolo, un tombino ha squarciato uno pneumatico della Haas (si solleva dunque una delicata questione anche relativa alla sicurezza). Grosjean ha terminato la propria corsa finendo pesantemente contro il muro, causando gravi danni alla vettura, ma fortunatamente senza conseguenze fisiche, tanto che il pilota francese è uscito da solo dalla Haas e sulle proprie gambe.

BANDIERA ROSSA E DUBBIO SICUREZZA

La sessione di prove libere è stata immediatamente bloccata con l’esposizione delle bandiere rosse e, oltre alle procedure per rimuovere la Haas, sono in corso anche dei controlli al tombino incriminato. Mancano ormai pochissimi minuti alla fine della FP2 (ricordiamo che il tempo continua a scorrere anche in regime di bandiera rossa) e di conseguenza alla fine del venerdì malese, ma è chiaro che la questione andrà risolta per domani mattina. Intanto la buona notizia è che, nonostante l’impatto molto violento contro le barriere, Grosjean non abbia riportato conseguenze: quasi la normalità nella Formula 1 di oggi, ma è sempre bene ribadirlo perché non è un dato scontato.

Mauvais crash pour Romain Grosjean. Sa Haas a roulé sur une grille relevée sur un vibreur... #MalaysianGP pic.twitter.com/deGYzOv78D — Bastien Cheval (@imeanhorse) 29 settembre 2017

