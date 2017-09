Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai tv, gara live: vincitore e podio (Gp Italia 2017 Monza)

Diretta Formula 1 - LaPresse: la festa dei tifosi

Domenica in compagnia della Formula 1: infatti in diretta da Monza si corre il Gran Premio d’Italia 2017, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2017 che vivrà dunque la sua attesissima tappa italiana, dove si sente fortissimo il rombo dei motori sui lunghi rettilinei, ma ancora di più la passione e il tifo degli appassionati della Ferrari, pronti a sostenere un Sebastian Vettel che arriva a Monza da leader del Mondiale con 7 punti di vantaggio su Lewis Hamilton (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Monza). Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato dell'Autodromo Nazionale avrà luogo alle ore 14.00, cioè il classico orario di partenza delle gare europee di Formula 1. Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche: la gara si svolgerà sulla distanza di 53 giri, ognuno dei quali misura 5.793 metri, per un totale di 306,720 km. Salvo imprevisti, questa è la gara che richiede il minor tempo per essere completata, visto che Monza è la pista dove si toccano le velocità medie più alte; inoltre sono numerose le possibilità che il tracciato lombardo offre per tentare il sorpasso, che potrebbero essere ulteriormente favoriti dall'utilizzo del Drs sul rettilineo d'arrivo e nel tratto compreso fra la Seconda di Lesmo e la Variante Ascari.

FORMULA 1, DIRETTA LIVE: LA GARA IN TEMPOREALE - IL GRAN PREMIO DI MONZA IN STREAMING VIDEO SU RAI TV

DOVE VEDERE IL GRAN PREMIO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La corsa sullo storico circuito brianzolo dell'Autodromo Nazionale sarà trasmessa come ogni altra gara della stagione su Sky Sport F1 HD, il canale tematico numero 207 della piattaforma satellitare Sky, mentre per chi segue la Formula 1 sulla Rai la buona notizia è che naturalmente il nostro Gran Premio di casa sarà visibile anche in tempo reale, essendo compreso nel pacchetto di gare che la Tv di Stato può trasmettere contemporaneamente a Sky, per seguire un nuovo avvincente capitolo della grande sfida fra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton in casa Ferrari. Anche in Italia la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici tra cui Marc Gené, voce interna al team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre a fare da filo conduttore alla giornata ci sarà la rubrica Paddock Live, che sarà affidata a Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il Gran Premio anche in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento su Rai Uno sarà con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming di questa gara sullo storico circuito brianzolo sarà naturalmente garantito dal sito Internet ufficiale della tv di Stato www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

HAMILTON IN POLE POSITION

Lewis Hamilton dunque scatterà dalla pole position: le qualifiche sono state fortemente ritardate e condizionate dalla scrosciante pioggia abbattutasi su Monza. Alla fine è arrivato il record assoluto per un Hamilton che con 69 pole position ha staccato Michael Schumacher per il numero di partenze dalla prima piazza. Al di là di questo dato, Hamilton conferma la sua superiorità in qualifica e oggi avrà la grande occasione di superare Sebastian Vettel in classifica. Al suo fianco infatti non partirà la Rossa del tedesco nè quella di Kimi Raikkonen: le Ferrari sono affondate nell'acqua e sono in terza fila solo perchè le due Red Bull, quinta e sesta, sono retrocesse sulla griglia per aver sostituito tutta la power unit. Al secondo posto ci sarà allora il sensazionale Lance Stroll, capace di portare la Williams dove nessuno pensava potesse stare; chiaramente il diciottenne canadese spera nella pioggia, così come un Esteban Ocon che si prende la seconda fila davanti a Valtteri Bottas, mentre il compagno di Force India Sergio Perez ha penato tantissimo ed è rimasto fuori dal Q3.

FP3, COSA È SUCCESSO?

Sabato mattina nel segno della pioggia. A sorpresa, un violento nubifragio si è abbattuto sull'autodromo di Monza, rendendo inutili le terze prove libere del Gran Premio. Infatti, per domani è atteso il sole, e gli ingegneri, per le qualifiche ufficiali, dovranno impostare le vetture con l'assetto da asciutto. Ci sono comunque stati tempi cronometrati. Il primo è stato Felipe Massa, che ha girato più veloci di tutti in 1.40.660. Secondo il suo compagno di squadra, Stroll, staccato di poco meno di 3 decimi. Sabato mattina all'insegna delle Williams dunque, anche se nessuno dei big ha mostrato il suo potenziale, preferendo restare ai box. E' questo il caso dei piloti delle due Ferrari, le due Mercedes e le due Red Bull. Soltanto 7 piloti hanno completato il proprio giro lanciato. Dietro le due Williams, motorizzate Mercedes, terza la Renault di Hulkenberg, staccato di 8 decimi. Alle sue spalle lo spagnolo Sainz, quarto. Quinto l'altro pilota Renault, Jolyon Palmer, con oltre 3 secondi di distacco. Staccatissimi Ericsson, con 4 secondi di ritardo e Kvyat, Toro Rosso.

IL TRACCIATO DELL’AUTODROMO NAZIONALE

Poche ma celeberrime le curve della pista di Monza, che è di fatto l'unica sopravvissuta alla Formula 1 di oggi senza subire le modifiche che hanno ad esempio stravolto i tracciati di altri circuiti storici quali Silverstone oppure Hockenheim. Le ricordiamo tutte, perché sono nomi che hanno fatto la storia: dopo il traguardo si parte con la Prima Variante, delicatissima al primo giro visto che di fatto è un "imbuto" nel quale tutti si butteranno sperando di guadagnare ma con il rischio concreto di compromettere la gara dopo pochi metri; poi ecco la Curva Grande o di Biassono, la Variante della Roggia, naturalmente le due curve di Lesmo e poi ancora la leggerissima piega del Serraglio nella picchiata verso la Variante Ascari ed infine la Parabolica, probabilmente la più spettacolare e caratteristica delle alte velocità che si raggiungono a Monza. Infine, altro punto caratteristico del circuito brianzolo è il podio sospeso sopra la pista: da nessuna altra parte il pubblico è così vicino ai tre protagonisti della cerimonia di premiazione, anche grazie all'immancabile invasione di pista al termine della gara.

GOMME E FRENI: INFO TECNICHE

Monza è la gara di casa per la Ferrari, ma anche per la Pirelli e la Brembo, che ci aiuteranno a conoscere ancora meglio l'Autodromo dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda i freni, la Brembo sottolinea che Monza è una pista molto esigente per gli impianti frenanti, come è normale che sia visto che parliamo della pista più veloce del Mondiale, con lunghi rettilinei e basso carico aerodinamico. Il tempo speso in frenata è solo il 13% proprio grazie ai lunghi rettilinei, ma quando si frena la decelerazione media è di 5,5 g, un dato nettamente aumentato rispetto all'anno scorso a causa dell'aumento delle velocità con il nuovo regolamento. Passando alle gomme, ricordiamo innanzitutto che le tre mescole a disposizione saranno le medie, le morbide e le supersoft. Generalmente la strategia a Monza prevede un solo pit-stop, visto il tempo che si perde nel transitare dai box anziché in pieno sul dritto. Asfalto mediamente abrasivo, Pirelli classifica l'autodromo con un valore di 3 su 5. Pista impegnativa per le gomme, sono i carichi verticali e longitudinali a stressare maggiormente le coperture, mentre l'impegno laterale è contenuto. Le cinque staccate da altissime velocità, le ripartenze in uscita dalle varianti a richiedere la massima trazione, i passaggi sui cordoli con le sollecitazioni sulla struttura, sono i temi chiave per leggere la prestazione della gomma a Monza. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una delle corse da sempre più emozionanti, divertenti e appassionanti, con un valore speciale per tanti motivi che contribuiscono al mito dell'Autodromo Nazionale: la diretta della gara del Gran Premio d'Italia 2017 di Formula 1 sul circuito di Monza sta per cominciare…

