Formula 1/ F1 diretta e streaming video Sky, qualifiche live: verso la pole position (Gp Malesia 2017 Sepang)

La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio della Malesia 2017 sul circuito di Sepang, sede del quindicesimo Gp del Mondiale di quest'anno. Il tracciato che sorge a poca distanza dal principale aeroporto della capitale malese Kuala Lumpur è al passo d’addio, dal momento che Sepang uscirà dal calendario del Mondiale di Formula 1 per ragioni economiche a partire dall’anno prossimo: speriamo dunque in un addio ricco di emozioni e spettacolo. Oggi, sabato 30 settembre, naturalmente l’appuntamento più atteso sarà appunto quello con le qualifiche, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani su questo affascinante circuito, senza dubbio uno dei migliori della generazione più recente. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire le sessioni di oggi: gli orari saranno condizionati da sei ore di fuso orario, che però si faranno sentire meno di ieri perché il programma sarà spostato verso il tardo pomeriggio locale. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L'appuntamento sarà alle ore 8.00 italiane (le 14.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 11.00, quando cioè a Sepang saranno le 17.00.

FORMULA 1, LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE

FORMULA 1, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le qualifiche del Gran Premio di Malesia 2017 a Sepang saranno visibili in tempo reale su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky che trasmette tutti gli appuntamenti della stagione. Questa è invece una delle gare che sulla Rai sono visibili solamente in differita, ma con orari tutto sommato molto buoni rispetto a quelli reali. La telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata alla voce della F1 su Sky, Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali ad esempio Marc Gené, dall'interno del team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre Federica Masolin condurrà la rubrica Paddock Live, che farà da filo conduttore alla giornata. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend non potremo vedere tutto in tempo reale come sulla Tv satellitare: la FP3 sarà trasmessa su Rai Sport + HD (canale numero 57) alle ore 12.15, poi le qualifiche come di consueto su Rai Due alle ore 15.00 in differita, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it e naturalmente sarà gratuito e accessibile a tutti. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

PROVE LIBERE 1, COSA È SUCCESSO?

Le prime prove libere del Gran Premio della Malesia hanno visto le Red Bull davanti a tutti. Le monoposto austriache sono riuscite a girare più forte di tutti gli altri sfruttando le condizioni di pista bagnata. Max Verstappen è stato il più veloce di tutti girando in 1.48.962, più veloce di sette decimi rispetto al compagno di squadra Daniel Ricciardo. Terzo tempo a sorpresa per la Mclaren di Fernando Alonso, in ritardo di oltre un secondo. In quarta posizione Kimi Raikkonen, quinto Sebastian Vettel, con i due ferraristi che hanno girato più lenti di due secondi rispetto al miglior tempo di Verstappen. L'olandese è stato autore di un'ottima prima sessione di libere, dimostrando ancora una volta di essere tra i piloti più forti in condizioni di pista bagnata. Su Max ci sono enormi pressioni questa settimana, dopo quanto accaduto due weekend fa a Singapore in occasione della partenza del Gran Premio di Marina Bay che vedeva le due Ferrari partire davanti a tutti, salvo poi autoeliminarsi dopo pochi metri dal via. Da segnalare anche la grande prestazione di Fernando Alonso, anche se il pilota spagnolo è stato avvantaggiato dalle condizioni meteo, così come le due Red Bull. Segnali comunque positivi per la Mclaren, che il prossimo anno correrà con il motore Renault, dando così l'addio al fornitore Honda. Per Alonso sarà sufficiente il recente trend positivo per confermare la sua posizione in Mclaren anche per la prossima stagione? Intanto le due Mercedes sono partite con il rallentatore. Sesto e settimo tempo per le due Frecce d'Argento, con Lewis Hamilton davanti a Bottas, ma con un ritardo abissale, 2,5 secondi il pilota inglese e 3 secondi il compagno di squadra finlandese. Per Hamilton quello di Sepang potrebbe essere un Gran Premo chiave. Se infatti si confermerà di nuovo davanti a Sebastian Vettel potrebbe mettere una seria ipoteca sul titolo piloti quando al termine del Mondiale manca ancora più di un mese.

PROVE LIBERE 2, COSA È SUCCESSO?

La seconda sessione di prove libere si è chiusa in anticipo di 10 minuti a causa di un incidente occorso a Grosjean, che ha costretto i commissari di gara a sventolare la bandiera rossa. Ferrari davanti a tutti su pista asciutta, con Vettel che ha disintegrato il record della pista che resisteva dal 2005 (Fernando Alonso ndr). Per il tedesco della Ferrari il tempo di 1.31.261, più veloce di sei decimi rispetto al compagno di squadra Kimi Raikkonen. La Rossa di Maranello si è confermata come l'auto in forma delle ultime settimane, anche se a Singapore è arrivato un clamoroso 0 in classifica. In terza e quarta posizione le due Red Bull di Ricciardo e Verstappen. Quinto, a sorpresa Fernando Alonso, staccato di più di un secondo rispetto al primo tempo di Vettel. Alonso si è messo alle spalle le due Mercedes le due Mercedes di Hamilton e Bottas, insolitamente in difficoltà questa mattina, con un ritardo nell'ordine del secondo e mezzo rispetto alla Ferrari di Vettel. Chiudono le prime 10 posizioni Perez, Hulkenberg e Ocon.

LA CHIAVE DI LETTURA DELLE LIBERE

Se sul bagnato e con pista umida la Red Bull si è dimostrata imprendibile con Verstappen che ha preso immediatamente le misure al tracciato di Sepang con le gomme intermedie, la FP2 asciutta ha rivelato una Ferrari decisamente competitiva con le slick: Vettel e Raikkonen nella simulazione del giro da qualifica con le super-soft sono stati gli unici a girare sotto l'1:32, e anche nella simulazione del passo gara le due Rosse hanno avuto un gran ritmo. La Red Bull rimane comunque nei paraggi con Ricciardo e Verstappen che hanno chiuso davanti alle due Mercedes di Hamilton e Bottas, la W08 non è sembrata particolarmente a suo agio visto che come scodavano le due Frecce d'Argento soprattutto nei cambi di direzione. Anche Fernando Alonso al volante della McLaren-Honda è riuscito a trovare il giro buono e a mettersi davanti alle macchine della Casa di Stoccarda. A questo punto a Maranello più di qualcuno farà la danza del sole visto che la pioggia stravolgerebbe i valori di forza e riporterebbe in auge i piloti della scuderia anglo-austriaca. Venerdì da incubo in casa Haas, sia Grosjean che Magnussen (in FP1 al posto del danese c'era Giovinazzi) non sono riusciti a schiodarsi dal fondo della graduatoria, inoltre il francese è rimasto vittima di un incidente inquietante quando è passato sopra a un tombino aperto che ha letteralmente divelto lo pneumatico posteriore destro, la Haas si è girata e Grosjean è diventato un passeggero in balia degli eventi, fortunatamente per lui la macchina ha impattato lateralmente le barriere e dunque Romain non ha riportato nessun danno, l'inconveniente però ha costretto la direzione gara a interrompere la FP2 con dieci minuti di anticipo rispetto alla tabella di marcia, con Charlie Whiting che ha anche effettuato un sopralluogo per valutare il da farsi e fare in modo che un simile disguido non si ripeta più nel prosieguo del weekend.

LA STORIA DI SEPANG

In attesa di buttarci sull'attualità, andiamo a ripercorrere in breve la storia della Formula 1 in Malesia, giunta all’ultimo atto salvo rientri in futuro. Ricordiamo che si corre a Sepang dall'ormai lontano 1999: allora fece scalpore l'inserimento di un Gran Premio in una nazione fuori da Europa o America (Giappone o Australia escluse), oggi possiamo dire che la Malesia è stata la capostipite dell'allargamento di un Circus ormai globale. Anzi, Sepang è ormai diventata quasi una classica, visto che tante gare del calendario iridato sono ben più recenti; inoltre è un circuito gradito dai piloti e di solito le gare sono interessanti. Dopo diverse gare ma solo di categorie minori, soprattutto sul circuito di Shah Alam, la svolta per l’automobilismo in Malesia avvenne appunto nel 1999 con l'inaugurazione del Sepang International Circuit: la prima edizione fu un trionfo per la Ferrari, vinse Eddie Irvine con il decisivo aiuto di Michael Schumacher che proprio in Malesia rientrava dall'incidente di Silverstone. Schumi vinse poi altre tre edizioni (2000, 2001 e 2004), alle quali aggiungere il successo del fratello Ralf nel 2002 con la Williams.

VETTEL IL PILOTA PIU’ VINCENTE

A proposito di tedeschi, ancora meglio di Schumacher ha fatto il suo erede Sebastian Vettel, vincitore in quattro occasioni in Malesia: nel 2010, 2011 e 2013 con la Red Bull, poi nel 2015 alla seconda gara al volante di una Ferrari. Tre successi come Schumacher invece per Fernando Alonso, con altrettante scuderie diverse: nel 2005 con la Renault, nel 2007 con la McLaren e nel 2012 con la Ferrari. In tutto sono sette i successi di Maranello a Sepang: dobbiamo infatti ancora ricordare la vittoria conquistata nel 2008 da Kimi Raikkonen. Ricordiamo però con grande piacere anche il trionfo di Giancarlo Fisichella nel 2006, al volante della Renault, una delle tre vittorie in carriera per il pilota romano. Lewis Hamilton invece ha vinto in Malesia solamente nel 2014, in occasione dell'unico successo della Mercedes da queste parti, dunque la tradizione non è favorevole all’inglese e alle Frecce d’Argento. Particolarmente amaro il ricordo dell’anno scorso, quando il motore in fumo di Hamilton spianò la strada verso la vittoria a Daniel Ricciardo e alla Red Bull. La storia dunque vota per Vettel e per la Ferrari, per quello che può contare. Tornando all’attualità, è giunto il momento di mettersi comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio della Malesia 2017 di Formula 1 a Sepang sta per cominciare…

