Pronostico Formula 1/ GP Malesia 2017 Sepang: il punto sulla gara di Giancarlo Minardi (esclusiva)

Pronostico F1 Gp Malesia - LaPresse

Sebastian Vettel ultimo con la sua Ferrari sulla griglia di partenza: il Gran Premio di Malesia non parte sotto buoni auspici per la Rossa. A causa della rottura del motore il pilota tedesco dovrà compiere un'autentica impresa in gara a Sepang. Intanto Lewis Hamilton partirà un'altra volta in pole position, la settantesima in carriera. Dietro di lui Kimi Raikkonen sulla Ferrari, poi le due Red Bull di Max Verstappen e di Daniel Ricciardo, che potrebbero rendergli la vita difficile al pari dello stesso Raikkonen. Sarà quindi una gara importante nella corsa verso il titolo, che ora vede Hamilton con 263 punti contro i 235 di Vettel quando mancano ancora sei gare al termine della stagione. Un Gran Premio di Malesia che comunque promette spettacolo: per presentarlo abbiamo sentito Giancarlo Minardi. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio di Malesia? La Mercedes partirà favorita dopo quello che é successo. Peccato perché, considerato quello che ha fatto Raikkonen, Vettel poteva sicuramente cercare di battere Hamilton.

Come giudica la prestazione di Hamilton? Lo conosciamo tutti, è il pilota più forte, con la macchina più forte. Non ha bisogno di presentazioni e l'ha dimostrato anche oggi!

Il pilota inglese vincerà? Vedremo, perché ogni gara ha una storia a sé. Abbiamo visto a Singapore che Vettel era il favorito, doveva vincere, poi abbiamo visto anche quello che è successo in partenza. Può sempre succedere di tutto. A Raikkonen saranno affidate le speranze della Ferrari di togliere punti preziosi per il Mondiale a Hamilton.

Ultimo posto per Vettel... Quando c'è un guasto tecnico non si può fare niente.

Vettel potrà recuperare quante posizioni? E' quello che ci auguriamo tutti, in modo che Vettel possa disputare un Gran Premio importante e raccogliere punti pesanti per il Mondiale.

Quale sarà il ruolo delle due Red Bull? Potrebbero lottare per il podio e anche vincere, possono contrastare la leadership di Hamilton in Malesia.

Chi vincerà il Gran Premio della Malesia? Ovviamente il favorito sarà Hamilton, che sulla carta ha le maggiori chance di conquistare il successo. (Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.