Formula 1/ Video highlights e classifica del Gran Premio d'Italia 2017 Monza

A Monza è stata la Mercedes di Lewis Hamilton a dominare. Anzi, le Mercedes, visto che nel Gran Premio d'Italia del Mondiale di Formula 1 il secondo posto è andato ad appannaggio di Valtteri Bottas, compagno di squadra del pilota britannico. Il che significa che il cambio della guardia in testa alla classifica iridata si è consumato, ora e Hamilton a guidare le danze con tre punti di vantaggio su Sebastian Vettel. Il ferrarista non è andato oltre il terzo posto su una pista veloce che non si addice alle caratteristiche delle Rosse in questa stagione. Da segnalare anche l'ennesima giornata non memorabile di Kimi Raikkonen, quinto e compagno di scuderia non all'altezza di quanto può fare Bottas per Hamilton nella corsa al Mondiale. Una discriminante che potrebbe rivelarsi importantissima da qui alla fine della stagione, considerando quanto conterà la strategia visto il serratissimo testa a testa tra i due piloti che si stanno contendendo il titolo iridato.

DOPPIETTA MERCEDES

D'altronde le Frecce d'Argento sembrano in grande forma e soprattutto molto affiatate tra loro, tanto che Hamilton ha atteso Bottas al traguardo per fare il giro d'onore tra le bandiere rosse di Monza in parata. Come a dire che il britannico conta molto sul compagno di squadra finlandese per mettere le mani sul titolo, cosa che non si può dire di Vettel con un Raikkonen che non si sta dimostrando pienamento competitivo neppure nel ruolo di spalla. Anche perché nel Gran Premio d'Italia, salvo clamorose sorprese, era da mettere in conto tranquillamente la doppietta piazzata dalle Mercedes. Ma con le Red Bull alle prese con una dura penalizzazione, anche Vettel e Raikkonen avrebbero dovuto impadronirsi senza problemi della terza e quarta piazza. Invece il finlandese ha dovuto incassare la rimonta di Ricciardo dopo una gara piena di problemi.

LA FERRARI FATICA

Per la Mercedes è stato un Gran Premio sul velluto, condotto in testa dall'inizio alla fine grazie alla sua coppia d'oro. Le Ferrari hanno dovuto sbrigare la pratica degli outsider, con la Williams di Stroll e la Force India di Ocon che hanno fatto sudare più del previsto le Rosse, che alla fine però hanno preso le posizioni che gli spettavano. Il terzo incomodo nella gara è stato però rappresentato come detto dalle Red Bull, che hanno azzeccato in pieno la strategia di gara, e Ricciardo oltre a Raikkonen non per molto non si è messo alle spalle anche Vettel, mentre Verstappen ha dovuto invece mettere da parte i suoi propositi di rimonta a causa di una foratura, ennesimo capitolo di una stagione turbolenta.

IL RUOLO DELLA RED BULL

Un particolare da non sottovalutare visto che nelle prossime gare potrebbero essere proprio le Red Bull l'ago della bilancia. La Ferrari era consapevole delle difficoltà sulla pista di Monza, ma ora sarà necessario un acuto al più presto per riuscire a mantenere Vettel competitivo fino alla fine contro Hamilton. Maggiormente complicata sembra la situazione legata alla classifica costruttori proprio per la sopracitata alleanza Hamilton-Bottas, anzi le Mercedes rischiano di prendere il largo da qui alla fine del Mondiale. A Monza le Frecce d'Argento hanno dimostrato di avere oggettivamente un altro passo su piste con questo tipo di caratteristiche.

Classifica piloti

1 Lewis Hamilton (Mercedes) 238

2 Sebastian Vettel (Ferrari) 235

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 197

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 144

5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 138

6 Max Verstappen (Red Bull) 68

7 Sergio Perez (Force India) 58

8 Esteban Ocon (Force India) 55

9 Carlos Sainz (Toro Rosso) 36

10 Nico Hulkenberg (Renault) 34

11 Felipe Massa (Williams) 31

12 Lance Stroll (Williams) 24

13 Romain Grosjean (Haas) 24

14 Kevin Magnussen (Haas) 11

15 Fernando Alonso (McLaren) 10

16 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

17 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 4

18 Stoeffel Vandoorne (McLaren) 1

Classifica costruttori

1 Mercedes 435

2 Ferrari 373

3 Red Bull 212

4 Force India 113

5 Williams 55

6 Toro Rosso 40

7 Haas 35

8 Renault 34

9 McLaren 11

10 Sauber 5

