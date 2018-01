Michael Schumacher, buon compleanno/ Formula 1: 49 anni per Schumi, fra auguri e speranze (oggi 3 gennaio)

03 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Michael Schumacher (LaPresse)

Michael Schumacher oggi compie 49 anni. Nel giorno del compleanno del sette volte campione del Mondo di Formula 1 si rinnovano naturalmente messaggi di auguri, sostegno e preghiera per l’ex pilota della Ferrari la cui vita, come tutti sanno, è drasticamente cambiata a causa dell’incidente sugli sci di cui Schumi rimase vittima il 29 dicembre 2013 a Meribel. Notizie aggiornate sulle sue condizioni di salute non ce ne sono, perché la famiglia Schumacher mantiene su questo punto il più stretto riserbo: il diritto alla privacy è sacrosanto, ma per i milioni di persone in tutto il mondo che ancora vogliono bene a Michael Schumacher non avere notizie in merito è un dispiacere. Per chi ha fede, il compleanno di Schumi può essere l’occasione di una preghiera in favore di chi ha regalato tantissime emozioni a tutti gli appassionati di Formula 1, su tutte i cinque mondiali consecutivi con la Ferrari che spezzarono un digiuno che per la Ferrari durava dal 1979. Per tutti può comunque essere l’occasione per mandare un pensiero al campione, magari tramite gli ormai onnipresenti social network, utilizzando gli hashtag #KeepFighting e #ForzaMichael.

COMPLEANNO MICHAEL SCHUMACHER: GLI AUGURI DELLA FERRARI

Naturalmente non poteva mancare il messaggio pubblicato proprio dalla Ferrari per Michael Schumacher: “Oggi Michael compie 49 anni, i nostri pensieri sono sempre con lui”. L’occasione è perfetta per ricordare gli straordinari numeri di Schumi con la Rossa: 72 Gran Premi vinti su un totale di 91 in carriera, un numero impressionante se si considera che nessun altro pilota della storia ha vinto 72 Gp, men che meno dunque con la stessa scuderia. Basterebbe questo per capire quanto il legame fra Michael Schumacher e la Ferrari sia stato profondo; lo conferma Sebastian Vettel ogni volta che parla del grande connazionale di cui il piccolo Seb naturalmente seguiva le gesta quando sognava di ripercorrere le orme di Schumi. Ci è riuscito diventando il secondo tedesco a vincere un Mondiale di Formula 1 e con la Red Bull è arrivato addirittura a quota quattro: adesso però deve riuscire a vincere anche con la Ferrari per considerarlo a tutti gli effetti il perfetto erede di Michael. A Maranello naturalmente sperano che ciò possa succedere già quest’anno…

Today Michael turns 49, our thoughts are always with him. #Keepfighting #ForzaMichael pic.twitter.com/vkRLtDPqOD — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 3 gennaio 2018

