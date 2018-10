Diretta Formula 1/ Streaming video SKY e TV8 qualifiche live: via alla FP3! (Gp Usa 2018)

Diretta Formula 1 qualifiche e FP3 live Gp Usa 2018 Austin: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul Circuit of the Americas (oggi sabato 20 ottobre)

20 ottobre 2018 - agg. 20 ottobre 2018, 20.15 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse

Sul circuito di Austin è in corso la terza sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo appuntamento del mondiale 2018 di Formula 1. La Ferrari fa subito sul serio con Raikkonen e Vettel che piazzano le rispettive Rosse nelle prime due posizioni della classifica, i due piloti della Scuderia di Maranello sono divisi da appena 39 millesimi con il finlandese e il tedesco che hanno utilizzato le ultra-soft. Verstappen e Ricciardo stanno invece girando con degli pneumatici usati e più duri, motivo per cui le due Red Bull si trovano a oltre due secondi di ritardo. Lavoro differenziato per la Mercedes, con Bottas e Hamilton che non sono riusciti a scendere sotto l'1'40", ma soltanto perché i portacolori della Casa di Stoccarda stanno simulando il passo gara con un considerevole quantitativo di carburante. {agg. di Stefano Belli} GP USA 2018, DIRETTA LIVE

VIA ALLA FP3!

Tra circa un quarto d'ora, alle ore 20.00 italiane (le ore 13.00 locali) i motori della Formula 1 si riaccendono per il terzo turno di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, quartultimo appuntamento del mondiale 2018 che potrebbe regalare il quinto titolo iridato a Lewis Hamilton. Che nella giornata di ieri, con pista umida e per lunghi tratti bagnata, non ha avuto rivali: il britannico intende subito sfruttare il primo match point e mettere definitivamente fuori dai giochi Sebastian Vettel, che quest'anno con i suoi errori nei momenti cruciali della stagione gli ha dato una grossa mano a riconfermarsi campione - in questo il tedesco è stato persino più bravo di Bottas. La FP3 dovrebbe essere la prima sessione del weekend interamente asciutta, e quindi i team la sfrutteranno nel migliore dei modi sia per preparare la qualifica sia per farsi un'idea sul passo gara, visto che ieri non hanno avuto la possibilità di percorrere tanti giri, se non sotto l'acqua. Vedremo se la Ferrari riuscirà quantomeno ad avvicinarsi alle Frecce d'Argento o se la Scuderia di Maranello continuerà ad arrancare anche dietro la Red Bull, con Ricciardo e Verstappen costantemente davanti alle Rosse. {agg. di Stefano Belli}

SABATO ASCIUTTO O BAGNATO?

Questo weekend a tenere banco in quel di Austin, oltre alla lotta per il titolo tra Hamilton e Vettel con il britannico sempre più vicino al suo quinto mondiale dopo che ieri il tedesco è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza per non aver rallentato in regime di bandiera rossa, è il meteo. Già nella giornata di ieri la pioggia ha condizionato non poco il lavoro delle squadre che non hanno mai potuto girare con la pista completamente asciutta e di conseguenza nessuno ha potuto svolgere simulazioni di qualifica o del passo gara. Se oggi le condizioni climatiche saranno più favorevoli (in questo momento sulla pista texana non sta piovendo anche se le previsioni non escludono del tutto il rischio pioggia) le FP3 saranno molto intense visto che bisognerà recuperare il tempo perduto ieri. Temperature fredde per il periodo, visto che da quelle pati a metà ottobre è ancora estate: la colonnina di mercurio non è mai salita sopra i 20 gradi e probabilmente lo farà per la prima volta questo pomeriggio, se il tempo non si guasterà ulteriormente. {agg. di Stefano Belli}

PROGRAMMA E ORARI DEL SABATO

La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti Usa 2018 sul circuito di Austin, sede del diciottesimo Gp del Mondiale di quest'anno, appuntamento per tutti importante per il mercato americano, mentre dal punto di vista strettamente sportivo Lewis Hamilton sembra avere ormai ipotecato il titolo iridato che potrebbe anzi conquistare matematicamente già su questo tracciato molto amato dall’inglese, come vedremo meglio fra poco. Infatti per prima cosa è doveroso dare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi, sabato 20 ottobre 2018, sul Circuit of the Americas che sorge nei pressi di Austin. Le sette ore di fuso orario fra l'Italia e la città del Texas logicamente si faranno sentire anche se spostando tutto verso sera l’impatto non sarà così traumatico per gli appassionati italiani. Attenzione però perché tutto si svolgerà più tardi rispetto a venerdì e domenica. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3: l’appuntamento sarà alle ore 20.00 italiane (le 13.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 23.00, cioè le 16.00 locali di Austin.

FORMULA 1, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio degli Usa 2018 sul circuito di Austin saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky. Per il Gran Premio degli Usa la programmazione darà però una grande gioia anche a chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 saranno visibili in tempo reale le qualifiche, come fino a questo momento era successo solamente a Monza. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata comunque visibile a tutti nel suo evento principale.

LA PENALIZZAZIONE PER SEBASTIAN VETTEL

Sebastian Vettel sarà costretto a partire con tre posizioni di penalità nella griglia di partenza della gara. Ennesima amarezza in un finale di stagione molto travagliato nel Mondiale di Formula 1 per il tedesco della Ferrari, sanzionato per non aver rallentato a sufficienza, durante le prove del venerdì, dopo che erano state esposte le bandiere rosse in pista. Bandiere rosse che erano state esposte a causa di un po’ di ghiaia lasciata in pista proprio da un futuro ferrarista, Leclerc. Secondo i giudici, Vettel non ha rispettato la procedura di sicurezza con la velocità imposta in questi casi, e dunque qualunque sia il suo tempo nelle qualifiche del sabato sul circuito texano, sarà costretto a retrocedere di tre posizioni nella griglia di partenza della gara domenicale, in un weekend che per la Ferrari si prospetta difficile anche a causa delle condizioni meteorologiche. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1, COSA È SUCCESSO NELLE PROVE LIBERE

E' stato Lewis Hamilton a dominare le prime due sessioni di prova nel Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti di Austin, in Texas. Il pilota britannico della Mercedes, ormai lanciatissimo verso la conquista del suo ennesimo titolo Mondiale, è stato di gran lunga il più veloce, arrivando nella prima, velocissima sessione a precedere di un secondo e tre decimi il compagno di squadra Valtteri Bottas. Prestazione di assoluto rilievo per le Frecce d'Argento che hanno sfruttato al meglio la pista texana nonostante la pista bagnata, ottenendo dunque una candidatura quasi prepotente per dominare anche il resto del weekend. C'è ancora molto da fare, anche se lo strapotere di Hamilton è stato senza ombra di dubbio evidente, mentre nella teorica seconda fila si piazzano le Red Bull, con il terzo tempo di giornata andato ad appannaggio di Max Verstappen ed il quarto tempo che è stato ottenuto dal suo compagno di squadra, Daniel Ricciardo.

E le Ferrari? Su Sebastian Vettel, in un finale di stagione che sembra davvero stregato, si è abbattuta l'ennesima tegola, col ferrarista che ha fatto registrare il quinto tempo, davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen. Ma non è questa la grana peggiore con la quale il tedesco delle Rosse ha dovuto fare i conti. I giudici di gara hanno infatti rilevato come Vettel non abbia rallentato a sufficienza in regime di bandiere rosse, un'infrazione che sarà punita con una pesante penalizzazione in gara. Rispetto al miglior tempo che Vettel riuscirà a far registrare nelle qualifiche di sabato, ci sarà una retrocessione di tre posti sulla griglia di partenza in gara. Una punizione pesante che potrebbe avere un peso anche a livello psicologico su un Vettel che sembra ormai poco motivato, considerando che la rincorsa ad Hamilton e al titolo Mondiale è ormai sfumata. Inoltre, per la Ferrari le condizioni di guida sulla pista bagnata di Austin non sono parse eccellenti. Il patatrac è poi avvenuto quando le bandiere rosse sono spuntate in pista per chiedere un rallentamento a causa di Leclerc, che aveva lasciato della ghiaia in pista che andava ripulita.

Passando alla seconda sessione di prove, neanche a dirlo è stato Lewis Hamilton a mantenere il miglior tempo, nonostante l'intensità della pioggia fosse aumentata e alle spalle del pilota britannico le carte si erano mescolate notevolmente, tanto che alle spalle del leader della classifica Mondiale si è piazzato Pierre Gasly e poi Max Verstappen. In difficoltà totale le Ferrari sotto la pioggia battente, col nono e il decimo tempo rispettivamente per Raikkonen e Vettel: e per le Rosse i problemi meteorologici potrebbero non essere terminati, visto che la pista bagnata dovrebbe essere una costante anche delle prove del sabato. Da segnalare come Pierre Gasly e Brendon Hartley sanno già di dover partire in fondo alla griglia di partenza ad Austin, essendo stati a loro volta penalizzati per il cambio di power unit, con i responsabili della Honda che hanno affermato di aver ritenuto necessaria questa misura dopo alcuni test effettuati in seguito alla gara di Suzuka.

LA STORIA DELLA FORMULA 1 NEGLI USA

In attesa di buttarci sull'attualità, andiamo a ripercorrere in breve la storia della Formula 1 negli Stati Uniti. Una storia a dir poco complicata, tenetevi forte perché ne sono successe di tutti i colori: nel 1950 nacque il Mondiale e fu inserita in calendario la 500 Miglia di Indianapolis, gara però completamente diversa dagli altri Gran Premi tanto che rimase sostanzialmente un corpo estraneo e fu tolta dal calendario iridato dopo l'edizione del 1960. Nel frattempo, già dal 1959 fu introdotto un Gran Premio degli Usa su un circuito adatto alle monoposto di Formula 1, che nel primo anno fu Sebring, nel 1960 Riverside e a partire dal 1961 Watkins Glen, che divenne un appuntamento fisso per molti anni. Nel 1976 si decise di raddoppiare le gare negli Usa: Watkins Glen (vicina a New York) ospitò così il Gran Premio degli Stati Uniti-Est, mentre nella californiana Long Beach fu introdotto il Gran Premio degli Stati Uniti-Ovest, che si disputò fino al 1983. Nel frattempo a Watkins Glen si corse fino al 1980, poi la gara saltò per un anno a causa di problemi economici e tornò nel 1982 a Detroit, dove si corse fino al 1988, dal 1984 con la denominazione di Gran Premio di Detroit, perché non c'era più la gara a Long Beach. Nel 1981 e nel 1982 ci fu addirittura un altro appuntamento in terra americana, il Gran Premio di Las Vegas nell'immenso parcheggio del celeberrimo hotel Caesars Palace. Nel 1984 invece alla gara di Detroit fu affiancato un Gran Premio che si disputò a Dallas, ma che rimase un atto unico.

HAMILTON LEADER NELL’ALBO D’ORO AD AUSTIN

Dal 1989 al 1991 Phoenix sostituì Detroit, sull'ennesimo tracciato cittadino ed estemporaneo. Ma continuava a mancare il seguito di pubblico, così la Formula 1 abbandonò gli States dal 1992 al 1999. Il Gran Premio degli Usa rientrò in calendario nel 2000 con il ritorno ad Indianapolis su un tracciato che sfruttava solo in parte il mitico Ovale: luogo mitico, ma ancora una volta una soluzione "ibrida", che durò per otto edizioni fino al 2007, poi una nuova pausa fino al 2012, quando finalmente è arrivato un circuito permanente come Austin che si spera possa avere continuità come in passato è riuscito solo a Watkins Glen. Nelle sei edizioni disputate in Texas abbiamo avuto ben cinque vittorie di Lewis Hamilton (2012, 2014, 2015, 2016 e 2017), che dunque ha un feeling straordinario con il Circuit of the Americas, senza dimenticare che aveva già vinto l'ultima edizione disputata ad Indianapolis, una striscia clamorosa ad Austin per l’inglese, interrotta solamente dal successo di Sebastian Vettel nel 2013 con la Red Bull. La Ferrari vanta invece solo il terzo posto di Fernando Alonso nel 2012, quello di Vettel nel 2015 e poi il secondo posto di Seb e il terzo di Kimi Raikkonen l’anno scorso, ma in Texas non ha mai vinto, mentre a Indianapolis aveva dominato con ben sei successi in otto anni, di cui cinque con Michael Schumacher. Tornando a dedicarci all'attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara, non c'è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante e per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve del Circuit of the Americas. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio degli Stati Uniti Usa 2018 di Formula 1 ad Austin sta per cominciare…

