Presentazione nuova Williams/ Formula 1 info streaming video e diretta tv (oggi 15 febbraio 2018)

15 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Oggi è il giorno della presentazione della nuova Williams. Il team britannico svelerà a Londra la nuova FW41, la macchina che sarà affidata a una coppia di piloti decisamente anomala e che ha fatto discutere non poco. Felipe Massa ha detto addio alla Formula 1 al termine dello scorso Mondiale, la scuderia di Sir Frank Williams ora si affida a Lance Stroll e Sergej Sirotkin come piloti titolari, entrambi giovani e piuttosto inesperti, con il rientrante Robert Kubica come terzo pilota. Il polacco torna ufficialmente in Formula 1 a circa sette anni dall'incidente nel Rally Ronde di Andora del 2011, ma per molti avrebbe meritato un sedile da titolare. La Williams, inoltre, ha avuto qualche problema con i crash-test e ha ottenuto solo il 10 febbraio l'omologazione da parte della Federazione Internazionale (FIA) per la scocca che debutterà nei test invernali di lunedì 26 febbraio a Barcellona. La Williams dunque potrà girare regolarmente a Montmelò, ma ha corso il rischio di una clamorosa bocciatura.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE DELLA WILLIAMS

Non sarà garantita una diretta tv per seguire questa sera a partire dalle ore 20.00 italiane la presentazione della Williams che prenderà parte al Mondiale 2018 di Formula 1, che tuttavia sarà visibile in diretta streaming video on line. I punti di riferimento saranno innanzitutto il sito Internet ufficiale della scuderia all’indirizzo http://www.williamsf1.com/, ma anche Sky, che ha i diritti per il Mondiale di Formula 1, seguirà con grande attenzione l’evento.

QUALE STAGIONE PER LA WILLIAMS?

La Williams ripartirà dal quinto posto nel Mondiale Costruttori e avrà l’obiettivo di tornare davanti alla Force India, quarta nel 2017. Stroll e Sirotkin avranno a disposizione la power unit Mercedes che potrà essere un aiuto assai prezioso, ma sono una coppia giovanissima che potrebbe pagare l’assenza di un uomo più esperto, al di là di quello che potrà fare Kubica come terzo pilota. Stroll è stato dodicesimo nella classifica Piloti 2017 e dovrà sicuramente migliorare dopo un primo anno fatto di troppi alti e bassi. La presenza di Sirotkin invece ha portato alla Williams un importante accordo di sponsorizzazione con Acronis, società informatica di Singapore con CEO russo, Serguei Beloussov, sensibile alla causa dei piloti connazionali. I soldi fanno la differenza più del talento nelle scuderie medio-piccole, per la Williams non sono più tempi gloriosi e questo spiega perché Sirotkin sia stato preferito a Kubica.

