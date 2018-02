Malore Barrichello/ Video, Rubens ricoverato d'urgenza in ospedale: "Ecco cosa mi e' successo"

02 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Malore Barrichello (Foto: da Instagram)

Paura per Rubens Barrichello, vittima di un malore sabato scorso. Il pilota brasiliano è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, dove gli è stato riscontrato un problema ad una vena che gli aveva provocato un fortissimo mal di testa. Dopo le cure dei medici serviranno però altri esami per approfondire ulteriormente le sue condizioni. L’ex Ferrari ha diffuso un video su Instagram per rassicurare i suoi fan: «Ora sto meglio, per fortuna mia moglie mi ha soccorso immediatamente». Malore improvviso e ricovero d’urgenza per Rubinho, ma per fortuna il peggio è passato dopo la grande paura. Il videomessaggio dal letto di ospedale, dove è ancora ricoverato, ha tranquillizzato i suoi fan, che però in seguito alla notizia del malore vogliono saperne di più sulle sue condizioni di salute. Nonostante si sia ritirato nel 2011 dalla Formula 1, Rubens Barrichello è amatissimo dagli appassionati di questo sport.

MALORE BARRICHELLO: IL RACCONTO DI QUEGLI ATTIMI DI PAURA

«Lo scorso sabato mi sono alzato, volevo farmi una doccia, ma ho avuto un fortissimo attacco di mal di testa». Così Rubens Barrichello ha raccontato il malore che lo ha colpito e per il quale è ricoverato in ospedale. Ad aiutarlo la moglie: «Per fortuna era lì e ha chiamato i medici, che mi hanno portato in ospedale. Devo fare ancora degli accertamenti». Barrichello ha poi spiegato che l’ipotesi al momento è che si sia trattato di un problema alla vena. Il pilota, che dopo la carriera in Formula 1 ha continuato a correre nella categoria Stock in Brasile, oltre alla IndyCar e alla 24ore di LeMans, non vede l’ora di uscire dall’ospedale e tornare alla vita di sempre. «Ringrazio Dio per tutto quello che mi dà e per il vostro affetto. Spero di tornare in pista al più presto». Di seguito vi riportiamo il video che Rubens Barrichello ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram.

