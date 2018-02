Nuova Ferrari/ Formula 1, presentazione info streaming video e diretta tv (oggi 22 febbraio 2018)

Diretta presentazione nuova Ferrari 2018 Formula 1 info streaming video e tv: a Maranello si svela la nuova monoposto di Vettel e Raikkonen, come sarà la Ferrari? (oggi 22 febbraio 2018)

22 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Presentazione nuova Ferrari: Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen (LaPresse)

La presentazione della nuova Ferrari è l’evento che tutti gli appassionati di Formula 1 e i tifosi del Cavallino Rampante attendono con ansia: l’appuntamento sarà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio naturalmente a Maranello, casa della Ferrari. Sempre molto affascinante il momento in cui vengono tolti i veli della monoposto che porterà in gara la Ferrari nel Mondiale di Formula 1 che comincerà il mese prossimo in Australia: non sappiamo ancora il nome che è stato scelto per questa nuova Ferrari 2018, per ora ci sono solo le indiscrezioni che ci raccontano di un possibile ritorno al passato più classico e cioè di una Ferrari 2018 completamente rossa, mentre dal punto di vista tecnico dovrebbe essere un’evoluzione della già ottima vettura del 2017. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen saranno naturalmente protagonisti dell’evento che porterà tutti gli appassionati di Formula 1 a scoprire le forme e i colori di una Ferrari per ora nota con la sigla di progetto 669.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI 2018

Il punto di riferimento ufficiale per seguire la presentazione della nuova Ferrari 2018 sarà la diretta streaming video che sarà garantita tramite il sito Internet ufficiale della Scuderia di Maranello all’apposito indirizzo http://2018carlaunch.ferrari.com/it/, tuttavia ampia copertura in diretta tv sarà naturalmente garantita anche da Sky, dal 2018 sempre di più casa praticamente unica della Formula 1. Su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare, ci sarà proprio alle ore 15.00 lo Speciale Race Anatomy Presentazione Ferrari con Fabio Tavelli e i suoi ospiti, oltre allo streaming che sarà garantito sul sito skysport.it.

QUALE STAGIONE PER LA FERRARI?

Il 2017 è stato globalmente ottimo per la Ferrari, che arrivava da alcune stagioni difficili e ha fatto un notevole salto di qualità, ottenendo cinque vittorie di Gran Premi con Sebastian Vettel e lottando per quasi tutta la stagione con Lewis Hamilton per conquistare il Mondiale Piloti, con l’enorme rimpianto del fattaccio in partenza a Singapore che - fra i punti persi da Seb e quelli guadagnati da Hamilton - è costato almeno una quarantina di punti al tedesco, cioè quello che ha fatto la differenza. Adesso però arriva il difficile: essere arrivati secondi può essere stata una soddisfazione nel 2017 (anche se a Maranello si parte sempre per vincere), evidentemente non potrà più bastare nel 2018, che deve essere l’anno del ritorno a un titolo, che per la Ferrari manca dall’ormai lontano 2007 fra i Piloti e dal 2008 per quanto riguarda il Mondiale Costruttori. Per quest’ultimo sarà fondamentale il contributo di Kimi Raikkonen, che dovrà cercare di fare meglio rispetto al 2017 in una stagione che potrebbe essere anche l’ultima nella carriera del pilota finlandese.

