Nuova Mercedes/ Formula 1, presentazione info streaming video e diretta tv (oggi 22 febbraio 2018)

Diretta presentazione nuova Mercedes 2018 Formula 1 info streaming video e tv: scopriamo la nuova monoposto di Hamilton e Bottas (oggi 22 febbraio 2018)

22 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Presentazione nuova Mercedes: la vettura 2017 (LaPresse)

La presentazione della nuova Mercedes catalizzerà sicuramente l’interesse di tutti gli appassionati di Formula 1: l’appuntamento sarà alle ore 13.00 di oggi pomeriggio. Quello sarà il momento del cosiddetto unveiling, quando cioè la nuova Mercedes 2018 verrà svelata agli occhi di tifosi e appassionati di tutto il mondo. Inevitabile l’attesa, dal momento che ormai da qualche anno la Mercedes domina la scena, soprattutto grazie a Lewis Hamilton che pure nel 2018 sarà affiancato dal finlandese Valtteri Bottas. La Mercedes ha scelto la data di oggi dopo avere saputo che la Ferrari si sarebbe presentata appunto oggi: una sorta di marcatura a distanza che consentirà a tutti di ammirare nel giro di poche ore prima la Mercedes e poi la Rossa. Il duello comincia così, condividendo la stessa data per la presentazione, in attesa di scendere in pista a cominciare da lunedì 26 febbraio a Barcellona per la prima sessione di test invernali che daranno di fatto il via alla stagione 2018 per la Formula 1.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE DELLA MERCEDES 2018

La presentazione della nuova Mercedes 2018 sarà visibile tramite la diretta streaming video che sarà garantita tramite il sito Internet skysport.it, pur in assenza di una vera e propria diretta tv. D’altronde Sky da questo 2018 sarà praticamente la casa unica della Formula 1 e non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di questo ricchissimo giovedì 22. Altre informazioni molto preziose saranno naturalmente quelle garantite dal sito ufficiale della scuderia anglo-tedesca, all’indirizzo https://www.mercedesamgf1.com/en/mercedes-amg-f1/

QUALE STAGIONE PER LA MERCEDES?

La Mercedes alla fine è riuscita a fare anche nel 2017 la doppietta con il Mondiale Piloti andato a Lewis Hamilton e il Mondiale Costruttori che da quando è cominciata l’epoca turbo è diventato praticamente proprietà privata di Stoccarda. Tuttavia, la Ferrari ha dato parecchio fastidio alla Mercedes, che ha dovuto faticare più del previsto per confermarsi sul tetto del mondo: questo ci dice che nemmeno a Stoccarda si può dormire sugli allori, la speranza è naturalmente che si possa assistere a una stagione ancora più incerta ed appassionante. All’interno del team Mercedes bisognerà poi capire se Bottas si limiterà a fare da spalla all’ingombrante compagno di squadra o se proverà ad ostacolare la corsa di Hamilton ad un altro titolo iridato: "Lewis? Nessuno è imbattibile. Quest'anno ci provo", ha detto il finlandese a Sky Sport nei giorni scorsi. Di certo avrà molto da lavorare il team principal Toto Wolff per mantenere al primo posto delle priorità il bene della scuderia sopra gli interessi dei piloti, in un 2018 dove si potrebbe sentire di più il fiato sul collo da parte delle avversarie, magari pure Red Bull e McLaren.

