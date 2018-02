Nuova McLaren MCL33/ Formula 1, presentazione info streaming video e diretta tv (oggi 23 febbraio 2018)

Diretta presentazione della nuova McLaren 2018: info streaming video e tv. Alonso e Vandoorne tolgono i veli sulla McL33 in vista della prossima stagione di Formula 1.

23 febbraio 2018 Michela Colombo

Fernando Alonso, pilota McLaren (LaPresse)

Si alzeranno oggi i veli sulla nuova McLaren: la casa di Woking è impaziente di mostrare al momento la nuova MCL 33 che monterà motore Renault e che vuoi essere protagonista nella prossima stagione della Formula 1. Dopo almeno cinque stagioni davvero da dimenticare, Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne vogliono regalare ai numerosi fan della scuderia inglese nuove emozioni e alla vigilia tutti paiono sicuri che la nuova McLaren possa mantenere queste promesse. Di certo l’attesa per la presentazione officiale è tanta: c’è infatti tanta curiosità sulla nuova livrea della Mcl 33 come pure sul nuovo motore Renault, nuovo partner per la PU dopo il fallimentare esperimento con la Honda della precedente stagione. Ricordiamo che secondo il fuso italiano, la presentazione della nuova McLaren è attesa per le ore 8.00 italiane alla sede centrale della scuderia di Woking,

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Secondo le ultime informazioni rendiamo noto che non è prevista alcuna diretta tv della presentazione della nuova McLaren: dovrebbe però essere possibile per tutti gli appassionati seguire l’unveiling della Mcl 33 tramite il portale ufficiale della scuderia di Woking che dovrebbe offrire la visione in diretta streaming video dell’evento. Consigliamo in ogni caso di consultare i profili social della McLaren, come dei due sui piloti ufficiali, dove ovviamente non mancheranno aggiornamenti in diretta, video e foto del nuovo gioiello motorizzato Renault.

LE NOVITA’ DELLA MCL 33

Sono davvero tante le novità che appassionati della formula 1 come i fan della casa di Woking si aspettano dalla nuova Mcl 33, che verrà presentata questa mattina. Primo elemento di novità sarà infatti la livrea della nuova McLaren, disegnata e studiata da Peter Prodroumou: ci attendiamo quindi una netta evoluzione dei contenuti visti nella precedente monoposto di F1, da lui stesso curata. Da non dimenticare poi che la Fia quest’anno ha imposto che obbligatoria l’istallazione del sistema di sicurezza Halo, che ha costretto i vari team a rivedere ampiamente tutta la figura della vettura. Il secondo elemento che desta una fortecurioità e il nuovo motore Renault, che è stato acceso per la prima volta solo pochi giorni fa a Woking, per la gioia dei tecnici della Regie come quello inglese. Sicuramente la potenza e l'affidabilità della nuova Pwoer Unit è und degli elementi che più preoccupano i fan, delusi (come pure gli uomini di Woking) dall'ultima stagione passata con la motorizzazione Honda. Nel precedente campionato della Formula 1 non si contano davvero i ritiri e i problemi registrati da Alonso e Vandoorne proprio al motore, che hanno completamente compromesso la stagione.

