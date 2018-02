Alonso, incidente McLaren a Barcellona/ Video F1, perde la ruota posteriore: cedimento del mozzo?

Alonso, incidente McLaren a Barcellona: video F1. Il pilota spagnolo perde la ruota posteriore: cedimento del mozzo? Le ultime notizie: tecnici e meccanici di Woking subito a lavoro

26 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Alonso, incidente McLaren a Barcellona (Foto: da Twitter)

Se «chi ben comincia è alla metà dell'opera», allora Fernando Alonso ha di che preoccuparsi. La nuova stagione in Formula 1 è iniziata, ma la McLaren mostra gli stessi problemi che abbiamo visto nella precedente. Il pilota spagnolo ha conquistato un triste primato: è il primo quest'anno ad assaggiare la ghiaia. La nuova MCL33 sembra dunque essere ben lontana dalla “metà dell'opera”. Il circuito di Barcellona ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione di Formula 1 ospitando la prima sessione di test invernali e la McLaren è scesa in pista con la nuova livrea, colorata di un arancione acceso, e con Fernando Alonso alla guida. Il pilota, reduce dopo l'addio alla Ferrari da tre stagioni molto travagliate, non sembra essere ancora vicino alla fine del tunnel. In curva 16 è stato protagonista di un'uscita che ha costretto i commissari ad esporre la bandiera rossa per qualche minuto per ragioni di sicurezza.

MCLAREN, INCIDENTE ALONSO: LE POSSIBILI CAUSE

Nuova macchina, ma vecchie abitudini per la McLaren e Fernando Alonso. Dopo sei giri in pista il pilota spagnolo è finito nella ghiaia a causa del cedimento del mozzo della ruota posteriore destra della sua McLaren MCL33. Quindi avrebbe perso il cerchio all'uscita della chicane, nella percorrenza dell'ultima curva in appoggio che porta sul rettilineo dell'arrivo. Testacoda per Alonso, che ha evitato l'impatto con le barriere, mentre la ruota libera si è andata a fermare poco più lontano. Sceso subito dalla sua monoposto, il pilota spagnolo ha verificato personalmente la situazione. Stando a quanto riportato da Motorsport, potremmo escludere un errore ai box nel serraggio della ruota, visto che non c'erano stati problemi. La causa potrebbe essere un cedimento meccanico: allarme tra i tecnici di Woking che si sono messi subito al lavoro ai box per ripristinare la McLaren. Alonso dovrà aspettare un paio d'ore prima di tornare in pista...

The wheels quite literally came off for Fernando Alonso earlier ??



Just a handful of laps in - not an ideal start to #F1Testing for McLaren ??#F1 pic.twitter.com/atANeIlr7L — Formula 1 (@F1) 26 febbraio 2018

