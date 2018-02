Nuova Toro Rosso STR 13/ Formula 1, presentazione info streaming video e diretta tv (oggi 26 febbraio 2018)

Diretta presentazione della nuova Toro Rosso STR 13: info streaming video e tv della cerimonia di svelamento della monoposto di Gasly e Hartley per la stagione 2018 della Formula 1.

26 febbraio 2018 Michela Colombo

La nuova Toro Rosso STR 13 (da twitter ufficiale)

Verrà presentata oggi la nuova Toro rosso STR13: palcoscenico ideale per la monoposto di Faenza per la prossima stagione della Formula 1 sarà il circuito di Barcellona, dove tra pochi minuti avrà inizio la prima giornata di test per la F1 della stagione 2018. Un evento insolito quindi quello preparato dalla Toro Rosso, che inizialmente aveva fissato lo svelamento della nuova vettura di Pierre Gasly e Brendon Hartley ieri, 25 febbraio. Non chiari i motivi del rinvio, anche perché alla cerimonia della presentazione ufficiale sarà riservato ben poco spazio, visto che è attesa prima del via dei test, già stati messi in programma dalla Fia a Montmelò alle ore 9.00.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE

Secondo gli ultimi aggiornamenti pare proprio non non sia stata predisposta una diretta tv della presentazione della nuova Toro Rosso STR13. Appare però probabile che tutti gli appassionati potranno assistere alla cerimonia nonostante l’orario mattiniero, attraverso una diretta streaming video approntata sul portale ufficiale della scuderia al sito scuderiatororosso.redbull.com. Consigliamo inoltre di rimanere collegati ai profili locale della casa di Faenza, sempre molto profila specie su Twitter: non mancheranno infatti video, foto e aggiornamenti sulla nuova monoposto di Gasly e Hartley.

IL FILMING DAY

Caso unico, almeno negli ultimi anni dove hanno preso piede tali usanze, la nuova Toro Rosso STR 13 ha vissuto il suo filming day prima di venir presentata ufficialmente al pubblico. Se la cerimonia dell’unveiling della nuova monoposto della scuderia Faenza è infatti atteso per questa mattina, in realtà gli sponsor hanno avuto il privilegio di ammirare in pista la vettura studiata per la stagione 2018 di formula 1 con qualche giorno di anticipo. Il tanto atteso Filming day è stata infatti previsto nella giornata del 21 febbraio al circuito di Misano: appena meno di 100 km effettuati (in ossequio alle regole imporre alla Fia) per completare il programma di riprese promozionali. A termine delle primi giri inaugurali tutta la casa della Toro Rosso si è detta entusiasta di quanto visto in pista pur in condizioni avverse. Ora però l’ultima parola sarà ai test di Barcellona, dove la nuova Str 13 potrà confrontarsi con le propri rivali alla prossima stagione della Formula 1.

