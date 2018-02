Test Formula 1 2018 Barcellona/ Streaming video e diretta tv: orario e classifiche tempi (1^ giornata)

Diretta test formula 1 a Bracellona: info streaming video e tv, classifica e tempi della prima giornata di prove sul circuito del Montmelò in vista della stagione 2018.

26 febbraio 2018 Michela Colombo

La nuova Ferrari Sf 71 H (da Twitter)

La Formula 1 torna in pista e lo fa oggi lunedì 26 febbraio con la prima giornata dei test per la stagione 2018 a Barcellona. Sarà quindi ancora il circuito di Montmelò a far da scenario ai primi appuntamenti del campionato che verrà per la F1: l’attesa è tantissima e tutti gli appassionati non vedono l'ra di ammirare i loro beniamini dopo una lunga sosta. Secondo il calendario della Fia, saranno ben 4 giorni di test a Barcellona, ma il programma potrebbe anche mutare all’ultimo secondo. Scampato provvisoriamente il pericolo neve sono comunque previste forti piogge in questi giorni sul circuito de Catalunya e temperature molto basse: sarà quindi davvero difficile svolgere al meglio il programma di lavoro studiato da ogni scuderia. Ricordiamo che sulla pista di Montmelò il via sarà dato alle ore 9.00 italiane: la prima sessione si chiuderà alle 13 per un’oretta di pausa pranzo e i test ricominceranno alle ore 14.00. Bandiera a scacchi prevista per le ore 18.00, mal tempo permettendo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Sfortunatamente per tutti gli appassionati non sarà possibile seguire la prima giornata di test a Barcellona per la Formula 1 in diretta tv: di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una eventuale diretta video streaming delle prove sul circuito spagnolo. Segnaliamo però che sarà possibile seguire il live timing della sessione tramite il sito officiale della F1 (www.formula1.com). Da non sottovalutare poi le occasioni offerte dai social, dove scuderie e federazione rimangono molto attivi. Ricordiamo poi per tutti coloro che sono in possesso di un abbonamento a Sky, l'appuntamento con il programma Race Anatomy F1 speciale test, previsto alle ore 20.00 al canale Sky Sport F1 HD. Fabio Tavelli e i suoi ospiti analizzeranno nel dettaglio le prestazioni delle varie monoposto in pista, con tempi, classifiche e interventi dal circuito spagnolo.

I PROTAGONISTI PIU’ATTESI

Rimane chiaramente lunghissimo l’elenco dei protagonisti attesi in pista a Barcellona: nella prima giornata di test infatti tutti gli appassionati sono impazienti di vedere sull’asfalto di Montmelò tutte le nuove vetture che emozioneranno nella prossima stagione della Formula 1 2018. Se infatti durante le prime presentazioni (manca solo Toro Rosso, che svelerà la sua nuova STR 13 prima dei test) si è potuto vedere ben poco di quello che sarà il prossimo campionato, finalmente la pista ci darà i primi responsi. Occhi puntati chiaramente su Mercedes, Ferrari e Red Bull, da anni le prime candidate alla vittima del titolo: da non sottovalutare però anche McLaren, con la nuova motorizzazione Renault, oltre che la vetture della scuderia di Faenza. I fan italiani poi senza dubbio guarderanno da vicino la nuova Sauber Alfa Romeo di Ericsson e del rookie Leclerc: ci si aspetta poi grandi cose anche dalla Force india, specie dopo la brillante stagione scorsa, dove non sono mancate anche le scintille tra i due piloti ufficiali Sergio Perez e Esteban Ocon.

